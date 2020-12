Elendig jobbvekst i USA - langt under forventningene

Jobbveksten utenfor jordbrukssektoren i USA ble bare halvparten av det ekspertene så for seg.

Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at det i november ble skapt 245.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren, såkalte nonfarm payrolls.

Dette nøkkeltallet ses ofte på som verdens viktigste i finansmarkedene, fordi store avvik fra forventningene kan få store utslag i markedene.

Arbeidsledigheten i USA ved månedsskiftet var på 6,7 prosent. Til tross for den lave jobbveksten (se under) er den høy nok til at de amerikanske statistikkmyndighetene kaller det en gjeninnhenting i økonomien, der veksten har vært holdt nede av koronapandemien.

Men markedet så for seg at jobbveksten i USA falt til 478.000 personer i november, etter vekst på 638.000 i oktober.

Paradoks

Videre trodde ekspertene i gjennomsnitt at ledigheten ville falle til 6,8 prosent ved utgangen av foregående måned, etter et større fall til 6,9 prosent i oktober. Ledigheten ble altså lavere enn det som ble spådd, til tross for lavere jobbvekst.

Det er ved utgangen av november 10,7 millioner arbeidsledige amerikanere, 4,9 millioner flere enn i februar.

Tilbake i februar, før koronakrisen brøt ut, lå arbeidsledigheten på 3,5 prosent, mens den var oppe i skyhøye 14,7 prosent i april.

Handelsbanken Capital Markets skrev i morgenrapporten at USA ikke har strammet inn koronarestriksjonene på tilsvarende måte som mange land i Europa. Dermed er ikke de økonomiske aktivitetene rammet like direkte.

De høye amerikanske smittetallene skaper likevel bekymring, og det har ledet til flere regionale innstramminger. Med en lavere vekst i sysselsettingen bremses også den videre nedgangen i arbeidsledigheten.

