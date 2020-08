Ekstrem oppsving i melk gir nye rekorder for Q-Meieriene

Q-Meieriene går som aldri før, og setter salgsrekord i juli.

- Det er veldig positivt for melk, hvor salget har gått ned to-tre prosent hvert år. Nå har det snudd, sier Bent Myrdahl, sjef for Q-Meieriene, til Nettavisen.

I juli satte selskapet salgsrekord, og med en omsetning på 167 millioner kroner slår de mai-rekorden med over tre millioner kroner.

Det er melk som står for den største andelen av omsetningsveksten i juli, med en salgsøkning på 22 prosent.

Les også: Storm etter vegan-debatt: – Helt uaktuelt at de skal få statsstøtte

Koronaeffekt

Det er ikke tvil om at koronapandemien, som førte til stengte grenser og en stopp for harryhandel i Sverige i månedsvis, har hatt positiv effekt for melkesalget.

- Det er flere folk som er hjemme i Norge i sommer, så da både drikker og bruker de mer melk enn normalt, forteller han.

Å sette melkerekord i juli er også noe spesielt.

- I juli bruker salget som regel å gå ned med 20-30 prosent. Så koronaeffekten er tydelig, påpeker Myrdahl.

Les også: Tine-sjefen tapte en million om dagen i 2019

Det er melk som Q-Meieriene selger desidert mest av, foran store yoghurtposer på 800 gram.

- Salget av poseyoghurtene har også gått opp, som er nok et tegn på at folk spiser mer hjemme, forklarer han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Jobber for økt kvalitet

Myrdahl er glad for å se at innsatsen de har lagt ned for å bedre melken har gitt resultater.

- For en måned siden lovet jeg at alle som opplevde klumpete Q-melk i sommer skulle få pengene tilbake. Siden den gang har vi ikke mottatt mer enn tre henvendelser, forteller han.

Han sier at det kan være et problem med klumper i melka om sommeren. Nå har de jobbet for å heve kvaliteten, slik at melka blir mer klumpefri og får bedre holdbarhet.

- Det er viktig for oss å sørge for at smaken holder seg også etter best før-datoen, sier han.

Hittil i år har Q-Meieriene en omsetningsvekst på 11,6 prosent. Veksten i 2020 skyldes særlig salget av Q-melk, tett fulgt av den Q Frokostyoghurt.

Les også: – Gjør du denne lille endringen kan du gå ned 26 kg på et år (+)

Fløtesalget gikk rett opp

Det er er ikke bare Q-Meieriene det går godt for i sommer. Også Tine opplever gode resultater. Under steningen av skoler, restauranter og lignende da koronapandemien brøt ut, var det salg i dagligvarekjeder som ga god vekst. Veksten har fortsatt.

- Tallene for mai-august kommer ikke før i september, men den positive utviklingen har fortsatt utover sommeren, sier Olav Håland, kommunikasjonsrådgiver i Tine.

I likhet med Q-Meieriene har også Tine merket at mange folk har holdt seg hjemme i sommer.

- Det har åpenbart vært mye folk på Sørlandet i juli. Det er også tydelig at folk har spist jordbær med fløte på Sørlandet. I juli måned var fløtesalget 15 prosent over juli i fjor. Det er ganske sensasjonelt. Samme på rømme, sier han.

- Også melkesalget har gått kraftig opp, og opp godt over 10 prosent, og juice-salget mye mer opp. Salget på Sørlandet har vært eventyrlig i sommer, fortsetter han.

I hele Nord-Norge har det vært økning på over ti prosent for Tines produkter totalt sett i enkelte uker i fellesferien, mens i Lofoten var det enda høyere.