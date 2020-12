Eldar Rønning var en gullgutt i skisporet: Så ble det slutt: - Jeg følte jeg startet helt på nytt

I mange år var han en kjent langrennsutøver. Nå er han profilert på et helt annet felt.

I 2020 er rekordmange personer permittert, og store deler av næringslivet står for en stor omstilling hvor mange arbeidstakere må finne nye karrièreveier. I denne artikkelserien retter Nettavisen fokus mot profilerte personer som måtte finne noe helt annet å gjøre.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi/Nidaros): - Dette er guttedrømmen. Nå har han muligheten. Men Dario Cologna kommer på oppløpet. Eldar Rønning kommer tilbake, du er trent for Vasaloppet, det er ni mil, du må da klare å slå tilbake.

Det roper kommentatorene før skistjernen fra Skogn i Trøndelag går over i diagonal gang og spurtslår den sveitsiske løperen.

- Han vinner! Eldar Rønning er kongen av femmila i Kollen i dag!

Seieren på 50 kilometer klassisk under verdenscupen i Holmenkollen i 2012 står seg som et av høydepunktene i karrièren hans.

I 14 år var han på landslaget i langrenn, men mye sykdom førte til at han måtte satse på egen hånd i sitt siste år som toppidrettsutøver. Våren 2016 måtte han bare legge opp.

Heldigvis hadde han en plan B. Han hadde allerede klart å få en fot innenfor Sparebank 1 SMN i Trondheim, og økonomiutdanningen var han i full gang med.

- Sparebank 1 var sponsor da jeg var med på landslaget, og jeg var proaktiv og tok kontakt for å høre om jeg kunne få en traineestilling mens jeg fortsatt var aktiv, sier Rønning.

Se videointervju øverst i saken, hvor han forteller om overgangen fra toppidrettslivet.

Og der har han blitt. Han startet i 2013 som tilkallingsvikar, før han i 2016 ble autorisert finansrådgiver, og fra januar 2019 har han vært privatøkonom for Sparebank 1 SMN.

Nå er han bankens ansikt utad, og skal kommunisere viktige tema og aktuelle saker om privatøkonomi til folket, med tips til hvordan nordmenn kan få bedre økonomi.

Les også: Stine Lise Hattestad ble historisk under OL på Lillehammer. Deretter gikk karrieren i en helt ny retning

Fra VM-gull til karrièreslutt

Rønning kan se tilbake på en lang og god karrière i skisporet.

- Hvis jeg må trekke fram to høydepunkter, er det stafett-gull under VM i Oslo i 2011 og gullet på femmila i Holmenkollen i Oslo året etter, sier han.

Men alle de fire stafett-gullene han har vært med på å ta i VM, henger høyt for den tidligere langrennsløperen. Han var nemlig også med på å ta gullet på 4 x 10 kilometer ikke bare i Oslo, men også i Sapporo i 2007, Libec i 2009 og Val di Fiemme i 2013.

Sølvet han fikk på 15 kilometer klassisk under VM i Oslo er også noe han ser tilbake på med et smil.

I 2015 fikk han tildelt Holmenkollmedaljen, for å være en god og merittert representant for langrennssporten. Holmenkollmedaljen er norsk skiidretts høyeste utmerkelse, og «tildeles aktive skiløpere med fremragende prestasjoner gjennom flere år, særlig i Holmenkollrennene», ifølge Store norske leksikon.

Det synes han var stort.

- Det var veldig overraskende og stort. Jeg hadde hatt en drittsesong, og fikk den utmerkelsen etter femmila i Kollen. Det var veldig artig å bli satt pris på på den måten, sier Rønning.

Les også: Så mye bør du tjene: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker

Måtte gi seg

Han fikk imidlertid ikke konkurrert på ski så lenge som han ønsket. Drømmen og målet var OL i Pyeongchang i 2018. Men høsten 2014 ble Rønning syk, men fordi han ønsket å prestere bra under VM i Falun i 2015, presset han seg for hardt. Han ble ikke ordentlig bra etter dette.

- Jeg skjønte nok ikke da at karrièren var på hell - etter min beste treningssommer og -høst. I etterpåklokskapens lys kunne jeg nok forlenget karrièren om jeg tok hensyn til at jeg var syk, sier han.

Våren 2015 fikk han ikke ny tillit på landslaget, men ville slå tilbake i sporet. Sammen med kompiser på Team United Bakeries, begynte han å trene hardt. Men en dag sa det stopp.

