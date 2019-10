Ekspertene har en dårlig nyhet om strømpriser i høst

En våt høst til tross, du kan ikke håpe på mye lavere strømpriser fremover. Det europeiske kraftmarkedet setter en stopper for det.

Norske husholdninger opplevde mot slutten av fjoråret de høyeste strømprisene på mange år.

Med avgifter måtte husholdningene i fjor ut med over 1 krone per kilowattime – kWh - i totale strømutgifter. Hvis vi forutsetter et årlig strømforbruk på 15.000 kWh for gjennomsnittsboligen, tilsvarer det 16.000-17.000 kroner.

Den nordiske kraftprisen lå i fjor vinter på 50 øre per kWh, men har så falt med rundt 20 prosent til 40 øre per kWh. Det betyr imidlertid ikke at du får 20 prosent lavere strømregninger fremover.

- Nei, over halvparten av strømregningen er avgifter som du ikke får gjort noe med, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i konsulentselskapet Wattsight til Nettavisen Økonomi.

Normalt

Og til tross for mye nedbør hittil i høst, betegner Lilleholt situasjonen i vannmagasinene som normalt. Foreløpig har ikke den våte høsten gitt deg vesentlig lavere strømpriser (se også lenger ned i saken).

- Vi må ikke glemme at vi hadde underskudd på vann i sommer, som følge av en snøfattig vinter. Det var lavere tilsig av smeltevann i løpet av sommeren enn normalt, sier analysesjefen.

- Så det blir ikke mye lavere strømpriser i høst enn i fjor?

- Nei, standarden om høsten er at forbruket stiger, og da stiger kraftprisene. Dessuten har husholdningene i Sør-Norge lavere strømpriser enn resten av Norden. Det skyldes at Sør-Norge har fått ekstra mye nedbør i høst, svarer Lilleholt.

Under 1 krone

Selve kraftprisen er forventet 10 øre lavere per kWh i år, og momsen reduseres tilsvarende. Det er en avgift som kommer direkte på kraftprisen. Om prisen på kraft reduseres, vil strømprisen reduseres ytterligere, fordi man betaler moms av et lavere beløp. Så noe nedgang blir det.

- Jeg tror prisen kan falle til under 1 krone per kWh, sier Lilleholt. Du kan håpe på et par tusenlapper i lavere strømregninger for boligen.

Krafteksperten sier strømprisene på ettervinteren i år var lave, fordi det var høye temperaturer i mars.

- Dessuten flommet Europa over av gass i sommer, slik at det var ekstremt lave gasspriser. Prisen på gass skal stige, og det holder prisforventningene på kraft oppe til vinteren.

- Hva tror du vil påvirke strømprisene mest fremover?

-Gassprisene skal som nevnt stige. Kraftmarkedet er fortsatt brenselorientert, selv om vi bygger masse ny fornybar energi. Derfor preges prisene av avgiftene på CO, gassprisen og av kullprisen. CO2-avgiften har femdoblet seg på to år, svarer Lilleholt.

Tempen avgjør

- Høsten preges av ekstreme svingninger i strømprisene. Det er ofte store forskjeller på en våt eller tørr høst, og i tillegg er strømprisene i Norden temperaturavhengige. Vinterprisene er helt avhengig av hva som skjer med temperaturen til vinteren, fortsetter han.

Norge utgjør en del av det europeiske kraftmarkedet. Da blir det en økonomisk sammenheng mellom hva produsentene kan selge kraft til her hjemme og hva de kan oppnå i utlandet.

Blir prisforskjellene for store, vil det gjøre det lønnsomt å eksportere kraft. Det kan hindre en norsk prisnedgang. Norske strømpriser påvirkes også av nivået på brenselprisene ute i Europa.

Kraftoverskudd

- Ja, vi må se på de alternative energiprisene i våre naboland. Det er stadig større overskudd i det norske kraftsystemet, med mer vindproduksjon, og det eksporteres strøm når det er overskudd.

- Det kan derfor være naturlig å heve prisene noe, når alle alternative priser i nabolandene rundt oss ligger godt over 40 øre per kWh. Norge ligger akkurat nå 10 øre lavere enn dette, og da blir det ikke unaturlig å eksportere, sier Lilleholt.

