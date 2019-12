Ekstrem priskrig gir kjempesmell for dagligvarekjedene

Den elleville julepriskrigen i år er blitt et tapssluk av dimensjoner for lavpriskjedene. Coop sier de har tapt flere hundre millioner på å selge julevarer til langt under innkjøpspris.

- Julepriskrigen har kostet Coop flere hundre millioner bare nå i julen. Det er fortvilende å tape så mye bare for å være med på dansen, spesielt når det kommer knapt noen til gode. Det er idiotisk, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, til Nettavisen.

Denne adventstiden har dagligvarekjedene virkelig dratt til i priskrigen. Mandag og tirsdag denne uken raste prisene på en rekke julevarer til historisk lave priser. Blant annet ble prisen på marsipangris kuttet fra nesten 30 til 4 kroner, mens prisen på pepperkakehus gikk fra 29,90 til 2,2 kroner på få minutter.

Tomme for varer

De ekstremt lave prisene har også ført til at de store kjedene nå langt på vei er tomme for mange priskrigvarer. Slik Nettavisen skrev torsdag, er de tre lavpriskjedene langt på vei tomme for små marsipangriser og poser med julemarsipan. De vil heller ikke få påfyll fra leverandør før jul.

Friis mener dette viser at folk flest taper på priskrigen.

- Jeg har vært i flere butikker i dag, både hos oss og konkurrentene, og ikke i en av butikkene fant jeg julemarsipan, marsipangris eller pepperkakehus. Hva er poenget da? Det er kanskje bare 30 til 40 prosent av kundene som får tak i produktet til den lave prisen, mens langt flere står igjen med svarteper, sier han.

- Man kan si at det er bra for enkelte som sliter å få billigere varer til jul, men det er ikke sikkert at de nyter godt av det ettersom mye blir utsolgt. Det er kanskje heller ikke marsipangris og pepperkaker som man sparer mest på å kjøpe billig, sier han.

Kan tape opp til 200 kroner kiloen

Mange av varene som selges i priskrigen taper kjedene store penger på. For eksempel er kiloprisen på flere av Nidars populære marsipanprodukter rundt 55 kroner, mot normalt over 300 kroner.

Priskrigprisen er trolig mange ganger lavere enn hva kjedene selv har betalt Nidar for marsipanen. Akkurat hvor mye Nidar får betalt av kjedene er konfidensielt, slik det er for alle slike innkjøp. I snitt går imidlertid rundt 80 prosent av salgsinntektene til kjedene varekostnad, ifølge selskapenes årsrapporter.

Hvis dette gjelder Nidar marsipan også, betyr det at kjedene taper opp til 200 kroner (!) per kilo marsipan de selger til priskrigpris, spesielt hvis du tar høyde for at marsipan også er underlagt sukkeravgift på 20,82 kroner kiloen.

Bildet er trolig nyansert, spesielt siden Norgesgruppen, som Kiwi er en del av, i snitt får mye bedre innkjøpsbetingelser enn Coop og Rema, noe konkurransetilsynet nylig avslørte. Orkla, som produsere Nidar marsipan, var blant selskapene der forskjellene var størst.

- Det betyr at de ulovlige forskjellene i innkjøpsbetingelser til fordel Norgesgruppen gjør at vi lider mye mer enn dem. Det er stort sett disse merkevarene som er på tilbud, og selv om de betaler mye mindre for varene, har vi like lave priser, sier Friis.

Også Kiwi taper

Også kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier at de taper penger på varene de selger under priskrigen.

- Det har vært veldig tøff konkurranse i år, tøffere enn på mange år. Det sier seg selv at flere av disse varene selges med tap, men vi vil ikke kommentere hvor mye vi taper på julepriskrigen. Vi ser uansett på dette som en investering i fornøyde kunder. Når det gjelder spørsmålet om innkjøpsbetingelser, så vet ikke verken vi eller konkurransene våre hvilke innkjøpsbetingelser de andre har, sier Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

MENER DE KOMMER KUNDENE TIL GODE: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, mener lave priser skyldes forklarer bedre innkjøpsbetingelser. Foto: Kiwi

- Men konkurransetilsynet har avslørt at dere i Norgesgruppen i snitt får mye bedre betingelser og Rema?

- Vi forhandler med våre leverandører på vegne av kundene og prisene vi får kommer kundene til gode i form av lavere priser og stadige priskutt. Konsumprisindeksen viser en nedgang på årsbasis i matprisene på 0,8 prosent per november. Det viser at Kiwis rolle som prispresser og prisleder fungerer, sier Arvin.

Marginale forskjeller

Enhver.no gjennomfører ukentlige pristester for Nettavisen, og en sammenstilling av disse testene for tredje kvartal viste at Kiwi var den billigste kjedene, men forskjellen ned til Rema og Extra var marginal. For andre kvartal var prisforskjellen mellom Rema og Kiwi bare 42 øre i en handlekurv på 460 varer.

- Siden dere får varene til 10 til 15 prosent lavere pris enn Coop og Rema, burde ikke prisene til kunden også være det da?

- Kiwi er billigere enn konkurrentene, noe de fleste pristester, inkludert Nettavisens egne, viser. Det er ingen som har sagt at det er 15 prosent forskjell totalt. Vi har mange hundre leverandører, og Konkurransetilsynet undersøkte 16 av dem. Av dem var det blant annet to hvor konkurrentene fikk bedre betingelser og tre hvor det var over 15 prosent forskjell på noen varer i vår favør, sier Arvin.

- Friis mener forskjellene mellom kjedene kan være ulovlige. Hva tenker du om det?

- Det har jeg ingen kommentar til, men vi forhandler på vegne av kundene og skal sørge for å få så lave priser som mulig ut til kundene, sier hun.

God jul

Rema 1000 er på sin side mindre bekymret for pristapet.

- Det stemmer at noen varer selges med tap, men vi tror at så lenge kundene vet at de får deilig julemat til lave priser på Rema 1000 så skal både vi og dem ha en god desember, sier Torkel Fjørtoft i Rema 1000 til Nettavisen.

I motsetning til Kiwi og Coop, drives Rema 1000 utelukkende av egne kjøpmenn som er selvstendige næringsdrivende. Disse kjøpmennene, og ikke Rema sentralt, må dermed selv dekke deler av tapet ved priskrigen.

Fjørtoft i Rema sier imidlertid at det er Rema-konsernet som tar de største tapene.

- Når det kommer til tapet på de aktuelle varene dekker vi mesteparten, sier han.