Ekspertenes ferieadvarsel: - Skjer dette, bør alarmen gå

Her er ekspertenes oppskrift på hvordan du unngår å bli svindlet på ferie.

Sommer er den store perioden for ferie i sørligere strøk. Men selv om hovedmålet med reisen gjerne er å slappe av, er det mange som samtidig bruker anledning til å shoppe. Men da risikerer du å bli grundig lurt.

Forbrukerrådets Henrik Ebne, som er kommunikasjonsrådgiver for forbrukerrettigheter, sier at svindel på ferie er vanlig og at de hvert år får klager på det.

- I noen tilfeller kan det være snakk om svindel av store summer, flere titusenvis av kroner. Et eksempel er en kvinne som kjøpte smykker for 70.000 kroner på ferie i Syden, men smykkene i virkeligheten var verdt kun 20.000 kroner, sier Ebne til Nettavisen.

Mørketall

Mange, trolig de fleste, svindlene hører vi ikke om i det hele tatt.

- Hvis du kjøper en lommebok til 600 kroner, som egentlig er verdt 200 kroner, så er det ikke sikkert at du tar seg bryet med å anmelde det til politiet. Vi får endel klager, men jeg tror vi trygt kan si at mørketallene er mye større, sier han.

Forbrukerrådet sier imidlertid at det er tre gjengangere for feriesvindel:

Kjøp av Timeshare/ferieleiligheter, kjøp av smykker og tepper, samt og kjøp av nettbrett og annen småelektronikk.

Tepper og smykker

Ifølge Forbrukerrådet er smykke- og teppelureri et spesielt stort problem i Tyrkia, Montenegro og Kypros.

Lureriene skjer gjerne i sammenheng med invitasjoner til gratis fellesturer hvor man legger inn et obligatorisk besøk på en smykke-eller teppebutikk.

Ifølge Forbrukerrådet kommer det mange hjem med varer de har betalt overpris for.

I enkelte tilfeller har deltakerne endte opp med å betale 80.000 kroner for varer som er kun verdt en brøkdel.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier at de kjenner godt til problematikken.

- Spesielt i steder som Tyrkia kan du blir lurt inn i teppe- eller smykkebutikker og er blitt lastet for noen titalls tusen kroner. Så sitter du igjen med smykker som ser ut som det kommer fra et kinderegg, sier Voll til Nettavisen.

- Ikke bruk store penger

Han sier at nordmenn flest skjønner at du ikke får god kvalitet på varer som selges på gaten eller på stranden i Syden, men at det kan være lettere å gå i fella når du kommer inn i en butikk.

- Da har man gjerne forventning om god service og at det er mer skikkelige saker, men det gjelder å passe på, sier Voll.

Han stiller spørsmålstegn ved om man i det hele tatt bør gjøre store kjøp av klokker, smykker og tepper i utlandet.

- Bruker du mer enn et par tusen kroner, bør du vite hva du holder på med. Hvis ikke kan du sikkert gjøre et like bra kjøp i Norge, sier Voll.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Forbrukerrådet viser til at i mange tilfeller betaler folk bare et depositum i butikken og restbeløpet når de kommer hjem.

- Det skaper tillit og gjør det lettere for folk å handle. Men før du betaler restbeløpet, er det smart å få undersøkt verdien. Hvis det viser seg at verdien er mye lavere enn du er blitt lovet, kan du la være å betale beløpet. Du har ikke angrerett på ting du kjøper i butikk, men du skal heller ikke godta å bli lurt, sier Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa, Forbrukerrådets tjeneste for å hjelpe nordmenn med problemer i EU, i en melding.

Billig elektronikk

Elektronikk er et annet problem som går igjen å mange sydenferier. Dette skjer gjerne når man ser veldig gode tilbud på for eksempel en Ipad, og kunden vil slå til på tilbudet.

Da blir de gjerne bedt komme tilbake i morgen fordi utstyret skal bli satt opp.

Når kunden kommer tilbake, blir vedkommende lurt til å kjøpe ekstremt dyre abonnement på gjerne 20 til 30.000 kroner i sammenheng med kjøpet.

Forbrukerrådet sier at spesielt eldre mennesker på Gran Canaria er utsatt for denne typen svindel.

Voll i Gjensidige kjenner også til den typen svindel og sier det er ingen grunn til å la seg friste. Han viser til at det er generelt sett lite å tjene på å kjøpe elektronikk i utlandet, og veldig lave priser kan være et klart indikasjon på svindel.

- Vi har omtrent like priser på elektronikk i Norge som i Spania. Dette er ikke som matpriser, hvor forskjellen mellom land kan være veldig stor. Det beste er å la være hvis du ikke er sikker på hva du gjør, sier han.

Gammel kjenning

En tredje svindel er en god gammel kjenning, nemlig timeshare. Det er imidlertid fortsatt et stort problem i mange områder vi kaller Syden.

Forbrukerrådet sier at det skjer ved at folk blir stoppet av selgere som tilbyr dem gratis skrapelodd. Der vinner de en middag, men når de dukker opp til middagen, må de delta på et salgsmøte først.

- Her blir de presset til å signere kontrakt og betale depositum på en timeshareleilighet eller ferieklubbmedlemskap, sier Wiik i Forbruker Europa.

Voll i Gjensidige har inntrykk av at Timeshare var et større problem før, men at mange fortsatt kan gå i fella.

- Det er nok fortsatt de som blir lurt og da spesielt eldre eller de som ikke er vant til å reise så mye. Mange av svindlerne er jo nesten tryllekunstnere. De er veldig veltalende i starten og så blir de skumle senere, hvis du ikke gjør som de sier, sier han.

Forbrukerrådet viser imidlertid til at forbrukerne kan og bør benytte seg av angreretten på 14 dager i slike sammehenger, hvis du rekker det.

- Er det ikke opplyst om angrerett, utvides den automatisk til ett år. Hvis svindlerne ikke respekterer angreretten din, bør du kontakte banken din for å få refundert pengene direkte fra dem, sier Wiik.

Kredittkort og hodet

Et generelt råd for å unngå å tape penger på svindel er ellers å bruke kredittkort, ikke bankkort.

- Da er det lettere å få igjen pengene, sier Ebne i Forbrukerrådet.

Samtidig oppfordrer han alle til å bruke hodet.

- Jeg tenker at selv om du er på ferie, så fungerer verden og mennesker ganske likt. Det gjelder å bruke hodet. Er ting for god til å være sant, så er de ofte det. Jeg tror man kommer langt med vanlig sundt bondevett, sier Ebne.