Eiendomstopp blir talerør for boligkonge

Adm. direktør Christian V. Dreyer i Norge blir den nye pressekontakten for Norges ubestridte boligkonge, Ivar Tollefsen.

Dreyer slutter ifølge hjemmesidene til Eiendom Norge i stillingen 31. desember 2019. 2. januar 2020 er han på plass i en nyopprettet stilling som som direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i eiendomsselskapet Fredensborg AS.

Dette selskapet er eid av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen, som har leid ut flere titusener leiligheter i Norge og Sverige. Dreyer har vært direktør i Eiendom Norge siden april 2013.

Christian V. Dreyer har ledet Eiendom Norge siden 2013. Han begynte som megler i 1996, var administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling i 2007-2012 og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund 2008-2012.

Ledende i Europa

- Fredensborg er ett av Europas ledende eiendomsselskaper med snart 60.000 utleieleiligheter i Skandinavia, Nederland og Tyskland, 50 prosent eierandel i Utleiemegleren og en betydelig bolig- og fritidsboligutbygger.

- Å jobbe med noe som er så viktig for så mange mennesker i et så spennende selskap som Fredensborg, er noe jeg gleder meg til, sier Dreyer i en pressemelding.

Fredensborg-eier Ivar Tollefsen sier i den samme meldingen at Dreyer er en leder som kombinerer klokskap og erfaring med utålmodighet og engasjement.

- Med solid forretningsforståelse, bransjekunnskap og et godt verdigrunnlag, vil Christian passe godt inn og bli et verdifullt medlem av Fredensborgs ledergruppe. Det gleder meg at vi kan rekruttere så flinke folk som Christian, sier Tollefsen.

Han styrer nå et boligimperium der Fredensborg AS er morselskapet i Fredensborg-konsernet, som eier nærmere 60.000 leiligheter i Skandinavia, Tyskland og Nederland gjennom Heimstaden AB.

Vemodig

Styret i Eiendom Norge beklager naturlig nok avgangen.

– Det er vemodig at Dreyer som har vært en så tydelig stemme for eiendomsmeglingsbransjen, og bygget opp Eiendom Norge til å bli en markant bolig- og bransjepolitisk aktør nå slutter.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke ham for den innsatsen han har lagt ned for bransjen og organisasjonen, sier Eiendom Norges styreleder og administrerende direktør i Privatmegleren Grethe W. Meier til hjemmesidene til Eiendom Norge.

Meier sier hun vil særlig fremheve arbeidet Dreyer har gjort for å heve kvaliteten på Eiendom Norges boligprisstatistikk. I tillegg mener hun at den avtroppende direktøren har hatt en kombinasjon med en nøktern og saklig kommunikasjon av boligprisene.

Store grep

– Dessuten har Dreyer tatt store grep i det langsiktige bransje- og boligpolitiske arbeidet blant med annet avhendingsloven, digitalisering innen eiendomsektoren og det varslede lovarbeidet med lov om eiendomsmegling, for å nevne noe.

Styret i Eiendom Norge vil nå jobbe aktivt for å finne en ny direktør for organisasjonen.