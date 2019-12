Ekstreme priskutt: Disse julevarene vil kjedene vinne kundene med

Prisene på julevarer raser ned i norske matbutikker. Extra har har endret prisene 709 ganger mandag.

De tre store lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Extra, har mandag alle sammen gjort voldsomme priskutt på en rekke varer som folk kjøper til jul. Flere populære varer er blitt mer enn halvert i pris.

- Det er to uker til jul, og konkurransen er hardere og tøffere enn på lenge. I Extra-kjeden har vi gjort 709 prisendringer bare i dag. Så vil tiden framover vise om prisene faller ytterligere, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Nettavisen mandag kveld.

Han påpeker at det ikke er 709 varer som er satt ned i pris, men at de har endret prisen på enkelte varer opptil flere ganger på grunn av konkurransen fra andre kjeder.

Vil vinne kampen

Kiwi er også med i priskrigen, og de forteller at flere varer rast i pris mandag.

- I dag har det vært helt texas på prisfronten, og flere varer har rast i pris i dag. I dag har vi justert ned prisene på flere hundre varer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen mandag kveld.

Hun forteller at priskjøret til Kiwi startet for flere uker siden.

- Vi har vært kjeden som har presset prisene ned de siste ukene. I dag registrerer vi at også konkurrentene har begynt å senke priser, sier hun.

Hvordan Kiwi skal vinne kampen om kundene, har de et klart svar på:

- Vi skal selvsagt være billigst, som alltid. Hvis noen setter ned prisen, om det så bare er med 10 øre, setter vi ned tilsvarende og helst mer. Vi er glade for å bidra til at flere kan unne seg god julemat til en billig penge, forklarer hun.

Viktig sesong

Også Extra har en god plan på hvordan de skal få kundene til dem.

- Extra er en lavpriskjede, og kundene vet at prisene her er tilnærmet like som i andre lavpriskjeder. Krigen handler om å ha et stort utvalg varer, en bra miks av egne merker og kjente merkevarer, og ikke minst ha fulle hyller, forklarer Kristiansen i Coop Norge.

Han legger til at han ikke håper at det blir en ellevill priskrig i tiden fram mot jul.

- Da vet vi at kundene hamstrer varer. Det som skjer da er at det blir tomt i hyllene, og ikke alle kunder får det de skal ha til jul. I tillegg økes matsvinnet ved at folk kjøper mer enn de faktisk trenger, sier han.

Andre Coop-butikker har også senket prisene på flere julevarer, men det er lavpriskjeden Extra som virkelig kjemper om kundene før jul.

- Dette er en viktig sesong for oss. Ikke alle har like mye penger å bruke til jul, og da er det bra at vi klarer å presse prisene fram mot jul. Noen av produktene har kunstig lave priser, sier han, og legger til at det er viktig å fri til kundene, som er de som eier Coop.

Disse varene har gått ned i pris

Både Kiwi og Extra har sendt Nettavisen en liste over hvilke varer de har satt ned i pris mandag.

Her er listen for Extra:

PRISNEDGANG: Disse varene er noen av produktene som har gått ned i pris mandag. Bildet tatt på Kiwi. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Her kan du se hvilke varer Kiwi har satt ned i pris:

Nettavisen har også vært i kontakt med Rema 1000, men vi har foreløpig ikke mottatt informasjon om varer de har satt ned i pris.

Bekymret for matsvinn



Analyseselskapet YouGov har på vegne av Coop i år gjennomført en undersøkelse om folks holdninger til priskrig i dagligvarebransjen, og de har gjort tilsvarende undersøkelse de siste årene.

- Undersøkelsen viser at folk flest er positiv til priskrig på julevarer, og omtrent syv av ti kunder benytter seg av priskrigen til å kjøpe billige julevarer. Det viser hvorfor det er så viktig å være med når prisene nå presses ned inn mot jul, forteller Kristiansen.

Han legger til at mange av kundene også er opptatte av å få kjøpt alt de trenger i én og samme butikk.

Samtidig ser de at en økende andel er bekymret for matsvinn. Han forteller at det også er en bekymring for Coop og Extra, og nettopp derfor håper de også at de slipper en priskrig med dumpingpriser.

- Én av fem, altså 22 prosent, svarer at priskrig fører til at de kjøper mer enn de trenger, noe som fører til at de kaster mat. Det er en økning fra 15 prosent i 2018, og er nok et resultat av økt bevissthet der mange ser at de har mat stående i skapet fra før, forteller han.

