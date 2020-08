Ekspert om Northug: Kan gi TV 2 en vanvittig rekord

For TV 2 kan Northugs famøse kjøretur være gull verdt.

Northug er programleder i «Landskampen» som skal vises på TV 2 i høst. Her skal kjente norske og svenske idrettshelter kjempe mot hverandre i diverse øvelser.

TV 2 vil nå nedtone hans rolle, men det er ingenting som tyder på at TV 2 vil trekke serien. Det mener kommunikasjonsekspert Trond Blindheim det heller ikke er noen grunn til å gjøre.

- Nei, TV 2 visste ikke noe, fordi denne serien ble spilt inn før kjøreturen. TV 2 har investert enormt i «Landskampen» med Gunde Svan som programleder. De har laget serien ferdig, og jeg tror det kan bli en vanvittig seerrekord og masse med reklame, sier Blindheim til Nettavisen Økonomi. Hans synspunkter er gjort i forkant av fredagens pressekonferanse.

Nysgjerrige



- Folk kommer til å være nysgjerrig på om Northug er ruset på kokain, fordi han utvilsomt er en kjendis i elitedivisjonen. Petter Northug har stått for idrettsmessige prestasjoner vi aldri glemmer. Jeg tror vi vil se mye til Northug i tiden fremover, men han trenger profesjonell hjelp, sier eksperten.

Blindheim er dosent ved Høyskolen Kristiania og har ti års praksis fra reklame- og mediebransjen som tekstforfatter, kreativ leder og direktør.

Han er spesialist på blant annet markedskommunikasjon og sier at en kjøretur i ruspåvirket tilstand i 168 kilometer i timen utvilsomt har skadet Northug omdømmemessig og merkevaremessig.

Northug avviste på pressekonferansen fredag at han var preget av rus under kjøreturen. Blindheim tror likevel det er åpenbart at sponsorer vil trekke seg etter det som er skjedd.

BRA FOR TV2: Trond Blindheim mener all oppmerksomheten rundt Petter Northug kan være bra for programmet Landskampen i høst. Foto: Ntb Scanpix

Erstatning

Petter Northug kan blant annet vise til 13 VM-gull og to OL-gull i karrieren. Han har opplevd seiersrusen ekstremt mange ganger.

- Kanskje rusen erstatter kicket av å vinne en 5-mil og mye medieoppmerksomhet, der man blir høy. Det blir en slags kompensasjon, tror Blindheim. Northug bekreftet langt på vei på pressekonferansen denne teorien.

Blindheim viser til at ved å innta stoff som kokain blir virkningen at man er høy på seg selv og ekstremt våken og får masse energi. Kombinert med en Jaguar med 550 hestekrefter gir det et ekstremt kick.

Den fortapte sønn

Vår største langrennsstjerne i nyere tid har til tross for hendelsen fått mye støtte. Blindheim sier at mange nordmenn bærer i oss en egenskap om tilgivelse, og han trekker en parallell til Bibelen:

- Det er som den fortapte sønn som angrer på sine synder. Dette stikker dypt i folk, vi har en formidabel evne til å tilgi.

- Og vi må ikke glemme at Petter Northug har stått for bragder i idrettshistorien som er blant det mest spektakulære fra en langrennsløper noensinne. Takket være Northug er langrennspublikummet blitt enda større, ikke minst blant unge mennesker.

Nykter

Han spår derfor at vi kommer til å høre mye mer fra Northug fremover. Etter han har sonet en fengselsstraff, vil han få mange tilbud om hjelp. Den tidligere skistjernen innser sel at han trenger det.

- Omgivelsene og Skiforbundet vil passe på at han holder seg nykter og rolig og kan brukes til noe. Og det er andre gangen det skjer, men han har vært ærlig denne gangen. Det hjelper, sier Blindheim.

- Hvordan da?

