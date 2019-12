Eksperter advarer: Juleoppvasken kan bli mindre ren hvis du skyller den først

Her er en ting du trolig ikke trenger å bruke tid på i en travel juletid

Skylling av oppvask før den settes inn i oppvaskmaskinen er nemlig ikke bare overflødig i de fleste tilfeller, det fører ofte faktisk til at oppvasken kan bli mindre ren.

De fleste oppvaskmaskiner laget etter 2010 har nemlig en sensor som sjekker hvor skittent vannet er, og tilpasser vasken deretter.

- Normalt sett er det kun nødvendig å fjerne matrester som kan sette seg fast i filteret i bunnen av maskinen. Vår generelle anbefaling er å fjerne store matrester og sett oppvasken rett inn, uten å skylle den i forkant. Bruk et autoprogram og et godt vaskemiddel, samt glansvask for best resultat. Da slipper du å vaske av rester etterpå, sier Kristine Maudal i BSH, Europas største produsent av husholdsapparater, som blant annet produserer Bosch vaskemaskiner, til Nettavisen.

Maskinen blir lurt

Anett Bjerkan i Miele bekrefter det samme.

- Bruker man et automatikkprogram, slik veldig mange bruker, skal man helst ikke skylle. Med et slikt program, blir vannet gjennomlyst for å se hvor skitten det er, og temperaturen blir tilpasset til det, sier Bjerkan.

Hvis du derimot skyller oppvasken før du setter den inn i maskinen, risikerer du dermed å "lure" maskinen til å tro at oppvasken din er renere enn den egentlig er.,

- Det virker renere, fordi det er mindre grums i vannet. Da kjører maskinen på lavere tempaterur og du får ikke bort bakterier og slike ting som burde vært behandlet med høyere temperatur, sier Bjerkan.

Skylling kan med andre ord gjøre oppvasken mer skitten enn den ellers ville være.

Miljøvennlig

Et annet poeng, som blant annet den ledende tyske ukesavisen Die Zeit har påpekt, er at det er mer energieffektivt og miljøvennlig å sette oppvasken inn i oppvaskmaskinen, enn å bruke vann og strøm til å varme vannet gjennom en forvask.

Det er imidlertid flere ting du bør være klar over før du setter hele juleoppvasken inn i maskinen.

For det første er det viktig å fjerne store matrester som igjen etter middagen. Det skal selvfølgelig ikke inn i oppvaskmaskinen.

Har du latt oppvasken stå en god stund, for eksempel over natten, bør du også skylle.

- Har du latt oppvasken stå over natten og latt den størkne inn, så er det en fordel å skylle slik at matrester ikke setter seg fast. Kjører du hurtigprogram, bør du også skylle først, sier Bjørkan.

Juletips

Hun mener generelt folk bør være flinkere til å tilpasse programmet etter hva du putter inn i oppvaskmaskinen.

- Vi vet at vi skal vaske sengetøy, undertøy og ull forskjellig i vaskemaskinen, det er vi veldig flinke til, men vi tenker ikke så mye på det med oppvasken. Har du for eksempel plass i oppvaskmaskinen, bør de vaskes med et annet program enn hvis du har gryter og panner, sier Bjørkan.

Hun har også et eget råd nå i julen.

- Da er det endel fett i maten, så etter julen kan det være smart å kjøre et renseprogram, hvis du har det på oppvaskmaskinen din, eller kjører med høy temperatur og et rensemiddel. Du bør kanskje også ta ut styrearmene og gi de litt spabehandling, så de er rene, sier hun.