Ekstrem priskrig på Fox gir tomme hyller

Den populære sitronkaramellen er blitt revet fra hyllene etter langvarig priskrig. Nå sliter produsenten med å levere nok.

- Prisene har vært kunstig lave og det har vært veldig stor etterspørsel, så derfor blir det tomme hyller. Det er sånt som kan skje når prisene blir veldig lave. Så fort vi får mer varer, fyller vi på, sier kommunikasjonsjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

De siste månedene har det foregått en intens priskrig med den populære sitronkaramellen. Prisen på en pakning med to biter, som vanligvis koster rundt sju kroner, er blitt presset ned til én krone hos en rekke butikker.

Nettavisen omtalte denne heftige priskrigen allerede for over en måned siden.

Tomt

Den ekstremt lave prisen har ført til tomme hyller mange steder. Både Kiwi og Coop melder at de sliter med å få nok av varen, og i nettbutikkene til Meny og Kolonial.no opplyses det at det er «utsolgt fra leverandør», som i dette tilfellet er den svenske godterikjempen Cloetta.

Les også: Test av matpriser: Store forskjeller mellom dagligvarekjedene

- Det er en populær vare som har vært gradvis presset ned i pris, og det tar litt tid til de klarer å produsere nok. Mange ønsket seg nok også emballert godteri til Halloween, så det har nok også drevet etterspørselen, sier Arvin.

TOMT: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, bekrefter også at de har en utfordring.

Les også: Stor pristest: Puster lavpriskjedene i nakken

- Leverandørene sliter fortsatt med å levere nye forsyninger, så lageret er tomt hos oss og sannsynligvis er det da også tomt i de aller fleste butikkene, sier Kristiansen, som sier at han håper det vil komme noe Fox ut i hyllene igjen over helgen.

Viser ulempe

Han mener de tomme hyllene viser ulempen med ekstreme priskriger.

Les også: Test av matpriser: Prisskrell på sjokolade

- I Extra jobber vi hver dag for å ha de laveste prisene, og senest denne uken vinner vi ukens pristest hos enhver.no. Det er bra for kundene, som er de som eier oss, men dette er også et eksempel på baksiden av en «priskrig», det blir tomt i butikk, leverandørene sliter med å få levert nok varer, og til slutt kommer kundene til tomme hyller. Nå håper vi leverandørene snart kan levere varer igjen, slik at vi får fylt opp hyllene igjen, sier han.

GÅTT TOM: Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Foto: COOP

Les også: Pristest: 1 av 3 «tilbud» er billigere hos lavpriskjedene

Han mener det beste rådet for å få tak i Fox disse dager er nok å ta en titt i godtebøtta til ungene som gikk halloween i går.

- Det kan jo ha vært noen skjulte Fox-lagre rundt omkring i de tusen hjem som tok turen ned i godtebøtta, sier han.

Nettavisen gjorde gjentatte forsøk på å få tak i Cloetta for en kommentar fredag, uten at det lyktes.