- Det hjelper hvordan mediene angriper saken. Northug fortalte på sosiale medier at han trenger hjelp, uten at journalistene visste noe. De refererte til hans egen melding.

Alvorlig rusproblem

Petter Northug la på en pressekonferanse fredag seg helt flat etter at han mandag ble formelt siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand i 168 kilometer i timen, samt oppbevaring av narkotika hjemme. Han innrømmet at han har et alvorlig rusproblem og trenger profesjonell hjelp.

Northug fortalte at han hadde kjørt i over 200 kilometer i timen i en 80-sone mens han filmet det hele. Han avviste derimot på pressekonferansen at han var påvirket av rus under kjøreturen. Rådgiver og merkevareekspert Elizabeth Hartmann i Siste Skrik mener det er en vesentlig forskjell på å kjøre for fort og å kjøre i ruspåvirket tilstand.

- Det er en delt opinion der ute, men det er ikke noe å lure på at merkevaren er skadet. For noen er merkevaren veldig skadet, mens for andre er den ennå ikke så skadet, sa Hartmann til Nettavisen Økonomi før pressekonferansen ble avholdt.

Angrende synder

Etter å ha sett pressekonferansen sier hun at Northug helt klart fremsto som en angrende synder.

- Ja, han var sterkt preget og og ingen bajas eller eplekjekk, men derimot skamfull. Han unnskylder seg ikke, men tar på seg alt skyld, kanskje litt for mye.

- Og når jeg går igjennom kommentarene Facebook, får han en massiv støtte. Folk har likt det de har sett, de heier på ham, og jeg finner ike en eneste slem kommentar, derimot kommentarer som «Stå på!» og «Dette klarer du bra!»

Northug skal ha fått hjelp fra kommunikasjonsbyrået First House til formuleringer, men Hartmann synes ikke pressekonferansen virket regissert.

Klokt

- At noen har snakket med ham og rådet ham til hva si hva han burde si, er klokt. Han er i en situasjon hvor han bør ta imot hjelp, fra Olympiatoppen, når det gjelder det helsemessige, men også hvordan takle dette presset.

- Det er «helt sykt»å måtte stå foran hele Norge og forteller at du ikke har noe å fylle livet ditt med. Det er positivt at Olympiatoppen på banen med en gang, så vi skjønner at de tar ansvar. Dette bør være en lærdom for idretten at den kan ikke bare slippe disse utøverne helt løs.

Men det er ikke til å komme fra at politiets melding om hva Petter er siktet for, gjør saken langt mer alvorlig for ham, mener hun. Konsekvensene for hans omdømme og skaden på merkevaren vil også bli større.

VARIG SKADET: Opinionen er delt, men Elizabeth Hartmann i Siste Skrik er ikke i tvil om at merkevaren til Petter Northug er varig skadet.

På gjerdet

Blant kjente samarbeidspartnere er sykkellaget Uno X, paralympicsutøver Birgit Skarstein, de svenske skiløperne Frida Karlsson og Calle Halfvarsson, de norske løperne Anders Aukland og Maiken Falla, og sandvolleyballduoen Christian Sørum og Kåre Mol. Uno X er den eneste som hittil vil trekke seg fra samarbeidet.

- Vi ser at flere av hans samarbeidspartnere velger å sitte på gjerdet før de tar den endelige beslutningen om et eventuelt fortsatt samarbeid. Det sier mye om den sterke posisjonen Petter har, men det sier også noe om forståelsen for at Petter nå har det veldig vanskelig.

Selv om Petter Northug har mer å gå på enn mange andre kjente personer, har den tidligere skistjernen en forhistorie, blant annet ved å stikke fra åstedet etter promillekjøringen i 2014. Det går en grense for hva selv Petter Northug kan tillate seg.

Personlig tragedie

- Dette er bare trist og en personlig tragedie. Den endelige dommen om betydningen for merkevaren Petter vil vi nok først se når det faller en endelig dom. Det vil også være avgjørende hvordan Petter fremstår og håndterer situasjonen, sier Hartmann.

