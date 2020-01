Ekstrem vekst for Kahoot! - 1,2 milliarder brukere

Det norske spillselskapet Kahoot! har passert godt over milliarden i antall aktive brukere.

Spillselskapet kom tirsdag morgen med foreløpige høydepunkter for fjerde kvartal i fjor. Og de vier 16 prosent vekst i antall aktive brukere fra fjerde kvartal 2018 til 2019. 1,2 milliarder spillere og brukere over hele verden deltok i over 210 millioner spill, en vekst på 22 prosent.

Antallet aktive konti i fjerde kvartal utgjorde 15,8 millioner, som er 26 prosent høyere enn for ett år siden.

Totalt oppnådde Kahoot! i fjerde kvartal i fjor 5,3 millioner dollar i inntekter, i underkant av 50 millioner norske kroner. For hele 2019 utgjorde inntektene 15,2 millioner dollar.

Opp 60 prosent

Kahoot!-aksjen har hatt en fantastisk vekst siden børsnoteringen i oktober med en kursoppgang på 60 prosent (se grafen under). Markedsverdien av selskapet ved børsslutt mandag var nesten 9 milliarder kroner.

BØRSRAKETT: Kahoot!-aksjen er opp 60 prosent på tre måneder.

Nettavisen Økonomi skrev i desember at superinvestor Jan Haudemann-Andersen hadde passert milliarden i aksjeverdier i Kahoot!

Kjendisinvestorens investeringsselskap Datum Group eier 13,4 prosent av selskapet, 17,38 millioner aksjer. Det betyr at Haudemann-Andersen i dag har Kahoot!-verdier for 1,2 milliarder kroner og kursgevinster for rundt milliarden. Han har solgt seg noe ned etter børsnoteringen.

Kahoot! ble børsnotert i oktober i fjor. Selskapet ble den gangen priset til 5 milliarder og investorene som hadde vært med fra starten gjorde allerede da en pen gevinst.