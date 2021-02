Eksklusiv Oslo-eiendom solgt for nesten 50 millioner kroner

Ble kjøpt for 3,2 millioner kroner i 1994.

Skøyenveien 3 på Smestad i Oslo er solgt. Salgsummen er ikke offentliggjort ennå, men Nettavisen erfarer at den er tett oppunder 50 millioner kroner. Det herskapelige huset skal være på rundt 400 kvadratmeter, og ligger rett ved krysset mellom Sørkedalsveien og Skøyenveien, med gangavstand til Majorstuen. Hagen er stor og flat, og her finner man også et svømmebasseng. Under hagen gjemmer det seg også en squashhall.

Hele eiendommen er på litt over ett mål, og ligger på et platå, høyt og fritt fra de omkringliggende husene. Huset skal være på rundt 400 kvadratmeter, og har blant annet en underjordisk garasje med plass til 5-6 biler.

Dette området er svært ettertraktet. Nettavisen erfarer at den høye prisen henger sammen med at det i Oslo bygges ut hus og blokker på bekostning av hager flere steder, og at det blir færre og færre områder i Oslo med lite innsyn og store tomtearealer. Man betaler ikke bare for eiendommene i seg selv, men også for avstanden til de som bor rundt.

Da eiendommen ble solgt i 1994 gikk den for 3,2 millioner kroner, men dette salget er ikke direkte sammenlignbart med salget den gangen. Siden den gang har eier nemlig solgt unna og bygd ut mesteparten av eplehagen. Til gjengjeld har eier også kjøpt opp noen nærliggende tomtestykker. Huset er betydelig oppgradert.

Nettavisen erfarer at det var fem meglere involvert i salget nå, men at det var eiendomsmegler hos DNB, Hans Houeland, som dro det hele i land.

Houeland ønsker ikke å kommentere saken.