Når hun leser kommentarfeltene i sosiale medier, ser hun hvilken posisjon Norges kanskje største langrennsstjerne gjennom tidene har. Mange er rett og slett «innmari glad i ham», og det er få virkelig kritiske kommentarer.

- Blir det langvarige skadevirkninger uansett?

- Ja, helt klart. Når det nå er slått fast at det er rus inne i bildet, må enda flere som samarbeider med ham ta stilling til om de vil fortsette samarbeidet. Da må de ta en seriøs vurdering på om de vil stå last og brast eller om egen merkevare kan bli skadet ved å bli assosiert med dette.

Personlig seier

- Hadde glansbildet av Petter Northug falmet før denne kjøreturen?

- Inntil for litt siden vil jeg si at det ikke hadde falmet. Vi så det i Falun-VM i 2015 da han hadde reist seg og trent ordentlig og seriøst. Alle unnet ham disse øyeblikkene, og det var også en personlig seier for å komme videre i livet.

- Uansett vil Petter alltid bli husket for bragdene sine i skisporet, det verken kan eller skal noen ta fra ham. Men han kan ikke gjøre dette dumme ting altfor mange ganger, svarer den erfarne kommunikasjonseksperten.

Hartmann sier hun stilte spørsmålet på Siste Skriks morgenmøte mandag om hvordan de ansatte reagerte, og dualismen kom frem også der: De som elsker og hater Petter Northug.

- Han har hatt sine tilhengere som synes han er en fantastisk idrettsutøver. Petter Northug har også hatt voldsom verdi for langrennssporten, sporten hadde ikke hatt den interessen og fått de midlene uten ham.

- Petter Northug har tilført så mye interesse fra folk flest, mediene, og mange sponsorer. Han har betydd så mye og vært spesiell person og har som idrettsutøver aldri vært tam.

Forsaket mye

- Tror du at han ikke taklet tilværelsen etter at karrieren er over, det er ikke lenger seiersrus og store begivenheter å se frem til?

- Ja, jeg har tenkt på det, og vi snakket også om det på jobben. Apparatet rundt ham er blitt borte. Felles for toppidrettsutøverne er at de er unge og har forsaket vanvittig mye, de har ikke festet, drukket alkohol eller vært med på noen utskeielser.

- All spenningene som idrettsutøver, seiersrusen, lykken, blir så plutselig borte og erstattes med tomhet. Ingen passer på deg, du blir sluppet helt løs, og Petter er ikke den eneste utøveren som har disse problemene, svarer Hartmann.

Her hjemme trekker hun frem den tidligere fotballproffen Claus Lundekvam, som har stått frem med sine rus- og spilleproblemer.

Faller ut

Hartmann sier at det ikke finnes noen unnskyldning for Petter Northugs bilkjøring, men mener idretten bør gå i seg selv og reflektere over ansvaret de har.

- Det skylder de idrettsutøverne, som består av ulike type mennesker. Noen utøvere er disponert for å falle ut, mens andre tar seg utdannelse, stifter familie og finner seg til rette i et «normalt» liv.

- Idretten må spørre seg om systemet har et bra nok apparat for å ivareta utøverne etter karrieren. Idrettsutøvere er verdifulle og tilfører systemet mange midler mens de er der, og sånn sett bør idretten ha et opplegg for utøvere som står der uten noe som helst når karrieren er over.

Tar sin straff

- Men finnes det tilgivelse i det norske folket for denne handlingen etter promillekjøringen i 2014?

- Vi nordmenn er flinke til å tilgi hvis vi legger oss flate, som Petter har gjort. Han gikk selv ut og fortalte om dette og har ikke stukket av, og han er villig til å ta sin straff.

- Men han kan ikke gjøre noe mer galt nå før vi sier at «Petter Northug er et håpløst tilfelle».