Eksklusiv toppleilighet selges i Stavanger etter totalrenovering

Selgerne kjøpte leiligheten for nesten 13 millioner kroner i 2013 - nå er den totalforvandlet.

Det skal noe helt spesielt til før boliger blir solgt for mer enn 10 millioner i Stavanger-området. Tirsdag kveld ble en toppleilighet i Stavanger sentrum lagt ut for salg til det dobbelte: For 20 millioner kroner kan en potensiell kjøper nyte en 360 graders utsikt over fjord, fjell og Stavanger sentrum.

Toppleiligheten i St. Olavs gate 7 i Stavanger byr på litt av en utsikt utover byøyene og fjorden. Foto: Eiendomsmegler 1

Totalrenoverte for 6,5 millioner kroner



Familien som selger, kjøpte leiligheten for 12,9 millioner kroner i 2013. Ifølge megler Sjur Svihus i Eiendomsmegler 1, totalrenoverte familien leiligheten for 6,5 millioner kroner. Boligen er i 15. etasje og er 167 kvadratmeter stor - 119 760 kroner per kvadratmeter.

Leiligheten har flere eksklusive detaljer, som for eksempel et stort sett med hvitevarer Gaggenau, samt baderomsmøbler fra Villeroy & Boch. Glassene i vinduene og dørene er selvrensende.

Prisrekorden for en leilighet i Stavanger er 37,5 millioner kroner. Salget skjedde våren 2017, da investor John Arild Ertvaag kjøpte leiligheten til Hjørdis Kluge Smedvig, Stavanger og Rogalands rikeste. Noen få eneboliger har blitt solgt til mellom 20 og 30 millioner kroner i Stavanger

Utsikten fra toppleiligheten i St. Olavs gate 7 i Stavanger er intet mindre enn spektakulær. Foto: Eiendomsmegler 1

Kjøperne vet hva de vil ha

Megler Sjur Andre Svihus i Eiendomsmegler 1 sier til Nettavisen Økonomi at en god del dyre leiligheter har blitt solgt i Stavanger i det siste.

- Vi solgte blant annet to stykker i fjor til 30 millioner kroner. Ellers er det en god boliggruppe på mellom 10 og 16 millioner kroner i Stavanger. Alt over 10 millioner regnes som dyrere leiligheter i Stavanger, sier Svihus.

Den typiske kjøpegruppen til leiligheten som ligger for salg er ikke nødvendigvis på aktiv leilighetsjakt, ifølge megleren.

- Livet er fint og de bor godt i sin enebolig, men så er det når en slik unik mulighet dukker opp at de slår til. De kjenner til kvalitetene, vet hva det koster og vet hva de vil ha om de først skal i en leilighet, sier Svihus.

