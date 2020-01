Eliteserien kan forsvinne fra over en million TV-skjermer

Knallharde forhandlinger kan ende i nye TV-konflikter.

Før den norske fotballsesongen sparkes i gang i mars, er det duket for en knallhard omkamp om toppfotballen på TV. Eieren av rettighetene til Eliteserien, Discovery Networks Norway (som eier TV Norge, Max og Eurosport Norge) skal reforhandle sine avtaler med TV-distributørene og utfallet er uvisst.

Discovery betalte totalt 2,4 milliarder kroner for rettighetene til å sende norsk toppfotball fra 2017 til 2022. Gunstige avtaler med distributørene, Telenor/Canal Digital, Get (nå Telia), Altibox og Rikstv, har i tre år sikret full finansiering av de årlige kostnadene for Discovery - 400 millioner kroner.

Slik har Discovery kunnet høste abonnements- og reklameinntekter fra første avspark, mens konkurrentene først har måtte tjene inn hver sin pott for å bidra til å spleise på kostnadene. Rettighetene er kjøpt av Discovery for seks år, men avtalene med partnerne er stort sett på tre år, og må derfor reforhandles før sesongstart, opplyser en kilde som er godt kjent med markedet til Nettavisen.

Kan ramme over en million TV-seere

Om forhandlingene går i stå, kan fotballen forsvinne fra skjermen til mange norske TV-seere. I 2016 førte forhandlinger mellom Telenor og Discovery til at en million nordmenn i nesten en måned mistet tilbudet om kanalene med TV-fotball.

I en periode måtte Telenor til og med punge ut for sine kunders Dplay-abonnement.

Canal Digital opplevde en real seerstorm under denne konflikten.

Nå er konfliktnivået er minst like høyt, etter hva Nettavisen erfarer. Det skal være liten vilje til å forlenge avtalene med de betingelsene Discovery har hatt fram til nå.

Telenor-eide Canal Digital vil ikke kommentere informasjonen om pågående forhandlinger. Men på direkte spørsmål kan ikke kommunikasjonssjef Scott Engebrigtsen i Canal Digital forsikre at Canal Digitals 754.000 betalende abonnenter fortsatt vil ha tilgang til norsk toppfotball fra sesongstart:

- Det jeg kan si, på generelt grunnlag, er at vi alltid jobber for at våre kunder skal ha et så bra TV-tilbud som mulig, både hva gjelder innhold, kvalitet, tilgjengelighet og pris, sier Engebrigtsen i en epost til Nettavisen.

Get, nå eid av telekomselskapet Telia, kan heller ikke garantere sine kunder norsk toppfotball på TV. Innholdsdistributøren har rundt en halv million TV-abonnenter. På direkte spørsmål om TV-seerne fortsatt vil få tilbudet om Eliteserien ved sesongstart, kommer dette uforpliktende svaret:

- Vi er levende opptatt av å tilby våre kunder markedets beste innhold, og derfor har vi en kontinuerlig god direktedialog med alle våre partnere og innholdsleverandører, sier Ellen Scheen, kommunikasjonssjef i Telia Norge.

- Historisk TV-avtale

I desember 2015 ble det kjent at amerikansk-eide Discovery Networks Norway sikret seg rettighetene til å sende Eliteserien og 1. divisjon i norsk fotball for perioden 2017-2022.

– Vår ambisjon er å gi mer fotball til folket og gjøre norsk fotball mer tilgjengelig. Det skal vi få til, i godt samarbeid med de norske TV-distributørene, sa daværende Discovery-sjef Harald Strømme i anledning avtalesigneringen.

Lovordene haglet fra flere prominente personer i norsk fotball. Kjetil Siem, generalsekretær i NFF, omtalte avtalen som historisk:

- Avtalen er fremtidsrettet og godt designet for å møte disse endringene.

