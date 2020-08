Ekstreme tall for grensebutikker: - Den beste uken noensinne

Etter svenskegrensen åpnet lørdag 25. juli har det gått veldig godt for kjøpesentrene i Värmland i Sverige.

- Vi hadde en veldig bra uke sist uke. Vi opplevde en besøksøkning på 33 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, forteller Madeleine Ward, sentersjef for Töcksfors shoppingcenter, til Nettavisen mandag.

Dette var også rekord for kjøpesenteret i antall besøkende.

- Det er den beste uken noensinne. Det er superartig, og vi håper det stabiliserer seg høyt normalt, sier hun.

Det var fredag 24. juli at den norske regjeringen erklærte flere svenske regioner for å være «grønne» fra midnatt 25. juli. De svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland ble «grønne» soner, som betyr at man kan reise dit uten å måtte i ti dagers karantene ved hjemkomst. Skåne, Blekinge og Kronoberg var «grønne» fra før.

- Rekordomsetning

Stor pågang av kunder førte også til økt omsetning for flere av butikkene.

- Flere butikker hadde omsetningsrekord sist uke, og dette var butikker innenfor ulike bransjer, forteller hun, som ikke kan si noe om hvilke butikker det gjelder og hvor mye de omsatte for.

Det er imidlertid ingen tvil om at det har gått ekstra mye av enkelte varer.

- Vi var utsolgt for flere varer, spesielt kjøtt- og meieriprodukter. Både bacon, sigaretter, snus, brus og godteri ble raskt revet vekk fra hyllene, men det er fylt på nå igjen, forteller Ward.

Koronaviruset satte en stopper for grensehandel i flere måneder. Selv om flere svenske regioner nå kan få shoppinghungrige nordmenn på besøk, er det ikke mulig å dra til kjøpesenteret i Nordby, som ligger i Västra Götalands län, uten å måtte i karantene.

- Det er positivt for kundemassen vår. Vi har sett at vi har hatt flere kunder fordi nordmenn ikke kan dra til Nordby, men vi skulle gjerne sett at det var åpent også der, fordi så mange mennesker blir påvirket av dette, sier hun.

Til tross for at koronaviruset fortsatt preger samfunnet, opplever også Charlottenbergs shoppingcenter at ting begynner å normalisere seg.

- Omsetningen har gått tilbake normalen sammenlignet med fjoråret, sier sentersjef Claes Sjöholm, og legger til:

- Vi er veldig glade for å ha nordmenn tilbake på handel hos oss, og at vi er tilbake til en slags normal.

Færre enn i fjor

Da grensen var stengt, hadde senteret et omsetningstap på 80-85 prosent, men nå har det heldigvis tatt seg opp igjen.

Siden grensen åpnet på kort varsel, hadde de ingen tid til å forberede seg, så noen varer ble de raskt utsolgte for.

- Flere svensker forberedte seg også på dette, så en del av kundene våre bestilte varer hjem til seg i forkant av grenseåpningen, forteller han.

Den første lørdagen etter grenseåpningen var det veldig stor pågang på Charlottenbergs shoppingcenter. De hadde 11.500 kunder, men til sammenligning var det 4000 flere kunder samme lørdag i fjor.

På supermarkedet Maximat i Charlottenberg hadde de i løpet av lørdagen 1.788 kunder, som var en økning på 1.257 kunder fra lørdag i forrige uke, skrev avisa.

Også på Maximat i Töcksfors var det en kraftig økning i kundestrømmen. Mens matbutikken hadde 407 betalende kunder lørdagen før, var det lørdag 25. juli 2.364 betalende kunder innom butikken.

Fokus på sikkerhet

Både hos Töckfors og Charlottenbergs shoppingcenter har fokus på smittevern, og er opptatte av at det skal være trygt å ferdes på kjøpesentrene deres.

- Vi har jo hatt lang tid på å forberede oss nå, og vi har gjort en innsats for å sikre at vi har kontroll slik at det ikke blir trengsel. Senteret er også bygget for å ta imot mye folk på kort tid, sier Sjöholm til Nettavisen.

Han påpeker at det fortsatt er viktig å holde avstand til andre, ha god håndhygiene og holde seg hjemme om man har symptomer.

Madeleine Ward på Töckfors shoppingcenter forteller at også de har stort fokus på at det skal være trygt å handle hos dem.

- Vi har ekstra personale for å sikre at vi klarer å ha ekstra fokus på renhold, og sikre at det er god hygiene på senteret, sier hun.

Butikkene har også satt inn ekstra bemanning for å sikre at de opprettholder smittevernsrutiner og får gjort det de skal.

På begge kjøpesentrene har de for øvrig en maksgrense for hvor mange kunder som kan være inne på butikkene samtidig.