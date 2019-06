Eks-byråd ut mot kjøp av PR-råd fra partivenninne: – Alarmen burde gått for lenge siden

– Man må spørre seg om Klimaetaten er et partipolitisk sekretariat for byrådet, sier eks-byråd og bystyrepolitiker Bård Folke Fredriksen (H).

Nettavisen omtalte fredag at direktør for Oslos klimaetat og tidligere SV-topp Heidi Sørensen brukte over 30 millioner kroner på PR-råd i en konsulentavtale hvor partivenninnen Silje Tveitdal var sentral.

Sørensen har vært stortingspolitiker og statssekretær for SV. Hos PR-byrået Footprint er partivenninnen hennes, Silje Tveitdal som var partisekretær for SV.

De har jobbet sammen i en årrekke, og bekrefter at de er venner. Tveitdal er en av de sentrale konsulentene i avtalen med Klimaetaten, og leverer klimaråd til 1.200 kroner timen.

I perioden 2016-2017 økte PR-byrået Footprint omsetningen fra 7,8 millioner kroner til 12,5 millioner kroner. De satt igjen med et overskudd på 2,2 millioner kroner. Ifølge Klimaetaten er det omtrent seks millioner kroner som er gått til Footprint.

– Alarmklokkene burde ringt

Bystyremedlem og tidligere Oslo-byråd Bård Folke Fredriksen (H) reagerer spesielt på tre ting i det som Nettavisen har avdekket.

EKS-BYRÅD: Bård Folke Fredriksen (H) er tidligere byråd i Oslo, og mener det er «barnelærdom» å være ekstra nøye når avtalen doblet seg fra 12 til 30 millioner kroner.

– Det første er selve summen. Med et så stort konsulentoppdrag for et byråd som har sagt de skal redusere konsulentbruken, burde alarmklokkene ha ringt for lenge siden. Etaten er stor og har mange ansatte. Jeg synes omfanget på tjenestene de har kjøpt til PR virker utrolig stort, sier Folke Fredriksen til Nettavisen Økonomi.

– Direktøren i etaten og konsulenten sier selv de er venner, og det er ikke ulovlig i seg selv. Men kjøper man tjenester der venner er involvert, krever det ekstra dokumentasjon av anskaffelsesprosessen for å synliggjøre at vennskapet ikke har påvirket avtalen og at man er habil til å håndtere slike saker.

«Barnelærdom»

Folke Fredriksen mener det er ikke er nok selv å foreta en vurdering av at man har fulgt loven. Han forutsetter eksempelvis at nærmeste overordnede er orientert om vennskapet før oppdraget ble utvidet vesentlig.

Den tidligere Høyre-byråden sier at under hans tid som byråd, var han aldri borti noen liknende saker.

– Det er alarmerende at Sørensen ikke skjønner at oppdraget har gått langt utover de opprinnelige rammene. Når Sørensen selv definerer det som vennskap til konsulenten, burde hun skjønne at alt må være hundre prosent etter boka.

Folke Fredriksen har hatt ansvar for både byutvikling, kultur og utdanning i Oslo. Han mener formelle prosedyrer ved kjøp av konsulenttjenester er laget for unngå at noen kan mistenkes for kameraderi.

– Oslo kommune har opp i gjennom årene lært av uheldige hendelser, og det burde være barnelærdom å lyse oppdraget ut på nytt anbud når oppdraget vokser kraftig i omfang.

Amatørmessig

– Med den kunnskapen man sitter med i organisasjonen er dette totalt amatørmessig og vekker oppsikt, tordner eks-byråden.

Folke Fredriksen sier at det som gjør denne saken veldig spesiell, er at den kommer på toppen av en artikkel hos nettstedet Minerva. Minerva har stilt spørsmål om etaten under Sørensen posisjonerer seg politisk foran det kommunevalget til høsten.

I et brev fra mars 2017 om lanseringen av nettsiden klimaoslo.no benyttet etaten formuleringen «Lansering i mai er ideell timing for å posisjonere Oslo by som utstillingsvindu inn mot valget».

– Jeg har vurdert at jeg ikke er inhabil

På spørsmål fra Nettavisen svarer direktør Heidi Sørensen at hun har vurdert sin habilitet. Men den vurderingen har hun gjort på egen hånd.

