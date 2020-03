Eksplosjon av ny type bedrageri: Kraftig advarsel fra politiet og DNB

Antall forsøk på investeringssvindel er doblet - se opp for "lure" investeringsråd!

Mange blir lurt over i nye "rare" investeringer, melder DNB. Antall investeringsbedragerier mot DNBs kunder er mer enn doblet siden begynnelsen av februar. Banken avdekket rundt 70 slike svindeltransaksjoner sist uke, mot rundt 30 den første uken i februar, opplyser bedrageriekspert i DNB, Terje A. Fjeldvær.

Les også: Jobb, lønn, priser og lån: - Ikke noen krise for de fleste av oss (+)

Politiet går nå ut og advarer mot en form for svindel som har vokst eksplosivt i takt med utbredelsen av koronaviruset:

EKSPLOSIV VEKST: Kurven viser at antallet forsøk på investeringsbedrageri i uken har vokst fra litt over 20 til over 60 fra februar til mars. Christina Rooth i Oslo Politidistrikt og DNBs svindelekspert Terje A. Fjeldvær advarer kunder mot epost og telefoner fra ekstra hyggelige investeringsrådgivere. Foto: DNB / Oslo politidistrikt

- Det er nå mange svindlere som kontakter enkeltpersoner på mail, telefon eller via annonser for å få dem til å investere i gull og valuta på bakgrunn av børsfall og koronasituasjonen, skriver Oslo Politidistrikt i en melding.

Les også: Telefonstorm etter koronasvindel: – Folk må være ekstra skeptisk og mistenksom

Lures til å flytte penger

Bankene ser en voldsom økning av slike bedrageriforsøk, der kundene enten får beskjed om å selge aksjer og heller investere i gull eller valuta, eller om å kjøpe aksjer nå som de er på bunn.

- Velger man å investere utenom de vanlige kanalene som banker og finansinstitusjoner så er det viktig å være spesielt årvåken og grundig i forundersøkelsene, sier næringslivskontakt ved Oslo politidistrikt Christina Rooth.

Les også: Frykter smittebomber: Nå har milliardæren sendt brev til Erna Solberg

- Hvis noen uoppfordret tar kontakt for å få deg til å investere i noe ukjent som skal «bli til gull og grønne skoger», vær på vakt! Det bør du også være hvis du har "klikket" på en reklame for investeringsprodukter eller lignende på nettet, og plutselig får mange telefoner fra dette eller lignende firmaer eller nettsteder, advarer Fjeldvær i DNB.

Går du fem på og investerer, kan pengene være tapt, forteller han. Fjeldvær sier at investeringsbedragerne stort sett bruker metoder som banken er kjent med, men at de nå utnytter koronakrisen for alt den er verdt.

- Bedragerne er hyggelige, tar ofte kontakt på telefon, og lokker med at du kan tjene store penger på å investere i noe nytt og veldig attraktivt, sier Fjeldvær i en melding fra DNB.

Les også: Her er det tusenvis av ledige jobber: – Mange permitterte ville satt pris på dette arbeidet

- Vil lure korona-faste

Et av områdene som har vokst mest den siste tiden er phishing (bedragerne fisker etter opplysninger), opplyser politiet.

Dette foregår nå gjennom mange kanaler (SMS, epost, på telefonen eller sosiale medier) og ofte benytter svindlerne et korona-inspirert tema. Det kan være alt fra tilbud på vaksine til oversikt over smitte i ditt nærområde. Alle burde tenke gjennom hvilke kilder de benytter og hvor de ferdes på internett, minner Rooth i oslo-politiet om:

- Vi ser også at situasjonen utnyttes av svindlere som oppgir at de trenger penger for å komme seg ut av land da de sitter koronafast. Disse bedrageriene ligner litt på de såkalte "kjærlighetsbedrageriene" da de spiller på følelsene til de som blir kontaktet.

Pengene som investeres eller betales til disse personene ender opp hos kriminelle, som igjen kan benytte disse pengene til å utføre annen kriminalitet, påpeker Rooth.

Les også: Slik utnytter cyberkriminelle koronakrisen





- Aldri oppgi BankID

Flere er blitt manipulert til å ta bilde av passet sitt og sende over det og BankID, det vil si engangskode og passord.

- Det må du aldri gi fra deg, sier han.

Fjeldvær forklarer kort hva som kan skje hvis du oppgir BankID og andre sensitive opplysninger.

- Hvis du gir fra deg bilde av pass og BankID, kan andre klare å opprette en digital lommebok i ditt navn og overføre penger fra kontoen din til denne digitale lommeboken uten at du har kjennskap til det. Det er det slike kriminelle ofte gjør.