Eksperter advarer etter Googles Fitbit-oppkjøp: - Jeg tar ikke sjansen

IT-eksperter kutter ut Fitbit etter at Google denne uken annonserte planer for å kjøpe opp smartklokkeprodusenten.

Både Google og Fitbit annonserte fredag en sammenslåing der Google kjøper opp sistnevnte for 2,1 milliarder dollar, rundt 19 milliarder norske kroner. Nyheten bekymrer IT-eksperter. Tidligere redaktør for teknologinettstedet NRKbeta, Øyvind Solstad, har brukt Fitbit i 6-7 år. Oppkjøpet betyr klokkeskifte for hans del:

- Jeg vil ikke ta sjansen. Jeg vil ikke ha lagret så personlig og intim data hos en så stor aktør som driver med søk og annonser på nett, sier Solstad til Nettavisen.

- Veldig intim informasjon

Solstad tegner følgende «worst case»-scenario:

Fitbit, som blant annet er kjent for smartklokker og aktivitetsmålere, blir kjøpt opp av Google. Foto: AP / NTB scanpix

- Hvis jeg ser en film på YouTube, så kommer det en reklame midt i filmen. Hvis jeg da blir glad eller oppspilt, så kan dette slå ut på pulsen min. Hvis Google har tilgang til min pulsdata, så kan de koble sammen disse dataene.

- Pulsen min er veldig intim informasjon, forteller han.

Øyvind Solstad kutter ut Fitbit etter nyheten om Googles oppkjøp av smartklokkeprodusenten. Foto: Eirik Solheim.

Google har tatt høyde for at oppkjøpet kan gi reaksjoner blant Fitbit-brukere. I annonseringen forsikret selskapet om at brukerne ville få «valget om å se, flytte eller slette data»:

- Dette er helt selvfølgelig, alle slike tjenester skal det, forteller Solstad. Årsaken til dette er EUs personvernfordring, også kjent som GDPR, som trådte i kraft i mai 2018:

- GDPR sier at brukere av hvilken som helst tjeneste kan be om å få tilsendt all data som er lagret om dem. Hvis man ikke får tilsendt dette innen 30 dager vil tjenesten få en ganske klekkelig bot. Man kan også be om at all data skal skal slettes.

Olav Torvund er professor ved Universitetet i Oslo, hvor han særlig arbeider med opphavsrett, IKT-kontrakter, ehandel og digitale medier. Han har Garmin-klokke, men sier nå at det frister enda mindre å skifte til Fitbit:

- Google vet allerede altfor mye om oss. Jeg vil ikke ha noe mer som gir enda mer data til Google, sier han til Nettavisen.

- Stadig flere dingser overvåkes, og stadig mer informasjon går til Google. Jeg har ikke tillit til dem, når det gjelder hva de gjør eller hva de ikke gjør med dataene.

Olav Torvund, her under en debatt om fildeling på Universitetet i Oslo i fjor. FOTO: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Vekker internasjonale reaksjoner

På Twitter er det flere som reagerer på oppkjøpsplanene. Zephyr Teachout, en amerikansk jusprofessor, skriver «Google har allerede for mye makt. De burde ikke få lov til å kjøpe Fitbit.»

The Guardian-journalist Carole Cadwalladr skriver «Som en Fitbit-bruker gjør dette meg forbannet. Man kan ikke stole på Google når det gjelder helsedata. De har en historie i Storbritannia med grovt villedende praksis.»

Dan Benjamin, programmerer og grunnlegger av podcastselskapet 5by5, skriver at «Googles anskaffelse av Fitbit handler 100 prosent om å spore folk (i den ekte verdenen), og ikke om å 'gjenopplive Wear OS' (en versjon av Googles Android-operativsystem, red.anm.). Google er et sporingsselskap som ønsker å høste data fra vår nettaktivitet, vår e-mail, våre termostater og våre bevegelser. Er ikke det åpenbart enda?»

Solstad er enig i dette:

- Jeg har ikke noe problem med at treningsapper vet hvor jeg er. Problemet med Google er at de er en stor bedrift, og når de får tilgang til personlig data, som pulsen min, så ser jeg for meg at de kan bruke det.

Andre store bedrifter, som Apple, produserer allerede både smartklokker og andre IT-produkter og tjenester, men dette er noe annet, mener Solstad:

- De tilbyr ikke de samme tjenestene, og har en helt annen holdning til behandling av data. De kobler ikke sammen data på tvers av produkter, og driver ikke med annonsering på samme måte som Google gjør.

- Vil ikke selge personlig informasjon

Google hevder på sin blogg at de ikke vil selge personlig informasjon til noen, i et innlegg der de henvender seg til sine forbrukere:

«Vi forstår at dette er et stort ansvar, og vi vil jobbe hardt for å beskytte din informasjon, la deg ta kontroll og gi deg åpenhet rundt din data. I likhet med våre andre produkter vil vi være åpne rundt dataene vi samler og hvorfor. Vi vil aldri selge personlig informasjon til noen. Fitbits helse- og velværedata vil ikke bli brukt i forbindelse med Googles reklamer», står det i innlegget.

Solstad blir ikke beroliget av dette:

- Det er veldig bra at de sier det! Men jeg vil likevel ikke at Google - som allerede har masse data om meg - skal ha helsedata om meg. Så da blir det dessverre exit Fitbit.

Nettavisen har vært i kontakt med Helle Skjervold, pressesjef i Google Norge. Hun viser til nevnte blogginnlegg fra Google, og har ingen ytterligere kommentar til saken.