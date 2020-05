Eks-statsråd Ingvil Tybring-Gjedde må betale tilbake etterlønn

Eks-statsråd Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) må betale tilbake 11 dager med etterlønn.

Det har blåst rundt tidligere statsråd Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) etter en konflikt rundt hennes etterlønn. Nå har hun fått krav om å betale tilbake etterlønn for 11 dager.

Før hun gikk inn som statssekretær i Olje- og energidepartementet i 2015 hadde Tybring-Gjedde jobbet som seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

I perioden i regjering hadde hun permisjon fra stillingen. Da Fremskrittspartiet i januar gikk ut av regjering opprettet Innovasjon Norge en ny stilling til henne som spesialrådgiver, med høyere lønn.

Les mer: Seks av ti støtter regjeringens gjenåpningsplan

BETALER MED GLEDE: Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) må betale tilbake 11 dager etterlønn. – Med glede, sier hun. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Konfliktens kjerne for Tybring-Gjedde er hvorvidt hun kunne tiltrådt stillingen i Innovasjon Norge tidligere, og dermed ikke hatt krav på etterlønn.

Det har Statsministerens kontor (SMK) nå kommet frem til at hun kunne, og krever dermed tilbakebetalt 11 dager etterlønn.

Det viser dokumenter Nettavisen har fått tilgang på.

I vedtaket fra SMK står det:

«Statsministerens kontor legger på bakgrunn av opplysningene fra deg og din arbeidsgiver til grunn at du hadde rett til og ønsket å gjeninntre i ansettelsesforholdet i Innovasjon Norge så raskt som mulig etter at Karantenenemdas endelige vedtak forelå, som var den 3. april 2020. Det var da ikke lenger noe formelt til hinder for at du ikke gjeninntrådte.»

Les også: Fryser Ernas lønn: Sp-Vedum krever lønnskutt for statlige ledere

«På bakgrunn av dette reduseres perioden fra utvidet fratredelsesytelse 25. februar til og med 24. april 2020, til 25. februar til og med 13. april 2020. Perioden med fratredelsesytelse er derfor redusert med 11 dager.

Statsministerens kontor ber om at du tilbakebetaler fratredelsesytelse for perioden 14. april til og med 24. april på 8.773,79 kroner.»

Tybring-Gjedde har på sin side hevdet hun har bare fulgt avgjørelsene fra arbeidsgiver, og at det har vært uklare beskjeder fra ulike deler av Innovasjon Norge.

Les mer: Staten selger en av Norges råeste tomter: – Regner med å få én milliard

– Betaler med glede

I et Facebook-innlegg mandag kveld forklarer Tybring-Gjedde at hun ikke vil krangle med SMK om beslutningen, og at hun vil betale tilbake «tusenlappene med glede».

– Nå viser det seg at Statsministerens kontor mener jeg har fått 11 dager med etterlønn for mye. Jeg skulle begynt i Innovasjon Norge (IN) 11 dager før. Det vil si når personalavdelingen i IN visstnok mente jeg kunne begynne, og ikke når administrerende direktør mener at jeg har fått 11 dager med etterlønn for mye, skriver hun.

– Hvis politikere begår en feil, selv en vi ikke er skyld i selv, så er det vår fordømte plikt å rydde opp i den. Alminnelige mennesker som nå står i kø hos NAV, eller har kemneren etter seg, eller inkassokrav som hoper seg opp, de skal vite at vi politikere får det vi har krav på, men ikke ett øre mer, skriver hun.

I perioden skal hun ha fått etterlønn tilsvarende lønnen for statsråd, som tilsvarer en årslønn på 1.410.073 kroner. I den nye stillingen skal Tybring-Gjedde få en årslønn på 950.000 kroner ifølge Innovasjon Norge.