Ekspert venter sjokkåpning på børsen

Analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil falle kraftig fra start.

Spådommen fra den erfarne analytikeren er at OBX indeksen (de 25 største aksjene, red.anm.)) åpner ned med hele 3,5 prosent. Et sannsynlig utfall er en nedgang på mellom 3,1 prosent og 4 prosent.

Berntsen skriver i en kort markedskommentar at de toneangivende indeksene i USA i snitt falt 4,5 prosent torsdag. Dette fallet bidro til å sende de amerikanske børsene inn i et såkalt korreksjonsterritorium, det vil si at indeksene ned mer enn 10 prosent fra forrige topp.

KAN FALLE 3,5 PROSENT FRA START: Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs kan falle hele 3,5 prosent fra start.

Største fall siden 2015

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag med 4,88 prosent, det største dagsfallet siden august 2015. Oslo Børs er i løpet av kort tid ned 10 prosent, slik at vi snakker om en korreksjon her hjemme også.

Det er coronaviruset og frykten for hva spredningen av dette vil gjøre med verdensøkonomien og dernest selskapenes inntjening, som er eneste drivkraft i markedet.

Berntsen påpeker at store giganter som Apple og Microsoft har allerede varslet lavere salg som en følge av virusutbruddet.

Saken oppdateres når børsen åpner.