Elkjøp-eieren i kjempetrøbbel i UK – sterk vekst i netthandel i Norge

2.900 ansatte sparkes og samtlige butikker utenfor Norden stenges. – Salg er ikke min største prioritet nå, sier Elkjøp-sjefen i Norge.

Spredningen av koronaviruset og de påfølgende tiltakene fra myndighetene har ført til nedstengning og massepermitteringer i virksomheter på tvers av Norge og Europa. Blant kjedene som rammes knallhardt, er Elkjøp-eieren Dixons Carphone - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Dixon Carphone eier åtte kjeder i Storbritannia, fem kjeder i Norden, samt én i Hellas. Elkjøp Nordic, morselskapet til Elkjøp i Norge, Elgiganten i Sverige og Danmark, samt Giganttii i Finland, er et av flere selskaper i Dixons Carphone-gruppen.

Tirsdag stengte samtlige av Dixons-konsernets butikker i Storbritannia. I forrige uke stengte butikkene i Hellas. Bakgrunnen for nedstengningen er myndighetenes anmodninger. Selskapet forbereder seg på salgstap til en verdi av 5,2 milliarder kroner, 400 millioner pund, etter dagens kronekurs.

Nylig bestemte også konsernet seg for å stenge 531 Carphone Warhouse-butikker i Storbritannia. Dixons dropper den lite lønnsomme satsingen på egne butikker for mobiltelefoner og tilbehør, og dermed mister 2.900 ansatte jobben, mens ytterligere 1.800 ansatte blir flyttet til andre deler av konsernet.

Dixons Carphone har til sammen rundt 1.000 butikker og 42.000 ansatte.

STENGES: Alle Carphone Warehouse-butikker, som denne i Belfast i Nord-Irland, stenges. Det betyr at 2.900 ansatte mister jobben. Foto: Liam McBurney (Pa Photos)

Permitteringer i Norge

Elkjøp Norges administrerende direktør Fredrik Tønnesen sier at endringene som skjer i Dixons Carphone i Storbritannia ikke berører Elkjøps virksomhet i Norge eller i Norden for øvrig.

– Korona-epidemien rammer oss alle og er krevende for alle bransjer. Også for oss. Vår aller viktigste prioritet har og er å gjøre smittereduserende tiltak for å trygge helsa til alle være ansatte og kunder, sier Tønnesen til Nettavisen Økonomi.

Blant tiltakene er tidligere åpningstider for eldre og mennesker i risikogrupper, mulighet for å hente varer på parkeringsplassen, samt kontaktløs betaling med Vipps og Live shopping, som ble lansert fredag.

– Det jeg kan si om netthandelen den siste tiden, er at den har vært i sterk vekst. Dette mener vi er naturlig nå som mange sitter på hjemmekontor, er i karantene eller passer barn som ikke kan gå på skolen eller være i barnehagen, sier Elkjøp Norge-sjef Fredrik Tønnesen. Foto: Elkjøp

Tønnesen bekrefter til Nettavisen Økonomi at kjeden har permittert ansatte i enkelte butikker i Norge, og at han nå jobber for å sørge for at arbeidsplassene er trygge å komme tilbake til når krisen er over.

– Vi har enn å ikke stengt noen av våre butikker, og det jobber vi for å opprettholde med blant annet lansering av alternative handlemåter, sier Tønnesen.

Kjempesalg på nett

I de tre ukene fra 29. februar til 21. mars, økte salget på nett med 36 prosent i Norden. I Storbritannia var tilsvarende økning hele 72 prosent i samme tidsperiode.

«Netthandelen har gått veldig bra i alle landene de siste to ukene ettersom folk har forberedt seg på å jobbe hjemmefra og bruke essensiell teknologi for å leve videre mens koronaviruset sprer seg», skriver konsernet i en melding.

Elkjøp Norge-sjefen sier til Nettavisen Økonomi at netthandelen er i sterk vekst også i Norge, uten å gå nærmere inn på nøyaktig hvor mye handelen vokser.

– Salget er ikke min største prioritering akkurat nå. Det er de ansatte og våre kunders sikkerhet, sier Tønnesen.