KLIMADIREKTØR: Heidi Sørensen mener hun ikke har vært inhabil, men beklager at avtalen ikke ble lyst ut på nytt når de mer enn doblet forbruket fra 12 millioner til 30 millioner kroner. Foto: Oslo Kommune

– Jeg har vurdert at jeg ikke er inhabil i saker som gjelder Redink og Footprint, sier Sørensen.

– Mitt kjennskap til Haltbrekken og Tveitdal har ikke påvirket bestillinger eller valg av leverandør. I tillegg er det slik at det er kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen som i det daglige er ansvarlig for bestillingene av tjenester og produkter på kommunikasjonsområdet i Klimaetaten, sier forklarer Sørensen.

– Partipolitisk sekretariat?

Høyre-politikeren spør seg om ikke Klimaetaten har gått for langt i sin rolle og blitt aktivt et partipolitisk sekretariat.

– Man må spørre seg om Klimaetaten er et partipolitisk sekretariat for Byrådet. Det er selvfølgelig slik at det politiske flertallet styrer kommunen, men etatene skal komme med faglige råd og ikke drive med partipolitikk, sier Folke Fredriksen.

– Dette er et eksempel på at under dette byrådet har skille mellom fag og politikk gradvis blitt vasket bort. Klimaetaten har påtatt seg en rolle som er helt annerledes enn det man venter av en offentlig etat. Borgerne skal kunne stole på at fag og politikk ikke sauses sammen, fortsetter han.

– Tror du saken vil få et politisk etterspill i bystyret?

– Jeg mener saken slik den fremstår i dag er et typisk eksempel på noe som kan ende i en høring. Vi må få alle fakta på bordet og se anbudsdokumenter, mailer mellom etatsledeler og rådgiver osv., slik at anbudet kan ettergås.

– Det er ikke bare kommunen, men også opposisjonen som må få tilgang til hvordan man gir oppdrag til noen man selv definerer som venner, svarer Folke Fredriksen.

VIL GRANSKE: Bystyrepolitiker Hallstein Bjercke (V) mener saken må granskes, og at byråden må få alle fakta på bordet. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Vil granske

Fredriksen er ikke alene om å synes saken ikke ser bra ut for etaten og kommunen. Toppkandidat for Venstre, Hallstein Bjercke synes det ikke ser pent ut.

– Vi har allerede fått avdekket at anbudsreglene ikke har vært fulgt. Dette ser jo ikke pent ut for etatssjefen, sier han til Nettavisen Økonomi.

Bjercke har tidligere reagert på pengebruken i forbindelse med klimaarbeidet og konsulentbruken.

– Vi har fått svar om at det har vært en ny etat, som har vært i en oppskaleringsfase. Det kan være legitimt. Men nivået på konsulentbruk i krone og øre er veldig stort. Det kan se ut som Klimaetaten er mer som en kommunikasjonsavdeling enn en tradisjonell etat, forteller Bjercke.

– Hva synes du om relasjonene i saken?

– Jeg reagerer på relasjonene. Det er ikke første gang vi ser det med dette byrådet. Frem til nå har det vært Arbeiderpartisamrøre. Her vil det være naturlig for oss å følge opp med spørsmål knyttet til habilitetsreglementet, sier han.

Han vil ha forsikringer om at det ikke er snakk om kameraderi.

– Jeg forventer at byråden går seriøst og skikkelig inn i saken og at det granskes, og at bystyret får forsikringer om at det ikke er snakk om kameraderi.

Innenfor budsjettene

ORDKNAPP: MDG-byråd for miljø og samferdsel som er overordnede til Klimaetaten, Arild Hermstad, mener budsjettene er fulgt i saken. Foto: Ole Berg-rusten (NTB Scanpix)

I en kommentar sier vikarierende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) at etatene er ansvarlige for sine innkjøp, og spørsmål om enkeltinnkjøp besvares av etatene. Han viser derfor til klimadirektørens svar i saken.

– Klimaetatens bruk av konsulenter er innenfor budsjettene. Oslo skal bli en by uten utslipp av klimagasser i løpet av 11 år, og da trenger vi kommunikasjon som bidrar til å inspirere befolkning og næringsliv til klimavennlig adferd. Klimakommunikasjon er derfor en sentral del av Klimaetatens oppgaver, sier Hermstad.