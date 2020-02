Elkjøp knuser konkurrentene: - Spørs hvor lenge Power holder ut

Elkjøp vokser og dagligvareekspert lurer på hvor lenge Power holder ut i den tøffe bransjen.

- Med sju prosent vekst i Norge i november og desember i 2019, føler vi oss trygge på at vi har tatt markedsandelen i Norge. Dette er den viktigste perioden for handelen og vi er godt fornøyd med god vekst totalt og i alle våre markeder, sier Erik G. Sønsterud, konsernsjef i Elkjøp Nordic, til Nettavisen.

Lenger ned i saken kan du lese intervju med sjefene i Elon og Power, som ikke har hatt like stor vekst i omsetningen som Elkjøp, hvor de forteller om resultatene deres for førjulshandelen.

Sønsterud forteller at han tror de gjør mye likt som konkurrentene, men Elkjøp har store butikker, gode butikklokasjoner og et veldig bra salgsapparat, noe han mener bidrar til en god kundeopplevelse.

Varehandelekspert Odd Gisholt mener også at store butikker og god beliggenhet, i tillegg til at kjeden har en dyktig ledelse og topp service, er grunnen til at Elkjøp gjør det så bra.

- Det er bare å gratulere Elkjøp med veksten. I snitt ligger norsk varehandel med en vekst på to til tre prosent, sier han til Nettavisen.

VAREHANDELEKSPERT: Odd Gisholt skryter av Elkjøps resultater. Foto: Katrine Lunke

Viktig med fysiske butikker

Mange velger å handle på nett, og Elkjøp opplyser at de vokste med fem prosent totalt i hele november og desember - mye takket være «Klikk & Hent». Økningen på denne tjenesten, hvor kundene bestiller en vare i nettbutikken, og henter den i en fysisk butikk et par timer etterpå, hadde en økning på 22 prosent i samme periode.

- «Klikk & Hent» er en veldig god kombinasjon av handel i nettbutikk og fysisk butikk, og fordelen med å være innom butikken er at du kan få service når du henter varen, forklarer Gisholt.

Service og gode råd kan også være nøkkelen til å vinne kunder i elektronikkbransjen.

- Folk vil ofte ha råd når man kjøper store elektrovarer. Du kjøper ikke en TV, komfyr eller et kjøleskap uten å ha fått råd. Da trenger man dyktige folk som kan veilede deg, sier han.

Les også: Elkjøp ble angrepet: Svindlere lurer HR-ansatte til å utbetale lønninger

Også konsernsjefen i Elkjøp mener muligheten for service ved å bruke «Klikk & Hent»-tjenesten er viktig.

- I blant annet Australia og USA har vi sett at en slik tjeneste er viktig for å holde markedsandelen til Amazon nede. For hvorfor skal du handle hos dem når du kan bestille varen på nett og gå og hente den i butikk en time etterpå, spør han.

- Tror dere Amazon kommer til Norge?

- Ja, det tror vi, og er ganske sikre på at det skjer på et tidspunkt, sier han.

Les også: - Elkjøp gikk glipp av 50 millioner etter Black Friday-fadese

Mettet marked

Elkjøp konkurrerer nå hovedsakelig mot Power og Elon i Norge, men varehandelekspert Gisholt mener at Elkjøp har den fordelen at de har vært på markedet i lengre tid enn for eksempel Power.

- Power er nye i markedet og har vært nødt til å bygge opp en ny stab, noe som tar tid, og det tar også tid å utvikle god service, forklarer Gisholt.

Samtidig mener han at det er knallhard konkurranse.

- Power har eiere som har vist utholdenhet, men det blir et spørsmål om hvor lenge de holder ut. Power sier de har begynt å tjene penger, men har store akkumulerte underskudd.

Han mener elektrobransjen kan sammenlignes med sports-, møbel- og klesbransjen:

- Det er et mettet marked. I et mettet marked bryter det ut priskrig, og den står vi rett oppi. Men det er klart at det beste i en slik priskrig er at man bør satse på service, og det har Elkjøp skjønt, sier han.

Prioriterer utdanning og service

Konsernsjef Sønsterud tror suksessfaktoren til Elkjøp handler om flere ting, og trekker fram gode butikklokasjoner, et veldig bra salgsapparat og at de satser både på nettbutikk og fysiske butikker. Men det er ingen tvil om at god service er viktig.

