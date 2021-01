Ekskona til John Arne Riise begjærer boligen hans tvangssolgt

John Arne Riises skylder nesten 200.000 kroner i saksomkostninger, ifølge offentlige dokumenter. Nå har ekskona begjært boligen hans tvangssolgt.

Det bekrefter ekskona Maria Elvegårds advokat, Mette Yvonne Larsen, overfor Nettavisen.

Elvegård har nemlig saksøkt Riise for 196.314 kroner, og det er blitt tatt pant i John Arnes halvdel av boligen. Det kommer fram av grunnboksinformasjon fra Statens kartverk.

- Han tapte en rettssak om pengekrav, og ble dømt til å betale saksomkostningene, noe han ikke har gjort. Derfor har vi begjært boligen tvangssolgt, sier Larsen til Nettavisen.

Hun har tro på at hennes klient vil få pengene.

- Vi satser på at boligen blir tvangssolgt. Vi har brukt mye tid på dette, og jeg har tro på at det går i orden, sier hun.

Også Maria Elvegård bekrefter overfor Nettavisen at dette stemmer.

John Arne Riise har ikke besvart Nettavisens henvendelse. Nettavisen har imidlertid vært i omfattende kontakt med hans manager Erland Bakke, som ikke ønsker å uttale seg i saken.

Flere kreditorer på lista

I dokumentene Nettavisen har tilgang på, kommer det fram at John Arne Riise er skyldig totalt 406.479 kroner fra ulike saksøkere; Telenor, Skagerak Sparebank, Tafjord Marked AS, og ekskona Maria Elvegård.

Alle disse har tatt pant i John Arnes halvdel av boligen. Nettavisen kjenner ikke til om flere enn Elvegård har begjært boligen til Riise tvangssolgt.

Boligen til Riise har imidlertid blitt begjært tvangssolgt også tidligere. 18. januar i år ble boligen til John Arne Riise og kona Louise Angelica Riise begjært tvangssolgt av Lindorff AS på vegne av DNB Bank ASA. Denne saken ble imidlertid løst et par dager senere.

Begjæringen gjaldt både John Arne og kona, og hele eiendommen. Det har Nettavisen fått bekreftet fra Vestfold Tingrett. Vestfold Tingrett har også bekrefter overfor Nettavisen at saken er trukket tilbake og begjært hevet, da kravet er oppfylt.

- Tvilsomt at banken samtykker til salg

Vi har tatt kontakt med Thomas Eggen Monsen, partner og advokat i advokatfirmaet Ro Sommernes, for å høre om prosessen når en bolig blir besluttet tvangssolgt. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og er ikke involvert i saken til Riise.

Han forteller at det ikke er bare bare å få gjennomslag for et tvangssalg av kun en halvpart av en bolig.

- Det er ikke så lett å selge en halvpart av en bolig. Stort sett blir ikke tvangssalget gjennomført, sier Monsen.

Den andre boligeierens halvpart kan nemlig ikke bli berørt.

- Banken hvor de har boliglån har førsteprioritet på pant i boligen, og panteheftelsen til dem må komme først. Det er derfor tvilsomt at banken samtykker til salg av en halvpart av en bolig uten at de får fullt oppgjør, forklarer Monsen.

Om kreditorene som venter på penger, må da prøve å ta pant i noe annet den det gjelder eier, eller vurdere å slå ham/henne konkurs.

Sistnevnte alternativ er imidlertid en dårlig strategi om man vil prøve å få pengene. Det koster cirka 60.000 kroner å begjære noen konkurs, og deretter skal alt vedkommende eier selges og fordeles på alle kreditorene.

- Prøver å finne en løsning

- Trusselen om tvangssalg gjør ofte at den det gjelder, vil gjøre sitt ytterste for å finne en løsning for alle parter, sier Monsen.

Uavhengig av hvor stor del av boligen som blir begjært tvangssolgt, er det relativt mange saker som blir løst før det går så langt, ifølge Monsen. Dette kan skyldes flere ting:

Skyldneren enten er i stand til å gjøre opp gjelden før et tvangssalg finner sted, for eksempel ved refinansiering

Skyldneren blir enig med kreditor om en troverdig nedbetalingavtale før tvangssalg

Skyldneren kommer á jour med løpende forpliktelser under sin finansiering og at banken er villig til å fortsette finansieringen

- Det er heller ikke uvanlig at kreditor og skyldneren blir enige om at objektet skal selges frivillig og at man på den måten unngår et tvangssalg, sier Monsen.

Ved et tvangssalg vil imidlertid en kjøper ha noe færre rettigheter enn ved et ordinært salg. Kombinert med prosessen for hvordan tvangssalg skjer, vil dette lett kunne påvirke salgspris som oppnås for det aktuelle objektet, ifølge advokaten.

John Arne Riise spilte syv år i Liverpool, før han fortsatte proffkarrieren i Roma og deretter Fulham. Det var under denne perioden at han møtte sin nåværende kone, Louise Angelica.

Begjært konkurs

I fjor vinter skrev også Nettavisen at John Arne Riises heleide selskap Alle Skal Med AS var begjært konkurs.

Alle skal med AS hadde i 2018 driftsinntekter på 2,83 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,11 millioner. John Arne Riise tok ut 500.000 kroner i lønn. For 2017 bevilget han seg et utbytte på 1,2 millioner kroner, men ingenting for 2018.