I kjølvannet av rettighetskjøpet ble det imidlertid knallharde forhandlinger nettopp med TV-distributørene. Etter lang tid, toppet med den tilspissede konflikten med Telenor, endte det likevel med at alle distributørene til slutt ble enige med Discovery om vilkår for å tilby fotballsendingene til sine kunder.

En dyr kopp kaffe

Nettavisens kilde beskriver avtalene med distributørene som uvanlig gode - men først og fremst for Discovery. Da det ble brudd i forhandlingene mellom Discovery og Telenor i 2016, var sakens kjerne at Discovery ville ha Telenor til å betale mer.

Daværende Discovery-sjef Harald Strømme skrev på kanalens hjemmesider at prisøkningen selskapet ba om fra Telenor og Canal Digital tilsvarte én kopp kaffe per kunde per år - vanlig svart «Friele-kaffe», understreket han.

Men selv en kopp Friele-kaffe koster fort rundt 40 kroner - med Canal Digitals over 750.000 abonnenter (i 2020) tilsvarer det 30 millioner kroner i året - i ren prisøkning.

Avtalen som partene ble enige om til slutt innebar en prisøkning for sluttkundene.

Billig for kunden - dyrt for Discoverys konkurrenter

I starten av mars 2017 ble det klart at Discoverys eget tilbud til sine TV-kunder var langt mer prisgunstig enn tidligere tilbud om norsk fotball - 149 kroner måneden for Eurosport Player:

- Vi gjør det til en rimeligere pris enn noen andre TV-hus er i nærheten av å matche. Vi har lovet å gi fotballen tilbake til folket, og løfter derfor eliteserien bort fra dyre betalingsmurer, sa Tine Austvoll Jensen, den da ferske sjefen for Discovery Networks, til Aftenposten i mars 2017.

Discovery kunne sende kampene selv på sine kanaler, og ha abonnementsinntekter pluss reklameinntekter på egne sendinger - mens distributørene dekket kostnadene. For motpartene i distribusjonsavtalene var avtalene mindre gunstige. Telenor og de andre finansierte i praksis de Discovery-eide sendeflatene.

- Flere hundre millioner i spill

Nå skal avtalene reforhandles. De andre partene, særlig Telenor, skal være svært misfornøyd med avtalene, siden de i praksis finansierer rettighetshaverens egen distribusjon av fotballinnholdet på sine kanalflater - Eurosport Player, TVNorge og streamingtjenesten Dplay.

Fotball-avtalene må fornyes før sesongstart, men det blir ikke lett med de betingelsene Discovery har hatt i avtalene med gyldighet fram til nå, etter hva Nettavisen kjenner til. Discovery prøver å bruke det produktet de andre betaler regningen for, til å trekke kunder til sine direktetjenester, og det skal Telia/Get, Telenor og de andre være temmelig lei av, opplyser vår kilde.

Hvis ikke Discovery får dekket inn pengene fra distributørene, vil det få en betydelig effekt på bunnlinjen. Rettighetene, og med dem flere hundre millioner kroner, vil komme i spill om det ikke i god tid før sesongstart er laget distribusjonsavtaler for de neste tre årene.

Vil ikke kommentere

Nettavisen har vært i kontakt med både Discovery Networks' nåværende ledelse og de berørte distributørene. Discovery er presentert for opplysningene i denne artikkelen, men velger å ikke kommentere dem.

- Jeg kan naturlig nok ikke kommentere avtalene vi har med våre partnere, men vi opplever at samtlige har stor tro på det norske fotballproduktet og at vi samarbeider godt rundt dette. Fotball til folket blir det uansett framover, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery.

Heller ikke Telenor ønsker å kommentere opplysningene om at avtalene nå skal reforhandles. RiksTV avviser at det er bekymringer knyttet til avtalene, mens Toril Nag, konserndirektør for TV-området og styreleder i Altibox, kommenterer slik:

- Vi har løpende forhandlinger med alle innholdsleverandørene våre som pågår hele tiden. Det er ikke noe spesielt nå.