Ekstremt kaos i Oslo-gate: Her gir bussjåføren opp

Fullt kaos i Bygdøy Allé etter kollektivfeltet ble erstattet med sykkelfelt. Nå vurderer Oslo kommune gjennomkjøringsforbud.

I Bygdøy Allé er det bom stopp for både bilister og busser. Enkelte Nettavisen har snakket med forteller at har brukt opp mot én time på strekningen Olav Kyrres plass til Bygdøylokket - en strekning det tar syv minutter å gå.

– Dette står som et slags sår som bevis på kommunal sendrektighet, sier Høyre-politiker Nicolai Langfeldt.

Bussjåføren ga opp

Etter Oslo åpnet etter koronastengt har trafikken vært spesielt ille. Både fordi flere tyr til privatbiler av smittehensyn, men også fordi kollektivtrafikken har redusert kapasitet. En bussjåfør ble til slutt så frustrert over å stampe i problemgaten at han tok seg en luftetur (se bilde over).

Den siste perioden har trafikken i gaten blitt så vanskelig at Ruter har innstilt rutene på veien med begrunnelse i «store trafikale problemer».

Bakgrunnen for trafikkproblemene stammer i mye gravearbeid i området og at det gjennomføres et prøveprosjekt i gaten. Kollektivfeltet ble fjernet, og erstattet med sykkelfelt.

PROBLEMGATE: Fra Olav Kyrres plass til Bygdøylokket har bussen brukt opp mot en time. Det tar syv minutter å gå strekningen. Foto: Google Maps

Ifølge sykkeltelleren i Bygdøy Allé er det i gjennomsnitt 276 syklister om dagen. Den senere tiden, med varmere vær, har antallet økt til mellom 400-600 syklister.

– Stor frustrasjon

Ruter mener problemene stammer til gjenåpningen av Oslo, i tillegg til gravearbeid i området.

– Etter gjenåpning av samfunnet fra uke 21-22 har forsinkelsene i Bygdøy Allé økt igjen. Det toppet seg i uke 22 da Fortum fikk tillatelse til gravearbeid for tilrettelegging av fjernvarme, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter.

Selskapet Unibuss som kjører linje 20 gjennom Bygdøy Allé. De opplyser om mye frustrasjon blant deres sjåfører som kjører strekningen.

– Linje 20 har gjennomsnittlig 15 minutters forsinkelse i ettermiddagsrushet i Bygdøy Allé etter at kollektivfeltet ble fjernet. Vi har gitt innspill om å endre kjøreruten til linje 20 eller finne andre løsninger slik at det ikke oppstår trafikkork på den måten vi ser på bildet, sier kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss.

– Det er klart at dette er til stor frustrasjon for bussjåførene, som mister pausene sine og blir forsinket på ruten, sier hun.

– Ingen skam å snu

Løkkeveien som også kan avlaste Bygdøy Allé er for tiden stengt. Og kan forbli stengt i lang tid.

Selskapet sier de er i dialog med Bymiljøetaten for å finne løsninger. De mener bussen bør få prioritering foran bilene.

Vedtaket om å fjerne kollektivfeltet og innføre sykkelfelt som et prøveprosjekt i Bygdøy Allé var en del av den store planen om et stort sykkelveinett i Oslo.

Det var ikke bare byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG som støttet prøveprosjektet. Også Høyre gjorde det. Men de innrømmer glatt at de tok feil.

I februar fremmet Fremskrittspartiet forslag om å reversere vedtaket, og gjenopprette kollektivfelt i Bygdøy Allé. Forslaget fikk kun støtte av Frp, Høyre og FNB.

INNRØMMER FEIL: Samferdselspolitisk talsmann for Oslo Høyre innrømmer at prøveprosjektet de selv støttet har vært helt feil. De krever reversering for å få bukt med trafikkproblemene. Foto: Høyre

– Mitt parti skal være de første til å si at det vi mente den gang var feil. Dette skulle være en prøveordning, og når vi de siste månedene har sett hvor kaotisk det er i Bygdøy Allé har vi tatt konsekvensen av det, og stemt for å avslutte ordningen.

– I denne saken er det ingen skam å snu. Snarere tvert i mot. Dessverre ser det ut til å byrådspartiene er mer opptatt av symbolpolitikk enn at det skal være attraktivt å ta bussen.

– Hva forventer dere gjøres?

– Det eneste fornuftige. Kollektivtilbudet må prioriteres. Sykkelfeltet må fjernes og kollektivfeltet må tilbake, svarer han.

Byråden: Kan bli forbud

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) mener problemet er for mange privatbiler, og avviser at innføringen av sykkelfeltet har vært en fadese.

– Trafikkaoset i Bygdøy Allé skyldes for mange privatbiler, ikke for mange syklister. Det er ikke plass til alle som ønsker det kan kjøre privatbil i sentrum, og dette har blitt ekstra krevende med koronarestriksjonene i kollektivtrafikken, sier Hermstad til Nettavisen.

TRAFIKKAOS: Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad, mener det kan bli aktuelt med gjennomkjøringsforbud i Bygdøy Allé. Foto: (NTB scanpix)

Den senere tiden har kapasiteten på Ruters kollektivtilbud vært kraftig redusert som følge av koronaregler. På busser, trikker og t-bane er minst halvparten av setene markert med advarsel om å ikke være i bruk. Det er også innført maks restriksjon på antallet passasjerer ombord.

– Hva gjør dere for å fikse kaoset?

– Bymiljøetaten ser på flere mulige løsninger for å bedre trafikksituasjonen i Bygdøy Allé, og vurderer blant annet gjennomkjøringsforbud for å bedre fremkommeligheten for bussene, sier Hermstad.

Han forsvarer omleggingen fra kollektivfelt til sykkelfelt.

– Byrådet vil redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent innen 2023, og med en tredjedel innen 2030. Da sier det seg selv at vi faktisk må gjøre sykkel og gange mer attraktivt, og det må bli mindre attraktivt å kjøre bil, sier Hermstad.

Høyre mener forslaget om å forby gjennomkjøring for privatbiler er en dårlig idé.

– Det høres ut som en dårlig idé. Da er det bedre å legge sykkelveien i Drammensveien over Skillebekk, og gjenåpne kollektivfeltet i Bygdøy Allé, sier Nicolai Langfeldt (H).