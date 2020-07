Ekstremvekst for Plantasjen

Hagegiganten går fra kjempesmell til korona-jubel.

Plantasjen har de senere årene slitt kraftig, med store salgsfall og hyppige sjefsbytter.

Så sent som i februar meldte Nettavisen om krisetall for selskapet, som varslet at de skulle legge ned butikker for å bedre driften.

- Vi sitter på en kostnadsstruktur som ikke er bærekraftig, uttalte Olav Thorstad, som på den tid var daglig leder i Plantasjen, til Nettavisen.

Thorstad ble tre måneder senere erstattet som toppsjef av Nina Jönsson og nå ser det plutselig mye bedre ut. Det har imidlertid trolig ikke så mye med Jönsson å gjøre, men er koronaviruset, som gjør at nordmenn har fått økt interesse for hagearbeid.

«Vurderingen er at Covid-19-pandemien har hatt en positiv effekt på Plantasjens salg gjennom andre kvartal», heter det i en kommentar fra selskapet.

Hagegiganten har en organisk vekst på 25 prosent som følge av flere kunder og bedre salg per kunde, ifølge rapporten til eierselskapet Ratos, publisert fredag. Det tilsvarer en økning i salg på 461 millioner kroner.

Selskapet sitter også igjen med en gevinst på 699 millioner kroner på driften.