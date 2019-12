Elbilsalget har nådd magisk grense: Sjekk nyårets hotteste elbil-nyheter

2019 har vært elbilens store år. Sjekk de hotteste modellene som kommer neste år.

Uansett om du liker dem eller hater dem, 2019 har utvilsomt vært elbilens år.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) var fire av ti nye biler solgt, elbiler. Nå er det totalt hele 250.000 elbiler på norske veier.

Fjoråret hadde salgsvekst for elbiler på 33,7 prosent sammenlignet med året før.

Ellevill vekst

EN KVART MILLION: Tesla Model 3 er årets mestselgende nybil. Nå er det over 250.000 elbiler på norske veier, og elbilforeningen gleder seg til nyåret - når det kommer opp mot 30 nye modeller. Foto: David Zalubowski (AFP/NTB Scanpix)

Tesla Model 3 ble i løpet av året den mest solgte nybilen i Norge. Det er totalt 60.000 Nissan Leaf ute på veiene. Og Norges nest største by, Bergen, har som første by passert 20 prosent elbilandel av hele bilparken.

– Disse fantastiske høydepunktene fra 2019 har lille Norge grunn til å være veldig stolte av. Spesielt gøy er det med elbilandelen i Bergen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

GLEDELIG: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening er storfornøyd med nye rekorder i elbilsalget, og forventer et nytt sterkt år for elbilen i 2020. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Hun er spesielt bekymret for at politikerne skal begynne å kutte ned på fordeler for elbilene.

– Nå er det viktig at politikerne fortsetter å styre stødig i elbilpolitikken. Fortsatt skal veldig mange overbevises om at elbil er det smarteste valget. Da må folk være trygge på at det vil lønne seg å være utslippsfritt, sier Bu.

Nye billige - og svindyre elbiler

Det er lite som tyder på at det vil stoppe opp neste år. Flere store bilmerker har investert enorme summer for å prøve å ta igjen merker som Tesla og Nissan.

STORE FORVENTNINGER: Det er knyttet stor spenning til den nye Tesla Model Y som er mindre enn forgjengerne, men har likevel en toppfart på 240 km/t. Foto: Tesla

Ifølge Nettavisens oversikt er det opp mot 30 nye elbiler som kommer på markedet i løpet av året. På menyen står alt fra Aston Martin Rapide E til flere nye elbiler fra Audi til mindre elbiler som Honda e, merkets første rene elbil.

Du kan se de hotteste nye modellene i videoen øverst i saken!

Det skal også komme en Ford Mustang i elektrisk utgave med en startprislapp på 412.000 kroner.

Politikerne har bestemt seg for at innen 2025 skal alle nye biler være utslippsfrie. Den norske elbilforeningen mener den sterke veksten i elbilsalget viser at det er mulig.

– I 2020 bør elbilsalget passere 60 prosent markedsandeler for å være i rute mot 2025, sier Bu.

