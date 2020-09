Ekspert advarer mot dagligvarekjedenes salgstriks

Det er sesong for fårikål, og det får kjedene til å konkurrere på enkelte ingredienser.

Denne uken er kilosprisen kun 1,90 kroner for hodekål hos lavpriskjedene Rema, Kiwi og Extra. Dette er midt i sesongen for fårikål:

- De bruker en vesentlig ingrediens i en rett for å få folk på innsiden. Dette er prisstrategi fra kjedene, sier Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på markedsføring og entrepenørskap.

SALGSTRIKS: NHH-professor Tor Wallin Andreassen mener billig hodekål er et salgstriks. Foto: (NHH)

Han mener billig hodekål får folk til å tenne på ideen om å ha fårikål til middag.

- Kundene trigges av den lave prisen på hodekål. Har de allerede bestemt seg for å lage fårikål, ser de ikke på prisen på resten av ingrediensene, sier han.

- Inkluderer dyrere råvarer



Andreassen mener dette er et klassisk triks for å få i gang en kjøpsavtale, og sammenligner med for eksempel en printer - hvor den er billig, mens blekket er dyrt. Han mener derfor billig hodekål er salgstriks.

- Det er en måte å få folk til å ta beslutningen om å lage en rett som inkluderer dyrere råvarer, sier han.

Nettavisen har sett på prisene for hodekål, fårikålkjøtt og hel pepper hos Kiwi, Rema og Extra. Selv om hodekål er veldig billig - 1,90 kroner, blir det likevel ikke en billig middagsrett.

Hos alle tre lavpriskjedene ender totalprisen på drøye 85 kroner. Fårikålkjøttet ligger på 74,90 kroner, for den billigste typen av fersk kjøtt, mens hel pepper 22 gram ligger på 8-9 kroner.

KJØTT: Lavpriskjedenes rimeligste, ferske fårikålkjøtt har en kilospris på 74,90 kroner. Illustrasjonsfoto. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Bekrefter priskonkurranse



Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at det blir priskonkurranse på hodekål når det nå er sesong for denne grønnsaken i Norge.

- Det er stor konkurranse på hodekål, og det er et tilleggsprodukt kundene trenger når de lager fårikål. Vi håper jo at billig hodekål er med på å motivere folk til å spise mer fårikålkjøtt, sier han.

LURER IKKE KUNDENE: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier at de ikke prøver å lure kundene med billig hodekål. Foto: Halvor Ripegutu

Også Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, bekrefter at det er priskonkurranse på hodekål.

- Det stemmer at Kiwi har presset ned prisen på hodekål. Denne uken er det fårikålens dag, og stor etterspørsel etter kål, pepper og fårikålkjøtt i Kiwi, sier hun.

Hun forteller at det er tøff priskonkurranse også på fårikålkjøtt.

- Vi selger både kål, pepper og fårikålkjøtt med tap. Kiwi, skal være billigst på alle produkter, også det du trenger til fårikålmiddagen, sier Arvin.

Arvin har ikke svart på Nettavisens spørsmål om hva de tenker om Andreassens uttalelser.

Også Rema 1000 bekrefter priskrigen, men avviser Andreassens uttalelser om at det kun er kålen som selges billig:

– Det er tøff priskonkurranse på fårikålkjøtt mellom lavpriskjedene, så denne teorien stemmer ikke. Vårt Nordfjord-kjøtt fikk også terningkast fem i Dagbladets smakstest, så her er det skikkelig god verdi for pengene. Det at vi også har såpass lav pris på hodekål er bare bra for kundene - så betaler de enda mindre for en god fårikålmiddag, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000 til Nettavisen.



- Kundene er ikke dumme

Fårikålkjøtt selges hele året, men det er på høsten flesteparten spiser det ifølge Kristiansen i Coop. - Det er best tilgang på kjøtt på høsten, og det er på høsten flest nordmenn spiser fårikål også. Men fårikålkjøttet er ikke dyrt sammenlignet med annet kjøtt, påpeker han. Han viser til at at prisen på deres billigste ytrefilet av storfe i Xtra-serien koster 278 kroner, og da mener han at 74,90 kroner kiloen for fårikål ikke er dyrt.

Kristiansen i Coop avviser at billig hodekål brukes som salgstriks.

- Å selge hodekål til 1,90 er ikke å lure kundene. Den eneste som blir lurt her er vi som selger både hodekål og fårikålkjøtt med tap. Det kan virke «hodeløst», men konkurransen er hard og vi skal være billigst, sier han.

Han tror ikke kundene ser seg blinde på prisen for hodekål.

- Kundene er ikke dumme. I alle sesonger presses tilbehøret ekstra ned i pris, sier han.

Kristiansen påpeker at butikkene selger ulike typer fårikålkjøtt, og det er kvalitetsforskjeller på kjøttet som også er med på å styre prisene.