Entelios er den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet og en av de ledende aktørene i Norden. De har nylig kommet med månedsrapporten for strømprisene i september og kommet til at prisene falt med 9 prosent fra august.

En slik nedgang er ikke normalt. De seneste ti årene har strømprisene i gjennomsnitt steget med 6 prosent, slik at årets høst skiller seg vesentlig fra fjoråret. Årsaken?Været.

Helt annen situasjon

- Ja, strømprisene nå handler mest om det nære, og det er en helt annen vannsituasjon i år enn i fjor. I 2018 hadde vi en rekordtørr sommer og en tørr høst, det har vi i hvert fall ikke i år, slår Andreas Myhre i Entelios fast overfor Nettavisen Økonomi. Myhre leder kraftforvaltningen i Entelios.

Som alltid er mye av nedgangen i de kortsiktige kraftprisene, den såkalte spotprisen, knyttet til været. Og september i år bød på vesentlig mer nedbør enn normalt. Det presset de nordiske prisene ned. Selv om strømprisene i Tyskland faktisk steg i foregående måned, har mye nedbør trukket i motsatt retning.

- Så da er enkelt og greit hovedårsaken til nedgangen i strømprisene…?

- Vann. Det kom litt snø i fjellet natt til tirsdag, men det er lett å måle den totale vanntilstanden når det ikke er snø. Og målinger viser at de norske vannmagasinene nå er helt i balanse, som også er helt normalt.

- Vannmagasinene skal være på sitt høyeste nivå på denne tiden av året og helt ladet. Vinteren er dermed reddet. De som er nytt i år, er at det er mer fornybar energi i systemet. Vi er relativt bedre stilt enn vi var for fem år siden, og det gir lavere priser, svarer Myhre.

OPPTATT AV VÆRET: Andreas Myhre i Entelios vektlegger den våte høsten når han skal forklare prisnedgangen i september. Foto: (Entelios)

Under gjennomsnittet

Ifølge Entelios lå gjennomsnittlig kWh i september, på 32,8 øre. Det er noe under gjennomsnittet de seneste 15 årene, men på linje tiårssnittet. Vi snakker imidlertid om den rene kraftprisen, den såkalte engrosprisen. I tillegg må husholdningene ut med en rekke avgifter, ikke minst nettleie.

- Den totale strømprisen til husholdningene i fjor lå på 1,15-1,25 øre per kWh. Norske husholdninger har i året 30.000-40.000 kroner i strømutgifter hvis vi tar med hytta og lading av elbiler. Nesten halvparten av dette er miljøavgifter, forteller Myhre.

Men til tross for vått norsk vær og en vannfylling som ser bra ut: Det er som nevnt over ikke norske forhold som blir avgjørende fremover for hva du må ut med i strømutgifter.

Skattlegging

- Nei, det som påvirker strømprisen aller mest, er klimasaken og skattleggingen av fossil kraftproduksjon gjennom CO2-avgifter. Avgifter på kull og gass styrer hele prisnivået.

- Ellers påvirkes strømprisene av alt fra Greta Thunberg, Donald Trump, situasjonen i Midt-Østen, handelskrigen til brexit. Det er ikke ett eneste menneske som har oversikt over utfallet av sistnevnte, sier Myhre.

I septemberrapporten skriver Entelios at tvil rundt fransk kjernekraft, bråstopp for nederlandsk gassfelt og eksplosjoner i saudiarabisk oljeraffineri, bare var noe av det som fikk strømprisene til å svinge i september.

Usikkerhet

En serie med uventede nyheter har ett fellestrekk: De skaper usikkerhet, som påvirker prisene i kraftmarkedet både på kort og lang sikt. Det mest dramatiske i september var angrepet på oljeinstallasjoner i Saudi Arabia.

Entelios skriver at angrepet skapte det største hoppet i oljeprisen noensinne. En slik brå økning påvirket umiddelbart andre råvarepriser. Til syvende og sist slår slike angrep ut på fremtidsprisene i det norske og nordiske kraftmarkedet og dine strømregninger.