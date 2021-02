Ekspertene: Dette er de største mytene om pensjon

Har du god inntekt, er det slett ikke sikkert at pensjonen er like god. – Du risikerer å måtte legge om egen livsstil, advarer ekspert.

I Nettavisens store pensjonsguide for alle mellom 20 og 70 år, ga pensjonsekspertene Maren Oftedal Stangeland og Synnøve Hellestø Ramslie sine tips til hvilke grep du kan ta for å få en bedre pensjon når tiden er inne.

Nå tar de erfarne pensjonsrådgiverne for seg det de har inntrykk av at er de største mytene blant norske småsparere når det gjelder pensjon:

1. PENSJONEN ORDNER SEG SELV

Folk som nærmer seg pensjonsalder og har høy inntekt, er også mer interessert i å få oversikt over egne pensjonsrettigheter.

Det er kanskje naturlig, men også et paradoks: Flere av de norske pensjonsordningene er nemlig utformet slik at valgene du tar i 20-, 30-, og 40-årene er svært viktig for hvordan pensjonsutbetalingene blir når du går ut av arbeidslivet.

– Mange tror jo at pensjonen er ivaretatt gjennom folketrygden og arbeidsgiver, og at de ikke trenger å ha et forhold til det, sier Skagenfondenes pensjonsekspert Synnøve Hellestø Ramslie.

Hun opplever at spesielt folk med god inntekt regner med at de har god pensjon fordi de har god inntekt. Det er imidlertid ikke alltid en sammenheng.

– Ofte er det stort gap mellom inntekten og pensjonsutbetalingen, og du risikerer å måtte legge om egen livsstil dersom du ikke tar grep og har kontroll over egen sparing, sier Ramslie.

Blant grepene for å få større pensjonsutbetaling, er å starte egen sparing i tillegg til sparingen fra staten og arbeidsplassen, skru opp aksjeandelen i pensjonssparingen fra jobben som ung, samt sjekke om sjefen kan øke sparesatsen.

2. PENSJON ER VANSKELIG Å FORSTÅ

– Dette er jeg for så vidt enig i. Men mye dreier seg altså om sparing som skal utbetales fra du er 67 år. Sparing på innskuddskonto kan også være pensjonssparing. Men dette får du mindre avkastning for enn i et fond. Folk synes fort at det er komplisert med en gang et fond er involvert, sier Maren Stangeland Oftedal i Sparebank 1 SR-Bank.

En undersøkelse fra 2015 viser at pensjonsordningene kan virke så kompleks for vanlige folk, at kostnaden ved å sette seg inn i ordningene og forstå egen pensjon oppleves som altfor stor til å prioritere å oppsøke relevant informasjon.

Faktisk kan det virke som at det finnes for mye informasjon, og folk derfor holder seg unna spørsmål knyttet til pensjon.

Undersøkelser fra Sverige viser dessuten at mange tror at det ikke er vits å oppsøke informasjon om pensjon, fordi myndighetene vil sørge for at man vet nok om pensjon når tiden er inne.

3. DET DU VISSTE OM PENSJON, GJELDER FORTSATT

Ikke bare kan pensjon være litt kjedelig og vanskelig. Men betingelsene endrer seg hele tiden også!

– Kanskje blir det så vanskelig å holde seg oppdatert at folk rett og slett distanserer seg fra temaet? Mange vet ikke at oppdaterte ordninger og regelverk har noe å si for dem før det er for sent, sier Synnøve Hellestø Ramslie i Skagenfondene.

Hun trekker eksempelvis fram den såkalte 20-årsregelen, eller besteårsregelen, som noe mange kunder tenker at gjelder fremdeles. Denne sørget for at pensjonen din ble beregnet ut ifra dine 20 beste årene i arbeidslivet lønnsmessig. Denne regelen fases imidlertid ut, og gjelder ikke for dem som er født i 1963 eller senere.

– Dagens pensjonister har gode pensjonsbetingelser, men disse gjelder ikke for oss som er i arbeidslivet. Vi lever lenger og har bedre helse, og pensjonen skal spres over flere år enn tidligere, sier Ramslie og fortsetter:

– Mitt tips er å ta egne grep om egen pensjon så tidlig som mulig. Få oversikt over hva du kan forvente deg å få utbetalt og start egen sparing, så blir gapet mellom lønn og pensjonsinntekt mindre.

4. PENSJON ER KJEDELIG OG UINTERESSANT

Undersøkelser fra 2013 viser at mellom 30 og 40 prosent av befolkningen over 18 år har brukt Norsk Pensjon eller andre pensjonskalkulatorer som kan vise hvordan deres utbetalinger kan se ut. Interessen for pensjon har imidlertid økt noe de seneste årene, ifølge nyere undersøkelser.

Pensjon handler jo tross alt hva du vil få å rutte med når du pensjonerer deg - og hvordan du kan påvirke din egen alderdom i tiårene før pensjonisttilværelsen inntreffer.

Ferske studier viser at mange er usikre på egne pensjonsordninger - og at dette er systematisk skjevt fordelt etter alder og inntekt. Folk i 50- og 60-årene med høy inntekt er langt mer interessert og mer usikre enn andre.

– Når du prøver å finne ut hva du sparer og hva du vil få i pensjon, vil nok interessen din øke, sier Sparebank 1 SR-Banks pensjonsekspert Maren Stangeland Oftedal.

I likhet med flere andre eksperter, har Oftedal merket seg at folk har blitt mer bevisste på egen pensjonssparing. Interessen har ikke blitt mindre etter at politikerne påla bedriftene og finansnæringen å opprette en egen pensjonsoversikt for arbeidstakere i privat sektor fra 2021.

– Mange blir ekstra skjerpet. Jeg vil si at pensjon ikke er kjedelig eller uinteressant, og at det i høyeste grad angår deg.

