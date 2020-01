Ekspertene: 7 tips som kan spare deg store beløp

Noe av det som gjør størst innhogg i privatøkonomien er bilen. Her er ekspertenes beste tips for å slippe unna billigst mulig.

Når nyåret er kommet er det mange som er på utkikk etter ny bil. Ønsker du å lease en bil, så kan det være penger å spare på å overta eksisterende leasingkontrakter som av ulike grunner ønskes avslutt.

Stadig flere nordmenn leaser bil fremfor å eie, og da er det kanskje en leasingkontrakt som nettopp er gått ut på dato?

Vi har snakket med biløkonom Ketil Pedersen og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank for å få de beste tipsene for dem som vurderer bil-leasing.

Velg riktig

Forbrukerøkonomen er først ute med å si klart ifra om at folk må huske at bilen er blant de største utgiftspostene i husholdningen.

– Bilen er husstandens tredje største utgiftspost, så pass på pengene, sier Tvetenstrand til Nettavisen.

– Mange lar seg friste til å lease en stor og kostbar bil. Spesielt har de store plug in-hybridene med dyrt ekstrautstyr vært populære de seneste årene. Avpass bilen med hva du egentlig trenger, formaner forbrukerøkonomen.

EKSPERTENE: Ketil Pedersen er biløkonomi-sjef i Danske Bank. Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom. Foto: Øystein Schmidt

Hvis du bruker bilen lite, og ender opp med å kjøre bare til og fra hytten noen ganger i året, er det kanskje like greit med en bildelingsordning. Flere slike tjenester har dukket opp de senere årene. Det er et billig og enkelt system.

Mye å velge i

Stadig flere nordmenn har tatt i bruk leasing av bensin- og dieselbiler, men på elbiler har leasing vært lite gunstig, sammenlignet med fossile biler og særlig hybrider.

– Elbiler er svært gunstige i det daglige bilholdet, hvor blant annet ladekostnadene er lave sammenlignet med å fylle diesel og bensin, og i tillegg er det gode incentiver på bompenger og de årlige servicene er rimeligere, sier Ketil Pedersen i Danske Bank.

Men hvis du bor i distriktet, kan det fortsatt lønne seg å holde seg til bensin eller dieselbil.

Ikke se deg blind på lokketilbud

Det er mange leverandører som tilbyr gode priser og lave månedsbeløp i en periode. Men husk at det er totalprisen over tre år som er viktigst.

Ekspertene mener du skal ikke skal være blyg på å prute ned kjøpsprisen, og forhandle opp restverdien når du leverer inn bilen.

– Ikke se deg blind på lokketilbud og lav månedspris. Det er totalprisen som gjelder, sier Tvetenstrand.

ELBILFORDEL: – Ikke ta elbilfordelene for gitt, sier Tvetenstrand. Foto: Øystein Schmidt

Elbil-fordelene vil ikke vare evig

Det er flere politikere som har tatt til ordet for å kutte i elbilfordelene. Mye av grunnen skal enten være at elbilene ikke er like klimavennlig som antatt, eller at det skaper store tap for statskassen.

Ifølge forbrukerøkonomen bør du være varsom med hva du velger, og ikke ta for gitt at det ikke blir moms på elbil inn i evigheten.

– Det kan bli innført MVA på elbiler fra og med neste år, altså 2021. Hvis du leaser vil det bety høyere månedspris på leasingen, eller ved kjøp - dyrere bil. Hvis du eier, vil det bety at du kan få mer igjen for den når du skal selge, sier hun.

En stor forskjell mellom det å leie og eie, er at det er avgjørende å passe på at bilen blir behandlet pent.

– En leasingbil er ikke din. Du leier den. Pass derfor på å gjennomføre servicene etter skjemaet og unngå skader. Er ulykken ute, så vurder å reparere småskader på bilen før du leverer den inn, sier bilekspert Ketil Pedersen.

I tillegg har ekspertene et lite ekstra tips, og det er hvis du skal lease en bil som trenger lading: Pass på ladekablene.

– Enkelte forsikringsselskap melder om flere tilfeller hvor hytteeiere melder inn at ladekablene har forsvunnet fra hytteveggen når bilen har vært på tur. De beste, men ennå unbekreftede teoriene er at beitende sau stikker av med kablene. Uansett: Pass på ladekablene, sier Pedersen.

