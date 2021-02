Ekstreme strømpriser: – Helt galehus at vi setter opp nye utenlandskabler

Strømprisene går i været. Rødt foreslår ekstra utbetaling og stopp for alle nye utenlandskabler.

Strømprisen i Norge har tatt fullstendig av de siste månedene. Flere har mottatt sjokkregninger, og mener politikerne bør gjøre mer for å få ned prisen.

Men ifølge Rødt henger dette sammen med en villet politikk om å eksportere mer av den norske strømmen til Europa, og dermed få et likere prisnivå mellom Europa og Norge.

– Nå går strømprisen i været og Norge har koblet seg enda tettere på Europas strømmarked i det siste. For hver kabel vi bygger, importerer vi mer av prisnivået. Det er galskap å bygge flere eksportkabler for strøm, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Senest før jul kom det en ny kabel mellom Norge og Tyskland.

– Rammer folk flest

I et forslag som behandles i Stortinget torsdag foreslår partiet å stanse NorthConnect og nye utenlandskabler. De foreslår også en engangsutbetaling for dem som mottar bostøtte, for å håndtere de skyhøye strømregningene.

– Det skader industrien vår og rammer folk flest. Det er kaldt og mørkt her langt mot nord, og vi varmer opp husene våre med strøm. Derfor er det også viktig at vi har lave strømpriser. Men dette settes i fare for hver eksportkabel som bygges.

I Energi- og miljøkomiteen har de fått støtte fra Senterpartiet, SV og Frp. Arbeiderpartiet og Høyre står imidlertid samlet om å støtte flere utenlandskabler.

Argumentasjonen for å bygge flere kabler har vært at Norge har en ren strømmiks, og kan bidra til Europas grønne skifte. Tyskland og andre store europeiske land er i mye større grad avhengig av fossile brensler for å få strøm nok.

– Det vil komme nye kuldeperioder, og vår vi enda flere eksportkabler blir strømprissjokket enda større. Folk trenger hjelp her og nå. Derfor har vi fremmet et forslag om en ekstrautbetaling av bostøtte, sier Moxnes.

Et lignende grep ble gjort av regjeringen i mars 2019 i forbindelse med høye strømpriser. Nå er det imidlertid ikke aktuelt for regjeringen å ta et slikt grep.

– Men er det ikke viktig at Norge bidrar til at Europa blir grønnere?

– Om vi hadde solgt absolutt all strøm vi produserer i Norge, ville det vært et mikroskopisk bidrag til kraften i EU. Det er som å sette et lommelyktbatteri i en Tesla, sier Moxnes.

– Vi tapper Norge for kraft med en marginal effekt på strømforsyningen i Europa.

– Helt galehus

Norge har en forholdsvis stor industri som bruker store mengder kraft. En av deres konkurransefortrinn har lenge vært den forholdsvis billige strømmen i Norge.

– Vi eksporterer grønn fornybar kraft i form av aluminium og silisium som er produsert på ren vannkraft. Det er vårt kanskje viktigste bidrag til klima. At Norge har verdens reneste produksjon av metaller og mineraler som verden trenger.

Det beregnes at denne industrien eksporterer for omtrent 100 milliarder kroner årlig.

Rødt-lederen mener det er også et problem at stadig mer elektrifiseres. Tirsdag ble det klart at nok et oljefelt skal elektrifiseres. Oljeplattformer drives i stor grad av små gassforbrenningsanlegg. Ved å elektrifisere plattformene, trekkes det kabler fra land for å koble plattformen på det samme strømnettet.

– Det er galematias å sende strøm fra fastlandsstrøm ut til sokkelen. Det er galehus. Det blir kroken på døra for kraftindustri. Det vil få dette strømsjokket vi nå ser til å bli barnemat i forhold, sier Moxnes.