- Det begynte å gå opp for meg da. Jeg hadde vondt i brystet, mye vondt i hodet og var ikke i toppform. Så fant legene ut at jeg hadde betennelse på nyrene, og da var det på tide å legge skiene på hylla, sier Rønning, som ikke hadde vært med på noen renn i sesongen 2015/2016.

Betennelse på nyrene har han fortsatt, og må gå på medisiner livet ut. Det er likevel ikke noe som plager han i hverdagen nå. Men å måtte legge opp som toppidrettsutøver og gi opp drømmen var ikke enkelt.

- Det er litt surt, men jeg hadde familie, tre barn og fikk meg jobb. Så det ble en grei overgang likevel.

Les også: Åtte tips til hvordan du kan få høyere lønn når du bytter jobb (+)

Ny lidenskap i livet

Å ha noe å gå til etter karrièren var veldig viktig for han. Han kjente veldig på viktigheten av å føle at han var til nytte.

- Den perioden jeg var mye syk, men fortsatt drømte om å fortsette å gå på ski, satt jeg mye hjemme. Jeg ble litt deprimert, kjente at jeg ikke var til nytte og følte meg litt mislykket der og da, sier Rønning.

Han tok imidlertid tak selv, og etter skikarrièren var over, har det gått i full fart med økonomifokus.

- Det er viktig å finne noe du er interessert i. Jeg tror dem rundt meg merker at jeg har lidenskap for bank og finans, men det skal nok godt gjøres å ha samme lidenskap for økonomi som jeg hadde for langrenn, sier han.

Han forteller at han snakker veldig mye om privatøkonomi til venner, og forklarer noe av årsaken til at han er så opptatt av å spre god informasjon om dette.

- Vi ser på kundeatferden at det å sette tæring etter næring, og ha struktur og kontroll på egen økonomi, er viktig for folks livskvalitet, sier Rønning.

Han har alltid vært interessert i privatøkonomi, og det hele startet da han var barn og sparte penger han fikk, og etter hvert når han fikk sin første jobb og tjente egne penger.

Lærte av idretten

Det er imidlertid mye han har lært av idretten, som han har med seg i bankjobben.

- Det viktigste jeg har med meg er samarbeid og samhandling, sier Rønning.

Han forklarer at søken etter lærdom fra erfarne folk, og det å være nysgjerrig og lærevillig, er noe han mener er lurt når man skal bli god i en ny jobb.

- Folk har ulik kompetanse, og du kan ikke kunne alt om alt. Akkurat som på landslaget, må man også i arbeidslivet utnytte hverandres styrker til å bli bedre, sier han.

Les også: Disse CV-tabbene må du ikke gjøre (+)

Samtidig er det å være strukturert og resultatorientert, slik han var som toppidrettsutøver, har vært viktig da han skiftet retning.

- Som finansrådgivere blir man målt for det man gjør. Det er noe jeg liker - å måles, konkurreres og prøve å gjøre en best mulig jobb, sier han.

- Jeg er vant med å planlegge for jobben jeg skal gjøre, være arbeidsom og ærekjær, sier Rønning.

Overgangen fra å være god i det du gjør på fulltid, til å måtte lære deg alt i en ny jobb, er ikke bare lett.

- Jeg følte jeg startet helt på nytt. Jeg ble imidlertid godt tatt imot, og kjente at det var litt likt som å være på landslaget.

- Må være åpensinnet

Noe han har sett er viktig når du skal bytte karrièrevei, er å være åpen for mulighetene som dukker opp.

- Du må være proaktiv og åpensinnet. Idrettsutøvere bør for eksempel ha en plan for hva de gjør når de legger opp, prate med folk og være relasjonsorientert. Plutselig dukker det opp en mulighet du ønsker å bite på, men følg drømmen din, sier Rønning.

Jobb er veldig stor del av hverdagen, og for Rønning er det i alle fall avgjørende at han trives og synes det han gjør er artig.

Les også: Fremtidsforsker Martin Ford: - Vi står overfor en enorm omveltning i arbeidslivet

- Er det du gjør nå det du skal gjøre resten av livet?

- Foreløpig tror jeg det. Men om det dukker opp en mulighet for å være trener for toppidrettsutøvere om 10-15 år, så kanskje det kan være noe jeg vurderer, sier Rønning.

- Jeg er jo fortsatt engasjert i idretten, og trenger 10-11-åringer både i ski og fotball, sier han.

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget