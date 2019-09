Eksperter advarer mot ny svindelmetode: Slik sikrer du telefonen din

Mobilkapring blir stadig mer utbredt i utlandet og sikkerhetseksperter mener at trenden nå sprer seg til Norge.

To av tre nordmenn sier de er redde for å bli offer av ID-tyveri viser en undersøkelse gjennomført YouGov på vegne av fra Frende Forsikring.

Mobilkapring betyr at noen utgir seg for å være eier av andres telefonnummer. De oppretter et nytt abonnement i deres navn og får på den måten kontroll over nummeret, alle innkomne samtaler og tekstmeldinger.

Får tilgang til bank, kredittkort og sosiale medier

Produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken, mener følgene av at noen tar over kontrollen av telefonen din kan bli dramatiske.

- At en fremmed får tilgang til meldingene dine er det minste du bør bekymre seg for, sier Einar Brekken, produktsjef i Frende Forsikring.

BEKYMRET: Einar Brekken i Frende Forsikring mener konsekvensene av en kapret mobiltelefon kan bli katastrofale

Administrerende direktør i sikkerhetsselskapet cxLoyalty, Rikard af Sandeberg, skisserer konsekvensene av at noen andre får kontroll over mobiltelefonen din.

- En telefonkapring vil i verste fall gjøre at tyven kan få tilgang til e-post, bankkonto, kredittkort og alle kontoene dine på sosiale medier gitt at de allerede har brukernavnet og passordet ditt, sier han.

- Tenk på all skaden det kan gjøre. Tyven kan for eksempel enkelt bestille varer eller ta opp forbrukslån i ditt navn, fortsetter Sandeberg.

Slik reduserer du risikoen

For å sikre deg mot mobilkapring bør du bruke to-trinns bekreftelse, enten på app eller SMS. Ifølge NorSIS har 32 prosent av mobilbrukere i norge aktivert slik to-trinns autentisering.

- To-trinns bekreftelse gir betydelig bedre sikkerhet enn brukernavn og passord alene, sier Einar Brekken. Det innebærer at brukeren må oppgi en engangskode i tillegg til det vanlige passordet ved innlogging, forteller han.

ADVARER: Sandeberg mener nordmenn bør bli flinkere til å tenke sikkerhet, også når det kommer til mobiltelefoni.

Også Sandeberg er enig i at en to-trinns bekreftelse øker sikkerheten ved innlogging. Han mener imidlertid at den ene metoden er mye bedre enn den andre.

- Vi sikkerhetsrådgivere oppfordrer alltid til to-trinns bekreftelse for ekstra sikkerhet. Men hvis koden sendes på SMS kan den havne rett i klørne på ID-tyven hvis telefonnummeret ditt blir kapret. Da undergraves hele sikkerhetspoenget, sier Sandeberg i cxLoyalty.

- Men skal ikke to-trinns bekreftelse være et godt nok sikkerhetstiltak?

- Vi mener at to-trinns bekreftelse heller bør sendes via en app, sier han.

- Autentiseringsapper er ikke sårbare for denne type problemer og blir da en sikrere måte å verifisere en bruker på enn SMS. En ID-tyv kan ikke motta koden din med mindre selve telefonen stjeles, og selv da kan du beskytte appen med en pinkode, forklarer Sandeberg.

For å redusere faren for misbruk, kan du installere en autentiseringsapp istedet for å bruke to-trinns verifisering på SMS. Appen kan sende deg en kode hver gang du skal logge på for eksempel en e-postkonto eller et spill fra en ny enhet. Disse appene er gratis og kan benyttes også når du ikke er tilkoblet internett: Duo Mobile, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Authy, fortsetter han..

Om uhellet først er ute

Hvis du mistenker at du er utsatt for telefonkapring må du umiddelbart ta kontakt med teleoperatøren din og anmelde forholdet til politiet, ifølge ekspertene. I tillegg bør du fjerne sensitiv informasjon der hvor det er mulig.

- Overvåk e-posten din, og eventuelle kontoer du vet er knyttet til mobilnummeret ditt. Hvis du merker noen form for mistenkelig aktivitet må du raskt fjerne dette mobilnummeret fra kontoene, sier Sandeberg i cxLoyalty.

EKSPERTENE RÅDER: Bruk alltid to-trinns bekreftelse for å logge inn.

Brekken sier du umiddelbart også bør ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

- Sjekk om de har dekning av identitetstyveri som en del av innboforsikringen. Det er en stor jobb å rydde etter et slikt tyveri, og det kan være overveldende å stå alene med oppgaven. Forsikringen din kan hjelpe deg med håndtering, opprydding og forebygging av ID-tyveri, sier han.