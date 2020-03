Ekspert om Ernas krisepakke: - Ikke nok til å redde Norwegian

Mener kraftigere lut må til.

- For flyselskapene er det helt nødvendig med nødkapital. De tiltakene de kommer med nå er en god start, men det er ikke nok for å redde Norwegian. Det vi ser nå er en fullstendig nedsmelting i bransjen, sier Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair, til Nettavisen.

Regjeringen la fredag frem en tiltakspakke som skal dempe skadevirkningene av koronaviruset for næringslivet og utvalgte bransjer. Dette er strakstiltak der regjeringen blant annet foreslår å at perioden arbeidsgiver betaler for permittering kuttes fra 15 til to dager. Staten tar altså en større del av regningen.

Karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden fjernes. Flypassasjeravgiften for flyvninger mellom 1. januar i år og 31. oktober, oppheves. Det samme gjøres samtlige lufthavnsavgifter til og med 30. juni 2020.

Ikke nok



Til sammen skal dette gi flyselskapene besparelser på nærmere 2,7 milliarder kroner, men mesteparten av dette er knyttet til løpende avgifter i sammenheng med billettkjøp, som flypassasjeravgiften. Problemet for Norwegian og SAS er at ingen kjøper billetter.

- Nå er det ingen inntekter å snakke om for flyselskapene, så de må tære på egentkapitalen. Da vil Norwegian ha et problem, de trenger hjelp fort, sier Elnæs.

Han understreker imidlertid at flyselskapene vil dra en fordel av at de slipper å betale flypasseravgiften for årets to første måneder, som vanligvis ville forfalt i april.

- SAS og Norwegian sparer nok et par hundre millioner på det, sier Elnæs.

Heller ikke NHO Luftfart er overbevist om tiltakene. De skriver i en pressemelding at tiltakene gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart. Bildet endrer seg til det verre fra time til time og selskapene har allerede nå mistet store deler av trafikken.

Skuffende

- Det er derfor skuffende at regjeringen blant annet lar være å innfri helt nødvendige tiltak for å etablere en låneordning med tilstrekkelig kredittilgang for å håndtere likviditetsutfordringer for bransjen.

Nasjonale interesser står i fare hvis vi må avvikle store deler av vårt landsomfattende nett av lufttransport som er avgjørende for blant annet helsevesen og pasientreiser, politi, forsvar og andre samfunnskritiske områder, sier adm. direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i pressemeldingen.

Men aksjemarkedet har verdsatt tiltakene ved å sende Norwegian-aksjen opp 24 prosent fredag.

NHO Luftfart er er fornøyd med at myndighetene innstiller betalingen av lufthavnavgifter og midlertidig avvikler flypassasjeravgiften. Arbeidsgiverorganisasjonen mener det er nødvendig med flere avgiftslettelser for å komme gjennom det de mener er en svært krevende fase for landets lufttransport.

Tilbakeføring

Andre tiltak fra regjeringen er at bedrifter som går med underskudd skal kunne tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eierne av bedrifter som går med underskudd skal få utsettelse av formuesskatten.

- Budskapet til næringslivet er at vi ser at dere sliter. Selv om de tiltakene vi legger frem i dag omfatter mange milliarder kroner, er dette bare begynnelsen sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets også.

Småpenger

- Dette er en start, både i form av lettelser for flyselskapene, og noen penger brukes for å gjøre det lettere med permitteringer, det er bra at de gjorde. Så er det noe til kommune, men dette er småpenger, sier Andreassen til Nettavisen Økonomi.

- Men dette er ikke dramatiske grep, regjeringen kunne ha tatt større grep knyttet til permittering ved å øke dagpengesatsene. Det er mange nå som rammes i næringer som normalt ikke er forberedt på det. De kunne også ha redusert bedriftenes egenandel i sykelønnsordningen, som ville ha bort mye av lønnskostnadene, fortsetter han.

Ellers får personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars utsatt denne fristen for innbetaling til 1. mai.

– Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tre faser

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser. Første fasen er strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.

Den nærmeste tiden skal regjeringen jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. Sanner lovet på pressekonferansen at de allerede er i gang med å forbedrede disse tiltakene.

I tillegg vurderer regjeringen bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.