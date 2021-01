Eksperter ut mot skattekort-felle: Dette må du endre nå

Nytt år betyr nytt skattekort. Eksperter anbefaler å være obs på tallene som ligger inne fra før.

– Det er en myte at skattekortet ditt bare oppdaterer seg automatisk, slik at det blir riktig i et nytt år. Det skjer ikke, sier Lene Drange, økonomirådgiver og «Luksusfellen»-programleder.

Hun påpeker at skattekortet ditt er basert på gamle tall.

– Tallene som står i skattekortet skal være inntekten din for hele 2021. I tillegg skal det stå blant annet sparebeløp og ligningsverdi på boligen din per 31.12.2021, påpeker Drange.

Dette er en felle mange går i hvert eneste år.

– Det er jo umulig for skatteetaten å vite hvor mye du kommer til å tjene og spare i løpet av inneværende år. De vet bare hva du hadde i fjor, sier hun.

Skattekortet ditt er nemlig basert på opplysninger fra skattemeldingen i 2019, opplyser Drange.

– Det vil si slik din privatøkonomi var for nesten ett år siden! Har du for eksempel kjøpt bolig eller økt lånet i 2020, bør du senke skattetrekket for 2021, siden ditt rentefradrag er økt, råder hun, som også har skrevet to bøker om privatøkonomi.

– Livssituasjonen påvirker skatten

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB er enig med Drange i at alle bør sjekke skattekortet sitt nå.

– Det kan skje mye i livet ditt i løpet av ett år, og livssituasjonen påvirker skatten, sier hun.

Om du gifter deg eller får barn, har kjøpt bolig, har blitt permittert eller begynt med hjemmekontor: alle disse faktorene påvirker skatten.

– Får du barn, får du foreldrefradrag. Kjøper du bolig, får du trukket fra gjeldsrenter, sier hun, for å vise noen eksempler.

Gjeldsrentene må du være spesielt oppmerksom på i år.

– Boliglånsrentene er jo lavere nå, og da får du mindre fradrag fordi du ikke betaler så mye gjeldsrenter. Endrer du ikke dette på skattekortet, kan du få baksmell, sier hun.

Også dem som vanligvis får reisefradrag for å kjøre til og fra jobb, kan risikere en smell neste år. Har du hjemmekontor nå, må du gå inn og fjerne reisefradraget på skattekortet.

– Nøkkelen ligger i fradragene, enten du mister eller får nye fradrag. Derfor er fradragene det viktig å sjekke på skattekortet, sier Sandmæl.

Kan få mer å rutte med

For mange har imidlertid også inntekten endret seg betydelig fra fjoråret. Det gjelder spesielt dem som har blitt permitterte eller mistet jobben på grunn av koronaviruset.

– Går du på dagpenger, har inntekten din gått betydelig ned. Da skal du betale mindre skatt. Vil du ha mer å rutte med nå, er det lurt å gå inn å justere inntekten på skattekortet, sier Sandmæl.

Endrer du ikke, blir det en slags tvungen sparing, for du får jo uansett pengene tilbake en dag om du skatter for mye. Men disse pengene får du ikke på konto før skatteoppgjøret kommer.

– Hvorfor tror folk at skattekortet bare endrer seg selv slik at det blir korrekt?

– Så lenge det går rundt økonomisk, velger de fleste å ikke ta jobben med å gå gjennom økonomien, sier hun.

Sandmæl tror de fleste er klar over at de bør sjekke skattekortet, men så blir det bare et tiltak. Venter du et halvår med å endre, risikerer du å må betale høyere skatt de siste seks månedene.

– Det er nytt år, nye muligheter, og det å kickstarte året med å ta en gjennomgang av økonomien, er min krystallklare anbefaling, sier hun.

