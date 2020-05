Ekstreme utslag for kleskjeden - Da må vi gjøre noe

Polarn O. Pyret må kutte i butikker og antall ansatte.

Den kjente svenske kleskjeden Polarn O. Pyret går til rekonstruksjon for å sikre videre drift. Kjeden, som er spesialisert på barneklær, har vært i Norge siden 2003.

Åse Tosterud, internasjonal salgsdirektør i Polarn O. Pyret, forteller om et kraftig omsetningsfall i mars og april:

- Vi hadde 70 prosent nedgang i de fysiske butikkene, men nettbutikken har gjort det såpass bra at omsetningen likevel har økt totalt sett.

På grunn av omsetningstap og forventet lavere salg i butikkene, må flere butikker legges ned og et så langt uklart antall ansatte sies opp.

Polarn O. Pyret er børsnotert i Stockholm. Den norske virksomheten hadde en omsetning på 128 millioner kroner i 2019, opplyser Tosterud. Hun kan ikke si hvor stor gjelden er, men vedgår at kostnadene må kraftig ned. Forhandlinger med gårdeiere blir prioritert:

- Vi må tilpasse oss til lavere omsetning og ekstreme valutakostnader. Vi har 21 fysiske butikker vi må forhandle husleiene med og en valutaøkning som gir 10 prosent økte varekostnader. Da må vi gjøre noe, sier Åsa Tosterud.

Må reddes av økt netthandel

Rekonstruksjon betyr at selskapets gjeld fryses, slik at det kan forhandle med kreditorene om en ordning av gjelden.

Den nye rekonstruksjonsloven gir selskapet mulighet til å løse opp i sine økonomiske problemer mens bedriften fremdeles er likvid, restrukturere driften og ruste seg for fremtiden. Forpliktelser som påløper i rekonstruksjonsperioden, vil bli dekket fullt ut.

- En rekonstruksjon er en måte å sikre Polarn O. Pyrets fremtid i Norge på, sier Åse Tosterud, International Retail Director, Polarn O. Pyret, i en pressemelding.

- For å håndtere de negative konsekvensene av covid-19 må vi gjennomføre vår toårsplan på bare to måneder. Samtidig tror jeg virkelig på styrken i varemerket, på vår langsiktige relevans på markedet. Den økte netthandelen viser at kundene våre mener det samme, sier hun.

Kombinasjonen av forventet nedgang i omsetning i fysiske butikker, høye husleier, en historisk svak krone og rabattdrevet konkurranse hos mange i bransjen gjør at Polarn O. Pyret Norge går inn i en rekonstruksjon, som Polarn O. Pyret Sverige gjorde 23. mars.

Tosterud forteller at netthandelen har økt fra 17 til 27 prosent av all omsetning det siste året. Strategiske samarbeid med nye partnere er ment å sikre økt vekst i netthandelen.

Må legge ned og si opp

Av 140 ansatte er 20-30 deltidsansatte i ulike grader av permisjon, mens butikkene fr øyeblikket er i full drift. En brå oppgang i omsetning i mai er imidlertid ikke nok til å sikre videre drift for alle, som betyr at butikker må legge ned:

- Ja, dessverre.

- Hvor mange ansatte vil bli rammet av dette?

- Det kommer an på hvor mange butikker vi må legge ned. Det blir dessverre vanskelig å unngå oppsigelser helt.

Tosterud håper at gunstigere leieavtaler vil hjelpe, men sier at omstruktureringen ellers handler om å rigge virksomheten for fremtiden.

Måtte ta grep

Polarn O. Pyret har allerede måttet ta grep for å redusere sine kostnader under covid-19, blant annet gjennom permittering av personal, redusert markedsføring og forsøk på reforhandling av leieavtaler.

PO.P vil nå se over samtlige leieavtaler for å sikre langsiktighet og ta med seg de mest lønnsomme butikkene inn i fremtiden. Det er ikke gjort noen konkrete beslutninger angående stenging av butikker - det kommer an på utfallet av leieforhandlingene.

- Vi har fantastisk personal i Norge. Jeg håper og tror at vi nå skal finne gode løsninger sammen slik at vi kan fortsette å tilby kvalitetsklær i så mange butikker som mulig, sier Åse Tosterud.

Parallelt med rekonstruksjonen satser Polarn O. Pyret på internasjonal ekspansjon og digital utvikling. En ny funksjon skal gi butikkene mulighet til å håndtere nettbutikkordre, slik at fysisk butikk kan sende bestillingen direkte til kunden fra butikken, for å gi mindre miljøpåvirkning og raskere leveringstid.