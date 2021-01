Ekstreme prisforskjeller på fiskeboller i dagligvarehyllene

Du får tre bokser med billige fiskeboller for prisen av én dyr: - Ikke nødvendigvis logisk, sier produsent.

Nettavisens tidligere pristester har avslørt at det er store summer å spare ved å velge riktig merke når du handler i matbutikken.

Vår prisundersøkelse viser at du kan spare opp til 42 kroner på fiskebollemiddagen. Testens prisvinner får du for kun 15,90 per boks, sammenlignet med testens dyreste som koster nesten 60 kroner. Dermed får du tre bokser med de rimeligste fiskebollene, til prisen av én for dyreste boks.

Dagligvarekjedene og kioskene taper snuskrigen

Fiskebollene fra Bjelland er faktisk 76,92 kroner dyrere per kilo enn de to billigste i testen.

– Ikke logisk

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim kommenterer prisgapet slik:

– Det er kjedene som bestemmer utsalgsprisen på den enkelte vare.

Se hele pristesten nederst i saken.

- Hvorfor er Bjellands fiskeboller markant dyrere enn andre fiskebollemerker?

- Det er ikke alltid «logikk i prissetting», det er markedet og konkurransen som avgjør mye av prisbildet. Bjellands fiskeboller har riktigst pris i forhold til innkjøpsbetingelser, mens Vesteraalen er utsatt for tøff konkurranse som presser prisen ned.

Kiwi kutter prisene på over 180 varer: - Dette er gode nyheter

Anbefaler billigvariantene

Rune Nikolaisen bak nettstedet Gjerrigknark.com synes det store prisgapet på fiskebollen er interessant.

– Folk som kjøper fiskeboller bryr seg kanskje ikke så mye om fiskeinnholdet. Jeg tror det er verdt å prøve de rimelige variantene.

Kun smaken skiller disse to, men prisforskjellen er stor

– Hvis man virkelig vil ha fisk, kjøper man andre produkter. Jeg har hørt noen reagere på at fiskebollene til First Price er litt gråe. Det mener jeg bare er tull, og i hvert fall så lenge man lager dem i hvit saus.

Like priser på klassikeren

De rimeligste fiskebollene, Sunnmøre Fiskeboller fra Rema 1000, First Price Fiskeboller fra Kiwi og Xtra fiskeboller koster mellom 16 og 17 kroner per boks.

Klassikeren Vesteraalens Fiskeboller i kraft koster det dobbelte hos alle butikkene, bortsett fra Kolonial.no som er noen kroner dyrere.

Test av matvarepriser: Enorme forskjeller og kraftige prishopp i pizzatest

Dobbelt så mange kalorier

Men det er ikke bare gigantiske prisforskjeller som skiller fiskeboller på boks. Sunnmøre fiskeboller i lake inneholder nesten dobbelt så mange kalorier som Bjelland sine. Det beregnes rundt 200 gram fiskeboller per person. Her får du i deg enten 104 eller 208 kalorier fra fiskebollene. Kaloriene fra saus, grønnsaker og annet tilbehør kommer utenom.

Se hvor mange kalorier fiskebollene inneholder nederst i saken.

Kvitlaks

Kvitlaks er en viktig bestanddel i både fiskekaker og fiskeboller. Fiskebollene på boks i vår test inneholder både torsk, sei, hyse, kvitlaks og kolje.

To av de rimeligste variantene inneholder kun kvitlaks. Mens First Price sine boller inneholder både hyse, sei, torsk og kvitlaks. Det opplyses ikke hvor stor andelen av de ulike fiskeslagene er.

I Bjellands ingredienslisten opplyses ikke fisketype. Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim , i Orkla Foods Norge forklarer at fisketypene varierer avhengig av tilgang, og at de bruker MSC-sertifisert fisk fra torskefamilien, som torsk, sei, kolje og kvitlaks. MSC-sertifisering er et miljømerke som viser at fiskeriet oppfyller internasjonal beste praksis for bærekraftig fiske.

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Harald Kristiansen understreker at ikke råvarene alene påvirker prisen på fiskeboller i matbutikken.

- Det er konkurransen i markedet.

Pristest av fiskeboller på boks Nettavisen har sjekket prisen på butikkenes utvalg av fiskeboller på boks, på Kiwi, Rema 1000, Extra og Kolonial.no 11.01.21.

Pristesten tar utgangspunkt i kiloprisen for fiskebollene.

I tillegg ser vi på råvarer og antall kalorier i produktene.





Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?