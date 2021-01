Ekstremvekst hos Rema 1000: Kunder ble stoppet i døren

Da Oslo og andre berørte kommuner stengte ned, opplevde dagligvarebransjen salgsrekord.

For Oslo og andre berørte kommuner ble helgen nok et kapittel i historiebøkene. Oslo og grensekommunene til Follo stengte ned, og til og med vinmonopolet stengte på kort varsel. Kunder som hadde stilt seg i kø før polets åpningstid, måtte skuffet ta halen mellom bena, og krysse kommunegrensen for å få seg vin.

For dagligvarebransjen ble imidlertid helgen en kjøpefest. I Oslo og det tidligere Østfold økte Rema 1000 fortjenesten i helgen med nesten 50 prosent, sammenlignet med samme helg i fjor.

I Asker, Bærum, Lillestrøm og Lørenskog økte Rema 1000 omsetningen med 28 prosent, opplyser PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg, i Rema 1000.

Strengere smittevern

Caroline Strutz Grimstad er kjøpmann i Rema 1000 på Holmen i Oslo. Hun forteller om en uvanlig lørdag.

– Vi hadde opp mot 40 prosent økning fra forrige lørdag. Det har vært kjempestor handel, og godt over normalt nivå i hele Oslo denne helgen.

På et tidspunkt ble kundetrykket så stort at de måtte sette inn forsterkninger.

– To av timene måtte vi ha kontroll i døra, fordi det var for mange kunder i forhold til retningslinjene.

Kjøpmannen på Holmen opplyser at Reitangruppen nå innfører påbud om munnbind i alle Rema 1000 butikker. Dermed må både ansatte og kunder bruke munnbind i butikklokalet.

– Ellers fortsetter vi å følge gjeldene smittevernråd, opplyser Grimstad.

Nattevakter

Den nye koronahverdagen har også endret arbeidsrutinene i dagligvarebransjen.

– Ansatte har vakter i butikken om natten for å sette ut flest mulig varer når det ikke er kunder her. I tillegg blir søndagene flittig brukt.

Hun forteller at de fleste butikkene har måtte framskynde leveransene for å møte det økte kundebehovet, og understreker at de ikke kommer til å stenge eller gå tom for varer.

Endrer ikke smittevernregler

Også kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, forteller om stor pågang.

– Vi merket litt økning i trafikken på ettermiddagen fredag og lørdag, men heldigvis ikke noe tilløp til hamstring. Vi kommer til å holde butikkene våre åpne som normalt, og det er derfor ikke behov for å hamstre matvarer – det er nok varer til alle.

På spørsmål om de nå endrer smittevernrutinene svarer han at smittevernet forblir uendret i Coopbutikkene.

– Vi har mange ekstraordinære rutiner på plass, som også er godt innarbeidet blant butikkansatte. De nye tiltakene fra regjeringen vil ikke føre til nye rutiner eller tiltak i butikk. Et av de viktigste smitteverntiltakene har vært, og er fremdeles å holde tilstrekkelig avstand. Her tilrettelegger butikkene med å opplyse om maksimalt antall kunder i butikk, samt å ha gulvklistremerker og plakater som oppfordrer til å holde avstand.

– Det er opp til våre kunder å benytte seg av munnbind når situasjonen tilsier det. Det kan også være kunder som av medisinske årsaker ikke kan benytte munnbind. Ansatte har ikke myndighet til å pålegge kunder å bruke munnbind eller til å vise de bort fra butikken.

Ingen panikk

Kommunikasjonsjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin opplyser at nedstengingen av blant annet Oslo, førte til økt salg i helgen i deres butikker. Hun mener samtidig at situasjonen er svært ulik forrige nedstenging, i mars i fjor.

– Handlemønsteret er helt annerledes nå enn det var 12. mars. I motsetning til da, hvor alt var usikkert, vet kundene nå at dagligvarebutikker vil holde åpent. Vi opplever derfor ikke at kundene hamstrer, men at mange handler litt mer når de først er i butikken. Det er jo ikke så rart, når oppfordringen er å ikke farte mer enn nødvendig. Da må kundene naturligvis benytte anledningen til å handle litt mer når de først er ute.

Kiwi endrer ikke smitteverntiltakene i sine butikker.

Kjøpesentrene

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne forteller også om en god helg. De gjør heller ikke endringer i sine smittevernregler. Hynne oppfordrer imidlertid kunder i risikogrupper til å handle på matbutikkene på kjøpesentrene.

– Vi opplever nedgang på kjøpesenterbutikkene våre. Her er det ofte store butikker og og god plass. Tidligere har Meny på CC Vest hatt egne åpningstider for de over 65 år.

Hun opplyser at oversikt over butikkene det gjelder er å finne på nettsidene til Meny, og at de nå har løpende vurdering på om de skal åpne CC Vest igjen for kundene i risikogruppen.

