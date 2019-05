Eks-kona til verdens rikeste mann skal gi til safen er tom

Jeff Bezos er fraværende på den ekslusive filantrop-lista - eks-kona er klar for å gi det så det monner.

Da det i vinter ble kjent at verdens rikeste, Amazon-gründer Jeff Bezos (54), skal skilles fra sin kone, forfatteren MacKenzie (48), oppsto fort spekulasjonene om hva som skulle skje med den vanvittige formuen på om lag 1400 milliarder kroner.

Etter skilsmisseoppgjøret i april ble det klart at MacKenzie Bezos ikke blir verdens rikeste kvinne. Den tittelen tilfaller L'Oreal-arving Françoise Bettencourt Meyers, som er god for 45 millarder dollar. Jeff Bezos beholder 75 prosent av aksjene i Amazon, stemmerettighetene til aksjene og eierandelen i avisen Washington Post.

Men eks-kona har fortsatt til salt i grøten. Etter oppgjøret har hun beholdt en fire prosent aksjeandel i Amazon, som med dagens markedsverdi utgjør en formue på om lag 36 milliarder dollar (om lag 300 milliarder kroner), ifølge The Guardian.

Nå melder Financial Times at MacKenzie Bezos har fulgt oppfordringen fra en annen av av verdens rikeste, investor Warren Buffett, om å gi minst halvparten av formuen til et veldedig formål.

Oppfordringen er formulert som «Giving Pledge», og forpliktelsen er i år undertegnet av 17 dollarmilliardærer til foruten MacKenzie Bezos. Totalt er det nå 200 milliardærer på en celeber liste over filantroper som teller navn som Bill Ackman, Michael Bloomberg, Carl Icahn, David Rubenstein, Paul Singer, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan og ikke minst Bill og Melinda Gates, som startet dette sammen med Buffet i 2010.

- Uforholdsmessig mye å gi bort

Bezos uttaler at hun har «en uforholdsmessig stor mengde penger å dele ut». Hun avdekker at det ikke er planen å la pengene bli liggende i skattekisten. I brevet hvor hun avgir løftet om å donere minst halve formuen til veldedighet, skriver hun:

«Min tilnærming til filantropi vil fortsatt være reflektert. Dette kommer til å kreve tid, innsats og grundighet. Men jeg ønsker ikke å vente, og jeg skal holde på med dette til safen er tom».

Jeff Bezos selv glimrer i motsetning til sin kone med sitt fravær på den eksklusive lista, som nå teller 203 filantroper fra 23 land.

- Denne generøsiteten gjenspeiler inspirasjonen vi henter fra de mange millionene som arbeider effektivt og i det stille for å skape en bedre verden for andre, ofte med store personlige forsakelser som en del av innsatsen, uttaler Warren Buffett i forbindelse med en todagers årlig samling som gruppen av givere har for å diskutere de veldedige formålene, skriver Financial Times.

OVER NÅ: Ifølge Wall Street Journal var det broren til Jeff Bezos' elskerinne Lauren Sanchez (innfelt) som lekket slibrige sms-er og bilder til kjendisbladet The National Enquirer. FOTO: Jim Watson/AFP & Wikimedia Commons Foto: Jim Watson/AFP & Wikimedia Commons

Pikante bilder og skandalebrudd

I januar ble det kjent at verdens rikeste mann, Amazon-gründer Jeff Bezos, skal skilles fra kona MacKenzie etter 25 år. Samme kveld publiserte nettversjonen av det amerikanske kjendismagasinet The National Enquirer en rekke pikante bilder av Bezos med elskerinna Lauren Sanchez, ledsaget av denne overskriften: “BEZOS’ DIVORCE! THE CHEATING PHOTOS THAT ENDED HIS MARRIAGE.”

STARTET BRÅKET: Denne forsida og bildene på innsiden staret bråket mellom utgiveren og verdens rikeste mann. Foto: Faksimile

I etterkant kom spekulasjonene om hvordan bildene hadde havnet der. Bezos selv anklaget kjendisbladet for utressing. Ifølge finansavisen Wall Street Journal har Bezos selv og folk rundt ham spekulert i forbindelser til såvel Saudi-Arabia som Det hvite hus.

I mars viste det seg at det var Michael Sanchez, elskerinnas bror, som solgte mangemilliardærens hemmeligheter for 200.000 dollar (1,7 millioner kroner) til Enquirers utgiver, American Media LLC.

Sanchez avviste å kommentere opplysningene, som ifølge Wall Street Journal kom fra kilder tett på saken. Michael Sanchez avviste dem som “gamle rykter”. Sanchez nektet for å ha sendt “de mange penis-selfiene”, men avsto fra å kommentere om hvorvidt han hadde skaffet kjendisbladet bilder av Bezos.