Eldreopprøret i Trondheim: Ordføreren griper ikke inn

- Vi vet bare at vi ikke kan ha det som i dag, for det er ulovlig. Så må vi finne en måte å gjøre dette på som er innenfor loven.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det sa Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) da hun onsdag ettermiddag mottok mer enn 6.000 protestunderskrifter fra byens eldre.

Som Nettavisen skrev onsdag morgen, er det fullt eldreopprør i trønderhovedstaden etter at kommunen i vår valgte å overlate driften av Hornemannsgården, byens største møteplass for eldre, til stiftelsen Trondhjems hospital.

Her har Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) med sine rundt hundre medlemsorganisasjoner og 10.000 medlemmer, drevet aktivitet for byens eldre, siden gården ble gitt i tusenårsgave fra kommunen i forbindelse med Trondheims tusenårsjubileum i 1997.

Men ringpermen PFO-leder Bjørn Ole Gurihus overrakte Ottervik, fører foreløpig ikke til at PFO skal få fortsette å gjøre dette.

Driften av gården har vært ute på anbud, og både ordfører og Gurihus var enig om at man må avvente behandlingen av klagen PFO har sendt på tildelingen.

- Hvor lang tid det vil ta, vet jeg ikke. Det er ferietid, men vi ønsker at dette skal avklares så snart som mulig. Samtidig er det viktig å understreke at det uansett skal være et stort og bredt tilbud for byens eldre uansett om det er PFO eller Trondhjems hospital som får oppdraget når klagebehandlingen er avsluttet, sier Ottervik.