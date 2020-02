Eks-megler kjøper Fornebu Hovedgård av Jens Ulltveit-Moe

Den kriserammede milliardæren Jens Ulltveit-Moe kvitter seg med storslåtte Fornebu Hovedgård utenfor Oslo

Tinholt Eiendom og Stegg Eiendom har overtatt, skriver DN tirsdag ettermiddag. Det bekrefter Terje Tinholt når Nettavisen Økonomi ringer.

- Jeg kan ikke si noe om prisen, fordi den er konfidensiell, men overtakelse er satt til slutten av mars. Men jeg kan si at det er en meget spennende eiendom, og vi skal nå i dialog med Bærum kommune.

- Eiendommen er i dag regulert for næringsformål, så det krever en omregulering hvis vi skal endre formålet, men eiendommen ligger inne i kommunedelplanen til Bærum kommune, sier Tinholt.

Nedskrevet

Partene er altså enige om ikke å si noe om prisen. I regnskapet til eierselskapet Umoe Eiendom Hovedgård AS var tomten og bygningene ved utgangen av 2018 bokført til 43 millioner kroner. Dette er imidlertid verdier der det har vært løpende avskrivninger.

Leieinntektene i 2018 utgjorde 5,7 millioner kroner. Som næringseiendom med disse leieinntektene ville verdiene trolig ha ligget rundt 80-90 millioner kroner, kanskje 100 millioner.

Men her kan det bli snakk om boligformål, som gjør at prisen kan være annerledes. Det som trekker ned, er at Ulltveit-Moe virker å være i en presset økonomisk situasjon, jfr. salget av REC-aksjene (se lenger ned).

Fornebo hovedgård har for øvrig historie tilbake til middelalderen, men ble overtatt av kongen etter reformasjonen på 1500-tallet. I 1797 solgte kongen gården til sveitseren Fredrik Burgdorf.

Kjente eiere

Fornebo hovedgård var en stor og velstående gård. Den har hatt mange fremtredende eiere, blant annet kammerherre og baron Christian Wedel Jarlsberg fra 1824 til 1884.

I 1914 ble Fornebu hovedgård kjøpt av tre bæringer i shippingbransjen, som solgte hovedbygningen og fortsatte utparselleringen. I 1934 kjøpte Oslo kommune 915 dekar på Fornebu for å anlegge flyplass, og i 1960 eksproprierte Staten Fornebu hovedgård til fordel for flyplassutbygging.

Umoe Eiendom Hovedgård AS kjøpte altså hovedbygningen i 2004 og har sitt hovedkontor her. De har rehabilitert den i samarbeid med Riksantikvaren og innredet den til kontorer.

Umoe Gruppen kjøpte Fornebu Hovedgård i 2004 av Staten for 20 millioner kroner og har benyttet det som hovedkontor. Beliggenheten er på Fornebus østside mot Fornebukta, rett nord for hovedkontoret til Telenor.

Profilert

Terje Tinholt var en profilert boligmegler hos Nordvik & Partners, men startet i 2017 Tinholt Eiendom. Tinholt Eiendom beskriver seg selv på hjemmesidene som en profesjonell eiendomsutvikler, med hovedsatsningsområde i Oslo og Akershus.

Hovedformålet er å «utvikle solide boliger og eiendomsprosjekter for nåtid og fremtid». Hvert prosjekt skal oppleves unikt i sin form og vi ønsker å gi følelsen av å komme “hjem”.

Mye tyder derfor på at Tinholt Eiendom ønsker å gjøre om eiendommen til boliger, men det krever i så fall en godkjenning av planmyndighetene og politikerne i kommunen.

Formuen krymper

Jens Ulltveit-Moe har i en årrekke vært en av landets rikeste personer, men har sett formuen krympe kraftig.

Før jul solgte han seg ut av solenergiselskapet Rec Silicon med mange hundre millioner kroner i tap. Det var Kjell Inge Røkke som plukket opp eierandelene.



