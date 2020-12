Elkjøp-annonser hadde fiktive førpriser

Elkjøp annonserte tirsdag med førpriser som aldri har eksistert.

I kjølvannet av salgsuken Black Week har elektronikk-kjempen Elkjøp fortsatt å annonsere med TV-er på salg. I flere annonser tirsdag morgen lovet kjeden avslag på opp mot 10.000 kroner.

To av modellene fra Samsung, 65-tommeren Q95T 4K UHD QLED Smart TV QE65Q95TAT og 85-tommeren Q60T 4K UHD QLED Smart TV QE85Q60TAU, var annonsert på salg for 29.900 kroner. I annonsen skrev Elkjøp «Spar 10.000».

Et klikk på annonsen fikk opp Elkjøps nettside med TV-en, der rabatten ble bekreftet.

En sjekk på prissammenligningstjenesten prisjakt.no viser at TV-ene aldri har kostet 39.900, men at 29.900 kroner tvert imot er den høyeste prisen i år for begge. For en uke siden kunne de derimot kjøpes for 10.000 kroner mindre.

Elkjøp annonserer for begge modellene, men kjeden er borte fra Prisjakts søkemotor, når vi søker opp modellene.

En annen modell, Samsung 55" Q80T 4K UHD QLED Smart TV QE55Q80TAT (2020), var annonsert til 14.990 og angivelig satt ned med 4.898 kroner. En konkurrent selger den til 11.613 kroner, og TV-en har ifølge prisjakt.no aldri kostet mer enn 14.990 kroner.

Modellen Samsung 55" Q95T 4K UHD QLED Smart TV QE55Q95TAT var rabattert med hele 8000 kroner, ifølge Elkjøps annonse og nettside. Men prisen er 22.990 kroner er den samme som en rekke konkurrenter har, viser en prissammenligning. TV-en har aldri kostet mer.

Noe av forklaringen på de villedende prisene er at de er datomerket. Med liten skrift skriver Elkjøp at tilbudene gjelder ut november, men det er de annonserte prisene som er gyldige og som står i annonsen som forteller om store rabatter.

- Dette syndes det mye mot

- Ved salg skal det oppgis førpris, og førprisen må være reell. Kravet er at førpris er fra perioden før salget. Hvis prisen har variert, kan man oppgi den laveste førprisen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, som uttaler seg på generelt grunnlag om salgspriser.

Tidligere har en periode på seks uker vært minstekravet for å oppgi en førpris. Dette kravet praktiseres mer fleksibelt nå, men det skal uansett ha vært en viss omsetning av varen til den oppgitte førprisen.

- Når vi ser på dette, legger vi fram dokumentasjonskrav. Vi har hatt en gjennomgang nå under Black Week, og dette er nok noe det dessverre syndes en del mot, sier Jo Gjedrem.

- Teknisk feil

Elkjøp forklarer de uriktige førprisene med systemfeil og teknisk glipp:

- Her har det skjedd en feil i våre systemer, da spar/førpris ikke har blitt endret ved midnatt som var planlagt til å skje automatisk. Denne feilen er en kombinasjon av tekniske feil og forsinkelser i systemene våre. Dette ble fanget opp i dag tidlig, og vi har jobbet med å rette opp dette på produktene dette gjelder, sier Madeleine Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norgem i en epost til Nettavisen.

Produktene ble synlige i markedsføringen tirsdag på grunn av forsinkelse i systemene som mater informasjon til eksterne partnere, hevder hun. At produkter som er til salgs hos Elkjøp, ikke vises hos prisjakt.no forklarer Schøyen Bergly slik:

- Utsolgte produkter vises ikke på Prisjakt. Når det gjelder produktene som vises til her, var de utsolgt i Black Week og dermed ikke tilgjengelig for kjøp eller synlige på prissammenligningstjenesten. Nå som vi har fått flere varer inn på lager, vil produktene innen kort tid være synlige på Prisjakt.no.

- Ikke forbudt å spørre

Vurderingen etter markedsføringsloven er klar, påpeker Gjedrem.

- Folk føler seg villedet, og hvis det ikke kan dokumenteres at noen har kjøpt varen for den oppgitte førprisen, er jo salgsprisen villedende.

Som privatperson har du ikke et rettslig krav på å få dokumentasjon på førpris:

- Men det er ikke forbudt å spørre! sier Gjedrem, som ellers oppforder til grundig bruk av prissammenligningstjenestene:

- Se gjerne på prisbildet i løpet av et år. Da blir det fort tydelig om et tilbud er reelt eller ikke.

