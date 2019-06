Eks-realitydeltaker tiltalt av Økokrim

Anthony Bratli og hans tidligere advokat tiltalt for grovt underslag.

Den bedrageridømte eks-eiendomsmegleren Anthony Bratli er igjen i politiets søkelys. For mange er han kjent som karateinstruktøren fra realityserien Robinsonekspedisjonen som gikk på TV3 i 2008.

Året etter ble han pågrepet av politiet og i 2016 ble han dømt til tre års fengsel for hotellbedrageri. Bratli ble i tillegg dømt til å betale erstatning på over 20 millioner kroner.

Nå er Bratli nok en gang tiltalt av Økokrim. Denne gangen går mistanken ut på at han skal ha begått grovt underslag av ca. 1,3 millioner kroner. Også advokat Robert P. Berg, som tidligere har bistått Bratli, er tiltalt i samme sak.

Strafferamme på seks år

FULGTE PENGESPORET: - Utgangspunktet for straffesaken var en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim. Foto: Gorm K. Gaare/EUP-BERLINE

I tiltalen kommer det frem at det underslåtte beløpet er betydelig, har pågått over tid og begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag.

«I perioden fra 15. desember 2017 til 20. juni 2018 i Oslo/Bærum, ble det etter instruks fra Bratli totalt overført inntil» ca. 1,3 millioner kroner fra «advokat Robert P. Bergs klientkonto i Nordea Bank til bla. annet Bratlis konti og/eller hans kreditorer».

Pengene var ved en delingsavtale betrodd advokat Berg til forvaltning på vegne av Bratlis eks-kone. Men pengebeløpet skal i stedet ha blitt brukt til Bratlis private formål i strid med delingsavtalen.

Strafferammen for grovt underslag er seks år.

- Utgangspunktet for straffesaken var en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning. Så har dette blitt etterforsket og nærmere bakgrunn for disse pengeoverføringene er grunnlaget for tiltalen slik man ser det i dag, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Gigantgjeld

Bratli var ikke den eneste som var involvert i hotellbedragerisaken. Sammen med kunstsamler Terje Hvidsten og finansakrobat Christer Tromsdal, lurte trioen blant annet eiendomsinvestoren Harald Lauritzsen til å kjøpe to svenske hoteller hvor verdiene var blåst opp.

Også Hvidsten og Tromsdal ble dømt i saken. Erstatningen Bratli ble dømt til å betale skulle gå til eiendomsinvestorens selskap, Obbhult Invest, som senere ble slått konkurs.

I fjor ble også Bratli slått personlig konkurs. Bakgrunnen var manglende betaling av erstatningskravet til konkursboet etter Obbhult Invest. I konkursboets innberetning kommer det frem at Bratli fikk overført nærmere to millioner kroner av sin eks-kone, som kom via hans daværende advokat Berg.

Men beløpet skal Bratli ha brukt til å nedbetale regninger og kredittgjeld, i stedet for å prioritere gjelden til konkursboet. Dette skal ha skjedd selv om Bratli i samme tidsperiode hadde gjeld som hadde forfalt på 28 millioner kroner.

Subsidiær tiltale

Hvis tiltalen om grovt underslag ikke fører frem, så har Økokrim sikret seg med en såkalt subsidiær tiltale mot duoen. Den subsidiære tiltalen dreier seg nettopp om pengeoverføringen på nærmere to millioner kroner, som ble holdt skjult for kreditorene.

- Vi mener det er et underslag, men hvis retten skulle komme til at det var en forståelse mellom de tidligere ektefellene, så mener vi at det kan være grov formuesforringelse, fortsetter Kavlie.

Førstestatsadvokaten forteller at Økokrims fokus, og grunnlaget for at spissorganet har tatt denne saken, er å følge pengestrømmen slik at de fornærmede i bedragerisaken får igjen mest mulig av sine tap.

- Tiltalen fører ikke frem

- IKKE GRUNNLAG FOR TILTALE: - Vi ser nå frem til at denne saken skal behandles i retten og vi følger oss nokså sikre på at tiltalen ikke vil føre frem, sier advokat Christian Flemmen Johansen, som representerer Bratli. Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix

Anthony Bratli kommentere tiltalen via sin advokat.

- Vi noterer oss at Økokrim først forfulgte et annet forhold som gjaldt kreditorsvik, og at da bobestyrer konkluderte med at det ikke hadde foregått noe straffbart forhold, så valgte Økokrim å ta ut en annen tiltale mot Bratli. En tiltale som vi fullt ut bestrider, og som vi ikke kan se at det er grunnlag for sier advokat Christian Flemmen Johansen som representerer Bratli.

Advokaten legger til:

- Vi ser nå frem til at denne saken skal behandles i retten og vi følger oss nokså sikre på at tiltalen ikke vil føre frem, sier han.

Advokat Robert P. Berg ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.