Ekstrem økning etter grensestenging: – Det er helt kaos her

Olav Thons kjøpesentre langs grensen blør penger. Samtidig soper netthandelen inn kundene.

– Det er helt kaos her, sier Markus Lindblad i den norske snusbutikken Snuslageret.no.

Vanligvis ville nordmenn brukt påsken på å valfarte til Nordby-senteret for å kjøpe bacon, snus, alkohol og godteri. Men etter at norske myndigheter i praksis stengte grensen og innførte karantene for alle som reiser over - har kjøpesentrene møtt veggen.

Krise for Olav Thons pengemaskin

De eneste som kommer seg gjennom er én og annen ivrig shopper som sykler de gamle smuglerrutene gjennom skogene.

– Det har fått veldig store konsekvenser fra dag én. Vi har jo ingen kunder, sier sentersjef for Nordby kjøpesenteret, Ståle Løvheim til den svenske avisen Expressen.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Løvheim. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Senterleder Ståle Løvheim Nordby Kjøpesenter Foto: Jarl Morten Andersen/Sarpsborg Arbeiderblad

I fjor satte det Olav Thon-eide kjøpesenteret omsetningsrekord på 4,6 milliarder kroner. Det er 1,4 milliarder mer enn Sandvika Storsenter, som er Norges største kjøpesenter.

Men selv om parkeringsplassene står tomme på kjøpesentrene, er det andre som soper inn kundene deres.

Nettavisen kunne i forrige uke fortelle om den norske snusbutikken Snus365 som har opplevd en enorm salgsøkning, men den mye større konkurrenten Haypp Group, som eier Snuslageret.no, opplever nå en ellevill salgsvekst.

Uvanlige henvendelser

– Grensehandlerne har ringt oss og spurt om vi vil kjøpe lagrene deres til den svenske delen av selskapet, sier Markus Lindblad som er kommunikasjonsjef i Snuslageret.no.

De har opplevd sterk vekst over flere år, og har planlagt å starte Norges første fysiske snusbutikk i Oslo sentrum for å kapre enda større andeler av det norske snusmarkedet.

SNUSLAGERET: Markus Lindblad i Snuslageret.no. Foto: Espen Teigen

Men den siste uken har kundene kommet av seg selv. Selskapet har målt salgstallene før og etter grensestengingen. Den viser en ekstrem økning i salg, spesielt i fylkene som grenser til Sverige.

Antallet nye kunder har økt kraftig siden grensestengingen. Uke for uke er økningen på 298 prosent i Akershus, 482 prosent i Hedmark, 333 prosent i Vestfold og hele 1165 prosent i Østfold, ifølge selskapets egne tall.

– Det er helt kaos her. Vi har måtte oppbemanne fra fire til fjorten personer bare for å pakke snus som skal sendes til nordmenn, sier Lindblad.

Han sier at med denne økningen er Norge i ferd med å forbigå Sverige og USA som største marked for det selskapet.

– Norge holder på å bli et større marked enn Sverige og USA for oss. Og selv om økningen er veldig stor nå, har jeg troen på at dette er en trend. Når folk får opp øynene for at det er billig og enkelt å bestille på nett, kanskje flere dropper å kjøre over grensen for å handle, sier Lindblad.

Men snusgiganten er beskjeden når det kommer til egen gevinst, og mener det først og fremst er den norske staten som tjener på dette.

– Dere tjener vel mye penger på dette?

– Det er veldig gode tider. Men det er en utrolig gevinst for den norske staten som vi betaler avgifter til, sier Lindblad.

Han er bekymret for om Norge vil ta i bruk tøffere grep mot koronakrisen. Det kan føre til at det blir kritiske tilstander for snusere.

– Hvis alle budfirmaer stenger ned, butikker og kanskje til og med fabrikker - hva vet vi. Det er «risky business» på tilbudssiden, sier han og understreker at de skal gjøre alt i deres makt for å sikre leveranser til snuserne.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med både Charlottenberg, Töcksfors og Nordby kjøpesenter. Ingen av sentrene har foreløpig besvart noen av våre henvendelser.