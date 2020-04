Ekstreme utslag: Full krasjlanding for flybransjen

Koornaviruset får helt ekstreme utslag for passasjertallene til flybransjen.

Myndighetene har kommet med en krisepakke til flyselskapene, der Norwegian foreløpig har stukket av med 3 milliarder kroner av en total pakke på 6 milliarder. Til tross for redningspakken uttalte Norwegians toppsjef Jacob Schram at dette er en krise for hele luftfarten.

At flybransjen sliter, kan man forstå når man ser de seneste passasjertallene fra luftfartsmyndighetene, Avinor.

Tallene for forrige uke, uke 14, viser en nedgang på svimlende 93 prosent sammenliknet med tilsvarende uke for ett år siden. Det var like ille i den foregående uken (se grafen under).

SKREKKTALL: Flytrafikken i Norge har stoppet fullstendig opp, viser tall fra Avinor. Foto: (Avinor)

Søndag 5. april var det drøyt 8000 passasjerer innom norske flyplasser, mot nesten 167.000 passasjerer i den tilsvarende søndagen i 2019.

Utenlands verst

Ikke overraskende er utenlandstrafikken aller hardest rammet med et fall på 98 prosent. Innenlands har passasjertallene stupt med 90 prosent fra samme uke i fjor.

Hvis vi ser på landets desidert viktigste flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen, var 91.000 passasjerer her i uke 14 i 2019. De tilsvarende tallene i forrige uke var snaue 3000, en nedgang på 97 prosent.

NED 95 PROSENT: Passasjertrafikken er nå ned med godt over 90 prosent sammenliknet med tilsvarende uker i 2019. Foto: (Avinor)

For Stavanger lufthavn, Sola og Trondheim lufthavn Værnes er fallet i utenlandstrafikken så stort som det kan bli: 100 prosent. 9 av 10 innenlandske passasjerer er borte fra alle de større regionale flyplassene hvis vi sammenlikner med for ett år siden.

Enda verre?

Avinor skriver i børsmeldingen at tallene for den foregående uken er foreløpige. Det tar litt tid før alle passasjertallene er rapportert inn. Ifølge Avinor kan tallene for foregående uke i 2020 kan ligge 1-2 prosent lavere enn de endelige tallene.

Det kan altså bli enda litt verre...

Norwegian har nå måttet permittere 8000 ansatte. Mandag kom meldingen om oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige. Passasjertallene i mars for Norwegian var ned 60 prosent, men den store nedgangen kom etter myndighetenes restriktive tiltak fra 12. april.

Den virkelige nedgangen for Norwegian og SAS kommer derfor i april.