Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Ja, alt tyder på at klimaendringene er menneskeskapte. Men nei, det er ingen grunn til å idiotforklare de som tviler.

Det er som om elitene i den vestlige verden ingenting har lært:

Først var det utenkelig at Trump kunne bli president. Alle som ville stemme på ham var jo bare idioter - eller deplorables (forkastelige, elendige, håpløse), som Hillary Clinton så stilfullt sa det.

Deretter var det Brexit - som for eksempel Labour-leder Jeremy Corbyn mente det var bare tullinger som ville stemme for. Vi så hvordan det gikk.

Og nå har vi «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet», og ikke minst klimaminister Sveinung Rotevatn (V) - som ikke «har tid til å diskutere om jorda er flat».

Jada, jeg vet at sammenlikningen halter. Rotevatn er vanligvis en fornuftig fyr. Men resultatet kan bli det samme:

At klimamotstanden bare øker, og at det blir vanskeligere å gjennomføre nødvendige klimatiltak - ikke lettere.

Denne uka dukket det opp et innlegg på den mye omtalte og utskjelte Facebookgruppa «Folkeaksjonen mot klimahysteriet», skrevet av tidligere meteorolog Gjertrud Røyland, som tidligere har jobbet som meteorolog ved Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Det var såpass interessant at vi ba om å få publisere det også her i Nettavisen. Kommentaren ble gårsdagens mest leste, hvor hun først forklarer hvorfor hun hadde meldt seg inn i gruppa:

«Endelig har vi en plattform der vi fritt kan stille spørsmål, dele kunnskap og synspunkter uten å bli stemplet og latterliggjort.»

Dette er saken: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Deretter kommer hun med en rekke saklige argumenter for hvorfor hun tviler på en del etablerte sannheter.

Tidligere meteorolog Gjertrud Røyland vil gjerne disktutere klima uten å bli stemplet eller latterliggjort. Foto: Privat

De skal jeg komme tilbake til, men først til det såkalte «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» - startet av miljø-eliten, delvis som en «morsom» harselas mot den opprinnelige gruppa, delvis for å vise at de kunne få mange, mange flere medlemmer.

Én ting er at de skyter seg selv i foten når de faktisk ikke klarer det (i dag «bare» 138.000 mot originalens 154.000 medlemmer). Noe annet at de også er med og polariserer debatten. Eller som et av medlemmene skrev i går:

«Jeg tror jeg forlater dere her... Denne gruppa er jo nesten like ille som den første. Jeg hadde håpet på mer balansert debatt og litt humor her, men det går i latterliggjøring og hets her og. Problemet mitt med hele klimadebatten er at folk oppfører seg som nazi’er på begge sider av bordet ...»

Hva da med avsløringen til Faktisk.no om hvem som egentlig styrer «Folkeopprøret mot klimahysteriet»? Det mener jeg var god, nyttig og klassisk journalistikk med lange tradisjoner. Fakta gjør oss klokere. At grunnleggeren en gang har sammenliknet AUF med Hitlerjugend og har kalt muslimer generelt for «vår tids nazister» er greit å vite.

Men spørsmålet er hvordan vi tolker eller overtolker denne informasjonen. For vi må være klar over at slike avsløringer alltid kommer med utilsiktede bivirkninger.

Som en gammel venninne av meg skriver:

«Tror ikke det er lurt å sverte opprøret med å kalle det høyreradikalt. Her er mange andre medlemmer også. Jeg tilhører venstresida og har faglig bakgrunn til å forstå og analysere det FNs klimapanel har prediket i årevis. Er frustrert over hvor lite andre synspunkt kommer til orde eller alltid blir latterliggjort med en fasituttalelse fra Cicero som avslutning!»

For ordens skyld: Jeg tror ikke nødvendigvis Gjertrud Røyland har rett. Om én meteorolog sier én ting, er det kanskje grunn til å lytte mer til de 99 som sier noe annet. Kanskje har det også skjedd noe i klimaforskningen på de 13 årene siden Røyland sluttet ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Men hun fortjener å bli tatt på alvor. Det gjør de andre skeptikerne også. Derfor har Nettavisen allerede bedt Meteorologisk Institutt om å svare på kommentaren hennes. Forskningssenteret Cicero også.

Latterliggjøring og idiotforklaring av folk som «tror at jorda er flat» fører bare til at motstanden mot eliten øker, og at «motkulturen» slutter rekkene. Særlig i et land med hele to EU-avstemninger bak seg.

Det burde ikke minst Venstre-mannen Sveinung Rotevatn vite.

Derfor må han pent legge vekk arrogansen og fortsette å argumentere. Saklig og rolig. Til alle som lurer og vil høre.