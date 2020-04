Eks-statsråd kliner til i Tangen-saken: – Skattebetalerne får dobbelt straff

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) reagerer kraftig på skattebetalerne må betale for luksusseminaret til Nicolai Tangen.

– Dette irriterer meg noe voldsomt, sier eks-statsråd Tord Lien i et innlegg på Facebook.

Han reagerer på at skattebetalerne er dem som ender opp med regningen for flere samfunnstoppers deltagelse på drømmeseminaret til Nicolai Tangen.

Etter avsløringene om den påkostede reisen og seminaret med privatfly og intimkonsert med Sting til ni millioner kroner, har flere sagt at de skal ta regningen selv.

Både regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, oljefondsjef Yngve Slyngstad og FN-ambassadør Mona Juul har alle bekreftet at de vil betale for reise og opphold.

Men det er ikke de selv som punger ut, men skattebetalerne ettersom alle er offentlige embetsfolk.

– Dobbel straff

Den tidligere statsråden mener det er skattebetalerne som blir skadelidende i denne saken.

– Nå ligger skattebetalerne i verste fall an til å få dobbel straff, først ved at de må betale for noe Tangen eller deltakerne kunne betalt for og samtidig går statskassa glipp av skatt for fordel av gratis reise, skriver han.

Den mye omtalte turen i regi av milliardæren og påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen har fått mye kritikk fra flere hold denne uken. Enkelte har omtalt det som en «smøretur», og det er antatt at enkelte brøt loven ved å delta.

Robin Hood

Tord Lien (Frp) var olje- og energiminister fra 2013 til 2016. Etter avgangen har han jobbet som regiondirektør for NHO Trøndelag. Han sammenligner saken med historien om Robin Hood.

– Jeg tenker at jeg vil ha en sjef i oljefondet som både har venner og ikke minst resultater å vise til innen fondsforvaltning, gjerne også av egne penger. Jeg tenker også at det seminaret ser bra og relevant ut.

EKS-STATSRÅD: Tord Lien var olje- og energiminister fra 2013 til 2016, og er blitt omtalt som «Turbo-Tord» for olje- og gasspolitikken han førte. Foto: BjØrn H. Stuedal / Npf

– Men jeg vil jo helst ikke ta regningen! Hva ville Robin Hood tenkt om man tok penger fra skattebetalerne for å gi til en styrtrik hedgefondforvalter. Ikke for det, Tangen har jo gitt bort 5 mrd til veldedighet, han klarer vel å gi bort en million til eller to!

Nettavisen har vært i kontakt med Lien, som viser til innleggene han har lagt ut om saken og ønsker ikke å utdype ytterligere.