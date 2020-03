Eiendomsskatt: Oslo kommune ber gårdeiere ta smellen

Oslo kommune åpner opp for å utsette eiendomsskatten, men du må søke om det og betale forsinkelsesrenter.

Eiendomsskatten i Oslo har fire forfall i året, hvorav det første er nå 25. mars. Kommunen skriver i en pressemelding mandag at for å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv i en utfordrende situasjon, innvilger Oslo kommune betalingsutsettelse på denne skatten.

Oslo kommune har for 2020 budsjettert med snaue 1,6 milliarder kroner i eiendomsskatt fra privatpersoner og næringsdrivende, slik at den utgjør rundt 400 millioner kroner hvert kvartal.

Les også: Eiendomsskatt i Oslo var ugyldig - alle må få pengene tilbake

Full anledning

Den enkelte må nå aktivt be om å få utsatt skatten. Kommunen viser til at det i dag er full anledning å søke om betalingsutsettelse på kommunale krav i Oslo dersom en står i en vanskelig økonomisk situasjon og har betalingsproblemer.

En utsettelse betyr at man får utsettelse på kravet, men det betyr også at man må betale forsinkelsesrente. Kommunen har bestemt å sette denne forsinkelsesrenten ned fra 9,5 prosent til 3 prosent for å gjøre det billigere å be om betalingsutsettelse.

Svært krevende situasjon

Og nå appellerer kommunen først og fremst til gårdeiere om å hjelpe leietakere i nød. Oslo kommune befinner seg for tiden i det som beskrives som en svært krevende økonomisk situasjon. Det er mange usikkerhetsmomenter for kommunen, på grunn av koronaviruset.

Bortfall av skatteinntekter og manglende brukerbetaling i eksempelvis kollektivtrafikken, samt betydelige merutgifter er noe av det Oslo kommune sliter med

- Vi oppfordrer gårdeiere til å delta i den nasjonale dugnaden ved å gi leietakere som trenger det en håndsrekning, i form av betalingsutsettelser eller redusert husleie slik enkelte aktører allerede har varslet at de vil gjøre, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Les også: Skal vi danse-Ewa med bønn til Raymond Johansen - helt forferdelig

Lite treffsikkert

- Å sette ned eller ta bort eiendomsskatt på næring og eller bolig vil bety et betydelig inntektsbortfall for kommunen. Vi mener det er både lite treffsikkert og lite ansvarlig å bruke flere hundre millioner på tiltak vi ikke vet vil ha effekt for dem som trenger det mest.

Wilhelmsen mener det er svært viktig at kommunen bidrar til å holde samfunnshjulene i gang, Oslo kommune handler årlig varer-og tjenester for 27 milliarder i året.

Les også: Eiendomsskatten er unødvendig

Finansbyråden viser også til at motsetning til staten har ikke Oslo kommune et oljefond å hente penger fra når inntektene svikter.

Kommunen har heller ikke lov til å låne for å finansiere drift, for å gi innbyggerne våre tjenestene de trenger og kan ikke gi lån til næringslivet. Finansbyråden ber i stedet om at må staten på banen.