Ekspert: – Get sparer 1 million om dagen på TV 2-konflikten

Svarte skjermer for drøyt én million TV-seere hjelper kraftig på bunnlinjen til Get.

Det er 19 dager siden alle 480.000 Get-kundene møtte svarte skjermer da de slo på en kanal fra TV 2. Det hele stammer av en konflikt mellom selskapet Get og TV 2.

Torsdag kveld kom nyheten om en midlertidig avtale mens forhandlingene fortsetter. I en overraskende vending samme kveld, kommer det frem at det blir svarte skjermer inntil videre. Telia har bedt TV 2 om en skriftlig bekreftelse. Mens TV 2 sier de har sendt en tydelig enighet om alle de viktige punktene og bedt Telia skru på kanalene.

– Det eneste vi har understreket er at vi selvsagt ikke bokstavelig talt kan forhandle til evig tid. Se for deg at du skal forhandle om høyere lønn, men uten noen frist. Sjefen kan da holde forhandlingene i gang i måneder eller år, mens du jobber videre for samme lave lønn. Det har vi i TV 2 sagt ja til nå, slik at kundene skal komme ut av skvisen, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

KRØLL: Det er ikke bare enkelt å få til en avtale mellom Telia og TV 2. Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 vil ikke forhandle i evig tid. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Nettavisen har tidligere omtalt hvordan Get ikke tilbyr refusjon eller avslag i pris for kundene for å ikke motta TV 2s kanaler. I stedet har selskapet tilbudt kundene poeng for å velge andre kanaler. Forbrukerrådet synes lite om denne praksisen.

De oppfordrer Get-kundene be om avslag i prisen.

Stor innsparing

Lasse Gimnes er kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i selskapet GimCom. Han gir råd og kjenner bransjen veldig godt. Ifølge ham er det snakk om en stor innsparing for Get som følge av bruddet i avtalen.

EKSPERT: Lasse Gimnes driver selskapet Gimcom som jobber med en rekke mediebedrifter. Han anslår at besparelsen for Get er opp mot én million kroner om dagen. Foto: Trond Topstad

– De betaler ikke noe når de ikke har noen avtale med TV 2. Samtidig har de ikke redusert prisen ut til kundene ved prisavslag. De har fordelt ut poenger til kundene, men det har liten kostnad for selskapet - ettersom de allerede har avtaler med disse kanalene, sier Gimnes til Nettavisen.

Han forklarer at svarte skjermer for drøyt én million TV-seere gir gode dager for bunnlinjen i Get.

– Jeg vil basert på det jeg kjenner til, anta at de sparer et sted mellom 750.000 kroner til en million om dagen, sier Gimnes.

Ettersom det har vært svarte skjermer siden avtalen utløp 31. mai, betyr det at Get har spart omtrent 19 millioner kroner.

Pengemaskin

Den store besparelsen kommer i stor grad av at TV2 utgjør en stor del av innholdskostnadene for Get. NRK er størst blant TV-seere i Norge, men kanalene trenger ikke leverandørene å betale for. Det er dermed TV2 som er den desidert største leverandøren selskapet betaler for.

– TV2 har omtrent 50 prosent av all kommersiell TV-titting. Hvis du ramser opp 100 TV-kanaler er det bare 2-3 kanaler som står for omtrent 80 prosent av alle seere, sier Gimnes.

Get er allerede en pengemaskin for den svenske eieren Telia. Ifølge regnskapene har selskapet drøyt 10,5 milliarder kroner i inntekter og leverer et resultat før skatt på 2,45 milliarder kroner i 2018.

– Stemmer tallene?

– Tallene stemmer nok ikke, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia som eier Get.

STEMMER IKKE: Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Get-eier Telia, sier tallene ikke stemmer, og mener at de ikke har noe å tjene på å holde konflikten gående. Foto: (Tele2)

– Viser ikke dette at dere har mye å tjene på å holde saken gående i lang tid?

– Det blir nesten absurd å kommentere, men er det en ting som er helt sikkert, så er det at vi ikke tjener på å holde konflikten gående. Både for TV2 og oss, er dette bare trist. Derfor har vi tilbudt TV2 å fortsette med dagens vilkår til vi blir enige, slik at seerne kan få tilbake kanalene. Konflikten startet med at TV2 la på bordet et krav om en prisøkning på et tresifret millionbeløp fra oss, noe som er helt uaktuelt for oss å belaste Get-kundene med da de ser mindre og mindre på TV2s kanaler.

– Bør ikke innsparingen overføres til kundene når de ikke får kanalene de har betalt for?

– Vi jobber kontinuerlig med å kompensere kundene vår. Det har vi allerede gjort med å gi de 45 ekstra TV-poeng som gjør at de kan velge strømmetjenester som HBO, Viaplay eller hvilke som helst kanaler gratis. Skulle vi bli enige om ny avtale i morgen vil kundene uansett beholde de ekstra poengene ut juli måned. Det er selvfølgelig ikke gratis å gi ekstra TV-poeng og vi betaler flere millioner for det samtidig som vi selvfølgelig fortløpende vurderer andre kompensasjonsordninger.