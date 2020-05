Ekstreme tall for Trump: Over 40 mill. er arbeidsledige

2,1 millioner amerikanere har søkt om arbeidsledighetstrygd den siste uken.

Nedstengningene som følge av koronaviruset har sendt amerikansk økonomi utfor stupet. Ifølge helt ferske tall forventes det nå at arbeidsledigheten i USA vil passere 40 millioner amerikanere. Det tilsvarer om lag én av fire amerikanske arbeidere.

Det viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. I forrige uke var det 2,4 millioner amerikanere som søkte om arbeidsledighetstrygd.

En ny ordning som skal hjelpe arbeidere som ikke er i samme type fast arbeid, som for eksempel Uber-sjåfører, har mottatt over 1,2 millioner søknader.

Dette kommer i tillegg til den allerede prekære situasjonen i amerikansk økonomi. Som Nettavisen tidligere har omtalt, kan den økonomiske situasjonen føre til et kraftig nederlag for president Donald Trump som stiller til gjenvalg i november.

Den siste rapporten for det som blir kalt «verdens viktigste tall», det månedlige tallet for antallet arbeidsplasser som skapes og tapes i privat sektor i USA, viste at i april ble det 20,5 millioner nye arbeidsledige i USA.

Dermed er den offisielle arbeidsledigheten på 14,7 prosent.

– Det finnes ikke sidestykke for en slik stopp i økonomien i midten av mars, sa sjeføkonom Andrew Hunter.