Elbil-salget fortsatt svakt: Elbilforeningen gir bompengedebatten skylden

Elbilsalget økte fra juli, men markedsandelen er fortsatt for lav, mener Norsk elbilforening.

Fra juni til juli i år ble elbilsalget mer enn halvert, samtidig som andelen elbiler falt. August-tallene er ikke mye mer oppløftende, ifølge Norsk elbilforening.

- Markedsandelen burde økt og ikke vært på det nivået det er nå, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

I august var andelen nullutslippsbiler i nybilsalget på 39 prosent. Til sammenlikning var elbilandelen på 45 prosent i første halvdel av 2019, med mars som beste måned med 58 prosent elbilandel. I august ble det solgt 4.713 nullutslippsbiler, 555 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Bompenger og nye miljøkrav

Generalsekretær Bu mener at to faktorer bidrar til at foreningens mål om 50 prosent markedsandel i 2019 fortsatt synes å være langt unna. Hun peker på fritak eller rabatt i bomringen som en av de viktigste årsakene til at kjøperne velger elbil.

- Bompengedebatten og innføringen av bompenger for elbil har fått folk til å tenke seg om. Det bremser salget, sier Bu og fortsetter:

- Den andre grunnen til at salget ikke har vært høyere, er at en del nylanseringer og større leveringer har blitt utsatt fra bilprodusentenes side til 2020, sier Bu.

- Hvorfor har de blitt utsatt?

- Produsentene må tilpasse seg de nye utslippskravene fra EU. Fra 2020 blir det mer krevende å nå kravene, som gjør at en del holder igjen. Samtidig er det fortsatt en del produsenter som leverer fortløpende, i motsetning til i fjor høst, da det var lange ventelister, sier Bu.

Drammen havn er Norges største bilhavn. I 2018 tok havnen imot rundt 110.000 biler. Det er 70 prosent av alle biler som kommer til landet. I slutten av 2018 var i underkant 40 prosent av dem elbiler. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Generalsekretæren sier hun håper og forventer at langt flere elbiler vil bli solgt i september enn i juli og august, ettersom Tesla pleier å levere i siste måneden i hvert kvartal. I august ble det solgt 830 Teslaer i Norge, en 325,6 prosents økning fra august i fjor, da det ble solgt 195 nye elbiler fra Tesla.

Utslippene går ned

Markedsandelen for elbiler så langt i år er nå på 43,6 prosent nasjonalt. I Oslo var 51 prosent av nye biler elbiler i både juli og august - det er det laveste siden januar. I Akershus har andelen steget fra 34 prosent i juli til 41,9 prosent i august, men er fortsatt langt unna årsbeste fra mars i år, som var på 66 prosent.

Tilgangen på nye elbiler er det heller ikke noe å si på, skal vi tro elbilforeningens Christina Bu.

- På samme tid i fjor var det lange ventelister, mens i dag er flere elbilmodeller nærmest hyllevare, sier Bu.

Generelt ble det registrert 12.073 nye personbiler i august. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i august var 68 g/km, 10g/km lavere enn i august 2018.

19 prosent av alle nyregistrerte personbiler i august hadde bare dieselmotor. 19,1 prosent hadde bare bensinmotor. Det ble registrert 2861 nye personbiler med hybriddrift i august, en 22,9 prosent markedsandel.