- Stadig flere produkter blir teknologirettet, og da trenger kundene mer hjelp. Over halvparten av kundene våre sier at de trenger hjelp til å finne det riktige produktet og hvordan de skal bruke det, sier han til Nettavisen.

For å kunne gi kundene best mulig veiledning, bruker de over 100 millioner kroner i året på å utdanne sine ansatte. En gang i året sendes selgerne på kurs med leverandørene av Elkjøps produkter.

- De må lære seg produktene vi selger, og hvordan de skal vurdere hvilke behov kundene har. Når det gjelder for eksempel avdelingen for gaming er vi avhengige av å ha ansatte som gamer selv, så de kan bruke av egen erfaring for å veilede kundene.

- Å bruke penger på å utdanne våre ansatte er en av våre viktigste satsninger for å lykkes, og det tror jeg vi er veldig gode på, sier han.

Les også: Betalingsløsningen sviktet: - Vi har tapt over 100.000 kroner på Black Friday

Omsetningen øker

Anders Nilsen, sjef for Power Norge, forteller til Nettavisen at de opplevde en vekst i omsetningen i 2019.

- Vi hadde en totalvekst på 10 prosent i Power Norge i fjor. Vi hadde en vekst på rett under en halv milliard kroner sammenlignet med 2018, og opplevde økt besøksvekst i butikkene. Vi er kjempestolte og fornøyde med den utviklingen, sier han.

FORNØYD: Power Norge-sjef Anders Nilsen forteller at de jobber stadig med å utvikle seg for å vinne kundene, og er fornøyd med resultatet i 2019. Foto: Lars Askheim/Power

Førjulshandelen i november og desember bidro også til veksten, og de opplevde en vekst på ca. 3-4 prosent totalt disse to månedene.

- Vi opplevde en vekst på 14 prosent under Black Week, men totalt sett i november var det flatt salg. Desember var derimot en god måned, og vi opplevde en vekst på 8 prosent sammenlignet med året før, sier han.

Han er ved godt mot, og forteller at Power har store ambisjoner og ønsker å tiltrekke seg så mange kunder som mulig.

Les også: Fra krise til opptur for Power: - Vi er tydeligvis over kneika

Asle Bjerkebakke, administrerende direktør i Elon, forteller at de opplevde verken en vekst eller nedgang i førjulshandelen.

- Organisk sett var omsetningen på mer eller mindre akkurat på samme nivå som i november og desember 2018. Vi ser imidlertid at omsetningen, på grunn av Black Week, flyttes fra desember til november i større grad i 2019 enn året før, forteller han til Nettavisen.

Han legger til at marginen totalt sett har bedret seg i perioden.

ØKTE MEST: Elon-sjef Asle Bjerkebakke forteller at det var kategoriene småelektrisk og belysning som økte mest under førjulshandelen i november og desember. Smarte høyttalere var imidlertid produktene de størst økning på. Foto: Elon Norge

Investerer i butikk

Konkurranse fra andre elektronikk-kjeder bidrar til at Elkjøp blir bedre, mener konsernsjefen.

- De pusher oss til å bli enda bedre, og plutselig kommer Amazon, så vi må ligge i forkant og fokusere på oss selv så vi kan utvikle oss videre, sier Sønsterud.

Å investere i fysiske butikker er ett av tiltakene for å utvikle seg videre. Noe Elkjøp vil satse på framover, er å investere i IT-systemer som vil gjøre handleopplevelsen enkel og sømløs for kundene.

- Nå jobber vi blant annet med å bytte ut hele butikksystemet, som vil gjøre det lettere for selgerne å finne fram informasjon. Da kan de heller bruke mer tid på å hjelpe kundene, forteller han.

Selv om netthandel tar en betydelig større andel av salget enn tidligere, mener han investering i butikkene er lurt.

- Vi med vår markedsposisjon kan investere i butikkene. Vi prøver å ha mest mulig informasjon om produktene på nett også, men vi jobber med å gjøre butikkene inspirerende. Her skal selgerne vise og fortelle deg hva som er bra og hva du har behov for, forklarer han.